Gobierno aprueba segunda solicitud de extradición a Bélgica para que entregue a César Hinostroza

El Gobierno del presidente interino José Jerí aprobó una nueva solicitud de extradición al Reino de Bélgica para que entregue al exjuez supremo César Hinostroza, por liderar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Así lo dispone la resolución suprema 270-2025-JUS publicada este sábado en el diario oficial El Peruano.

El mes pasado, el Ejecutivo ya había aprobado un primer pedido de extradición contra Hinostroza. Dicho requerimiento era para que responda ante la justicia del Perú por el soborno a una funcionaria de Migraciones que le permitió salir del país cruzando Tumbes.

En cambio, este nuevo pedido de extradición está relacionado a 5 hechos vinculados al megacaso de corrupción judicial que salió a la luz en 2018 tras la difusión de grabaciones telefónicas entre jueces, fiscales y abogados. Estos son:

Instigar al prófugo exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM ) Iván Noguera para que el expresidente de la Corte del Callao, el exjuez Walter Ríos , designe a su concuñada, Verónica Rojas, como jefa de la Unidad de Administración y Finanzas

Prometer favores a Walter Ríos para que nombre como juez de paz letrado a Maico Reyner Fernández Morales

Prometer favores a los exconsejeros Iván Noguera , Julio Gutiérrez Pebe y Guido Águila para que voten a favor de ratificar al exjuez Ricardo Chang Racuay

Haber aceptado, a pedido de Iván Noguera , interceder para que el abogado William Alan Franco Bustamante sea contratado en la Corte Suprema

Liderar la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto

Cabe precisar que, cuando la Sala Penal Permanente declaró procedente la extradición, se dispuso que esta se tramitará exclusivamente por vía diplomática, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que la Interpol ha ratificado que no activará la notificación roja en este caso, amparándose en el artículo 3 de su Estatuto, que prohíbe intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.

César Hinostroza reaparece

En una reciente audiencia de apelación ante la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, el exjuez César Hinostroza reapareció y protagonizó un momento tenso.

Hinostroza solicitó que se revoque la prisión preventiva que se le impuso en octubre de 2018 tras abandonar Perú pese a tener un mandato de impedimento de salida. Durante su intervención, Hinostroza cuestionó la capacidad de los jueces peruanos y denunció una supuesta persecución política en su contra, afirmando: “Si ya pidieron mi extradición que requiere una orden de prisión, no podrán contradecirse revocando la resolución del juez Checkley. Estos hechos reales cometidos por los jueces de mi país demuestra que hay una persecución judicial manifiesta contra mi persona. (...) Estos hechos deben ser de conocimiento de la justicia internacional, sobre todo de los jueces del Reino de Bélgica para resolver la extradición solicitada. En Perú no hay garantías constitucionales”.

El intercambio con el juez San Martín se tornó aún más tenso cuando Hinostroza, tras ser conminado a ceñirse al tema de debate, concluyó: “Si no me quiere escuchar, pues ya sé la decisión que van a tomar. Estoy tomando nota”.