Lo que esperan los gremios privados más poderosos del nuevo presidente de Perú: empleo, estabilidad política y apertura a más TLC

Los principales gremios del Perú proponen destrabar obras postergadas en sectores clave como el agrario y la minería para generar empleo y dinamizar la economía.

Perú definió hoy su futuro político en la segunda vuelta presidencial, donde millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

La elección, organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), enfrenta a dos fuerzas con visiones opuestas para el país. Infobae Perú se comunicó con los presidentes de los principales gremios privados del país para conocer sus expectativas y demandas ante el nuevo gobierno.

Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) señaló que el próximo líder del país debe mostrar “capacidad para construir consensos” y situar como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana. Para el dirigente empresarial, el contexto actual exige respuestas concretas frente a una problemática que, según sus palabras, “afecta a millones de peruanos y limita sus oportunidades de desarrollo”.

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Zapata insistió en que el futuro jefe de Estado debe mirar más allá de las diferencias políticas y concentrarse en una “agenda país orientada a promover la inversión privada, la generación de empleo formal y el crecimiento económico”. En su visión, solo de esta manera el Estado podrá contar con los recursos necesarios para atender las demandas sociales y acelerar el cierre de brechas.

El titular de CONFIEP remarcó que una gestión eficaz pasa por “mejorar los servicios básicos, reducir las trabas burocráticas y atender las principales necesidades de la población”. De acuerdo con la postura gremial, la construcción de consensos y la seguridad son condiciones indispensables para garantizar un clima de confianza que permita al sector privado contribuir al desarrollo nacional.

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Perú elige al próximo jefe de Estado en una coyuntura clave para el crecimiento, la confianza empresarial y la continuidad de políticas que permitan atraer inversiones y fortalecer el desarrollo hasta 2031.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), sostiene que el país necesita recuperar el equilibrio político tras un proceso marcado por la dispersión de 36 candidatos presidenciales, una situación que, a su juicio, ha fragmentado el modelo democrático y dificultado la gobernabilidad. James insiste en que el nuevo sistema bicameral, con senadores y diputados, debe funcionar de forma responsable para garantizar estabilidad.

En el plano económico, remarca la urgencia de avanzar en infraestructura, con énfasis en la Amazonía, donde identifica un potencial no aprovechado en los sectores forestal, frutal y energético. “La Amazonía puede convertirse en un motor de desarrollo si se aprovechan sus recursos”, señala. James afirma que la agroexportación y la minería son los principales generadores de empleo de calidad, y que el turismo y la industria deben consolidar una clase media fortalecida a través de la manufactura.

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El dirigente industrial advierte que la alta rotación de presidentes —tres en solo un periodo— y de ministros de Economía y Producción ha restado predictibilidad y confianza a las inversiones. James propone reducir el gasto corriente, aumentar la inversión pública en infraestructura y revisar la estructura del Estado (menos ministerios) para acelerar el crecimiento en los próximos cinco años.

La minería y la agroindustria son vistas como dos motores para el crecimiento sostenido del país en los próximos años.

Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), considera que la generación de empleo debe ser la prioridad del próximo presidente, ya que representa la única vía sostenible para sacar al país de la pobreza. Barrios sostiene que no debe apostarse por el subsidio, sino por un modelo productivo apoyado en la creación de puestos de trabajo.

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El titular de la CCL destaca la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera, y de impulsar sectores estratégicos como el turismo y la minería, que multiplican los empleos directos e indirectos. “Por cada empleo en minería se generan nueve empleos indirectos en la economía”, afirma Barrios. Subraya que eliminar trabas burocráticas y barreras para la inversión resulta clave para dinamizar el mercado.

Barrios propone un régimen fiscal especial, con rentas reducidas durante tres o cuatro años para que empresas informales se formalicen, siguiendo modelos similares al de Paraguay, donde la tasa ronda el 10%. Recuerda que durante los últimos años la pobreza aumentó y se perdieron miles de puestos de trabajo, mientras el costo de vida subió. Considera fundamental que el presidente recupere la confianza y promueva al país en el exterior para atraer inversión y revertir la tendencia negativa.

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Además del TLC pendiente con India e Indonesia, Perú también debe poner en marcha los acuerdos que mantiene con el Brasil.

Óscar Zapata Alcázar, presidente de PERUCÁMARAS

Óscar Zapata Alcázar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERUCÁMARAS), destaca la necesidad de liderazgo y confiabilidad en el próximo gobierno. Zapata observa que uno de los candidatos cuenta con mayor respaldo popular y capacidad organizativa, factores que considera cruciales en una política fragmentada.

El titular de PERUCÁMARAS advierte que la otra opción política se sustenta en una estructura partidaria más que en un liderazgo personal, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad y el rumbo del país. En materia de desarrollo, Zapata señala el compromiso de destrabar obras postergadas, especialmente en el sector agrario, donde la expansión de la frontera agrícola podría beneficiar a más de 1 millón de hectáreas, y en la minería, con proyectos que aportarían riqueza y empleo a nivel nacional.

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Zapata expresa preocupación por propuestas de reforma constitucional y consultas populares, argumentando que podrían abrir un periodo prolongado de discusiones e incertidumbre, con impacto negativo en el desarrollo económico y social. “El país requiere estabilidad y decisiones que permitan avanzar en proyectos productivos y no quedar en debates sin fin”, sostiene.

exportaciones

César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), subraya la importancia de mantener la política comercial abierta que el país ha seguido desde 2006. Considera fundamental que Perú continúe con los tratados de libre comercio (TLC), ya que estos cubren actualmente el 43% de la población mundial, y la meta es llegar al 62% con la firma de acuerdos con India (1.400 millones de habitantes) e Indonesia (300 millones).

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Tello advierte sobre amenazas arancelarias en mercados clave como Estados Unidos, donde existe el riesgo de elevar los aranceles a 12,5% si Perú no implementa políticas efectivas para evitar importaciones de países con trabajo forzoso. Señala que los ministerios de Comercio Exterior, Economía y Trabajo deben coordinar para evitar ese impacto y mantener la competitividad.

El presidente de ADEX resalta que las exportaciones han crecido en 2026 por mejores términos de intercambio y altos precios de minerales. Plantea que el nuevo gobierno debe acelerar el desarrollo de la frontera agrícola con grandes proyectos de irrigación, lo que permitiría duplicar tanto el área sembrada cono los USD 15.000 millones que hoy se generan en agroexportación. Tello insiste en ejecutar obras de manera ágil y respetar la política de competitividad al 2040, ya que la rapidez en la adaptación y negociación comercial es la ventaja clave frente a otros países.

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