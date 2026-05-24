Videos de ciudadanos durante el conteo de votos no son suficiente para impugnar resultados electorales, según experta

FOTO DE ARCHIVO- La gente vota durante las elecciones generales de Perú, en el distrito de San Juan Miraflores, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Los videos ciudadanos del conteo de votos no serían suficiente por sí solos para impugnar un resultado electoral, explicó la especialista en derecho electoral Silvia Guevara ante la cercanía de la jornada electoral del próximo 7 de junio, dentro de dos semanas.

Según la experta, aunque no existe una prohibición expresa para grabar el escrutinio, esas imágenes no sustituyen la documentación oficial que se genera durante el proceso ni abren por sí solas una vía válida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Más allá de que el conteo de votos pueda filmarse, lo que importará será lo que se consigne en las actas y dependerá del trabajo de los personeros. Eso permitirá cualquier impugnación o pedido de nulidad”, dijo Guevara a Exitosa.

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El acta y la intervención de personeros serán clave

La regla, según explicó Guevara, es que la eficacia del proceso electoral recae en la documentación oficial redactada en cada mesa. Es decir que, aunque las grabaciones puedan ser un registro posiblemente relevante, las instituciones verificarán las actas y la información que puedan brindar los personeros de las agrupaciones políticas.

Miembros de mesa realizan el conteo de votos de las cédulas electorales, mientras un personero de Fuerza Popular graba el proceso con un smartphone, asegurando la transparencia electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista indicó al medio Exitosa que los personeros acreditados son quienes pueden formular observaciones o solicitar formalmente una nulidad cuando detectan irregularidades claras durante el escrutinio. Esa actuación debe basarse siempre en lo registrado de manera oficial.

Sin esa participación en mesa, un reclamo posterior apoyado solo en imágenes privadas pierde sustento ante la autoridad electoral. Guevara señaló que la firma de los personeros en las actas valida la exactitud de los votos contados.

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Grabar el escrutinio está permitido, pero con límites

La posibilidad de filmar existe, aunque no de manera irrestricta. De acuerdo con lo explicado por Guevara, las grabaciones deben respetar la privacidad de los votantes y no pueden vulnerar el secreto del voto ni exponer datos personales sensibles.

Una ciudadana peruana deposita su voto en el ánfora de la ONPE, mientras otros votantes esperan y miembros de mesa registran la participación en la segunda vuelta presidencial de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese límite también alcanza al funcionamiento de la mesa. El uso de dispositivos durante el escrutinio no debe interferir con el trabajo de los miembros de mesa, porque cualquier obstrucción puede ser denunciada y afectar el objetivo de vigilancia ciudadana.

¿Cuándo será la segunda vuelta y los debates?

La segunda vuelta electoral de Perú está fijada para el domingo 7 de junio de 2026. Ese día, los peruanos elegirán entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, los dos finalistas de la primera vuelta del 12 y 13 de abril. La jornada se desarrollará de 07:00 a 17:00 horas en todo el país y el voto es obligatorio para los aproximadamente 27 millones de peruanos habilitados en el padrón electoral.

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El JNE confirmó dos debates de cara al balotaje:

Domingo 24 de mayo: debate de equipos técnicos, en el jirón Nazca, en el distrito de Jesús María .

Sábado 31 de mayo: debate presidencial entre Fujimori y Sánchez, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.