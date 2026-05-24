IPP anuncia convocatoria laboral para junio 2026 dirigida a egresados universitarios

La convocatoria está dirigida a egresados y titulados universitarios de diversas especialidades profesionales. Foto: Andina

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó sobre una nueva convocatoria de trabajo bajo la modalidad CAS para cubrir puestos en Lima y Puno durante junio de 2026. El proceso está orientado a bachilleres y profesionales titulados de distintas carreras universitarias, con remuneraciones que van desde S/. 1.564,19 hasta S/. 11.364,19.

La entidad precisó que las plazas disponibles corresponden a cargos de especialista y coordinador regional. Además, recordó que cada convocatoria tiene un cronograma independiente, por lo que los interesados deberán revisar las fechas establecidas para la presentación de postulaciones y los requisitos específicos de cada puesto.

Convocatoria para especialista en contrataciones del Estado

Uno de los procesos vigentes corresponde a la Convocatoria CAS N.° 028 para el cargo de Especialista en Contrataciones del Estado. La vacante está dirigida a profesionales titulados en Administración, Contabilidad, Economía, Gestión Pública, Ingeniería Industrial o Derecho, quienes deberán acreditar experiencia tanto en el sector público como en el privado.

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Entre las condiciones solicitadas figura una experiencia general mínima de seis años, además de cuatro años en funciones relacionadas con la materia y tres años desempeñándose, como mínimo, en nivel de analista. También se requiere contar con al menos dos años de experiencia en el sector público, así como estudios de especialización en abastecimiento, contrataciones públicas o gestión pública y certificación vigente emitida por el OECE.

La institución señaló que las vacantes abiertas están destinadas a los puestos de especialista y coordinador regional. Foto: RCR Perú

El puesto contempla labores en la Unidad de Logística de la Oficina General de Administración, ubicada en la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el distrito limeño de San Luis. La remuneración mensual establecida asciende a S/. 11.364,19.

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La postulación para esta plaza se realizará el 2 de junio de 2026, entre las 8:30 a. m. y las 4:30 p. m., mediante el registro de la ficha de postulación en la página web habilitada por la institución.

Plaza disponible para coordinador regional en Puno

El IPD también abrió la Convocatoria CAS N.° 029 para el cargo de Coordinador Regional en Puno. En este caso, la entidad busca bachilleres universitarios en Educación Física o Ciencias del Deporte, con experiencia vinculada a gestión y coordinación en el ámbito deportivo.

Los postulantes deberán acreditar un mínimo de dos años de experiencia laboral general y al menos un año en funciones relacionadas con el puesto. Asimismo, se exige experiencia previa como jefe de área o departamento, manejo de personal y seis meses de trabajo en cargos dentro del sector público.

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Son dos puestos disponibles para esta convocatoria de trabajo. Foto: Radio Nacional

La plaza contempla funciones en el Consejo Regional del Deporte de Puno, ubicado en el estadio Enrique Torres Belón. El salario fijado para este puesto es de S/. 1.564,19 mensuales y también se solicita capacitación en gestión deportiva.

De acuerdo con el cronograma oficial, la recepción de postulaciones para esta convocatoria se desarrollará el 4 de junio de 2026, desde las 8:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. Los interesados deberán completar el proceso de inscripción a través de la ficha virtual disponible en la página web institucional.