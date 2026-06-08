Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 8 de junio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro frente al sol peruano se situó en 4 soles, lo que representa un incremento del 0,19% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,99 soles, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,06%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -3,13%.