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Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 8 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el cambio del euro frente al sol peruano se situó en 4 soles, lo que representa un incremento del 0,19% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,99 soles, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,06%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -3,13%.

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