INPE encuentra accesorios para celulares enterrados en el penal de Cochamarca. (Foto: INPE)

Un operativo de control realizado por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) en el penal de Cochamarca, en la región Pasco, permitió que agentes de la institución encuentren accesorios celulares y elementos de transmisión de señal enterrados bajo tierra al interior de la institución.

En total, se encontraron tres cabezales de cargador, además de un dispositivo electrónico presuntamente usado como fuente de transmisión de energía y un bloque de madera acondicionado con salida para cargador artesanal. El hallazgo se produjo en la parte posterior de la cocina, en el área de jardines, donde existían alertas sobre la posible presencia de objetos prohibidos escondidos.

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El presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Inpe, Inga Garay, presente durante la intervención, supervisó la revisión del personal de seguridad entrante del grupo N.° 3, un procedimiento preventivo destinado a reforzar los filtros desde el ingreso. La visita también incluyó el centro de monitoreo, áreas administrativas, la cuadra del personal de seguridad, pabellones de régimen cerrado especial y ordinario, la cocina, el tópico y la zona de ingreso de visitas.

INPE encuentra accesorios para celulares enterrados en el penal de Cochamarca. (Foto: INPE)

Presidente del INPE advierte sanciones al personal y traslados para internos

Durante la supervisión en Cochamarca, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario reiteró ante el personal penitenciario la línea institucional frente a posibles irregularidades y advirtió que podrían generarse sanciones contra funcionarios posiblemente involucrados en el hecho. “Para nosotros no habrá impunidad ni olvido. Esta gestión no tolerará la corrupción”, dijo Raúl Inga Garay.

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El funcionario precisó que, si se comprueba responsabilidad funcional o participación en hechos irregulares, se aplicarán sanciones conforme al reglamento y los protocolos institucionales. Añadió que, si se determina responsabilidad de internos vinculados a estos hechos, se evaluará su traslado inmediato a establecimientos de mayor contención o a zonas de aislamiento del mismo penal sin acceso a visitas.

INPE encuentra accesorios para celulares enterrados en el penal de Cochamarca. (Foto: INPE)

INPE traslada a reos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad

Esta semana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) intensificó las medidas de control en los establecimientos penitenciarios del país con el traslado de internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.

Esta acción se desarrolló bajo estrictas medidas y movilizó a más de 180 agentes, entre personal penitenciario, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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El operativo, ejecutado en el marco del Plan de Deshacinamiento y fortalecimiento del principio de autoridad, incluyó el traslado de 11 reclusos del penal de Chincha a recintos como Cochamarca, Juliaca, Cajamarca y Chachapoyas.

Según inteligencia penitenciaria, algunos de estos internos estarían vinculados a la organización de actividades ilícitas, entre ellas presuntos actos de extorsión y coordinación con redes criminales externas.

INPE traslada a internos de alta peligrosidad a penales de mayor seguridad.

Entre los trasladados a Cochamarca se encuentran Flores Pinto Edinson Pier y Flores Pinto Tomy, sentenciados por extorsión, robo agravado y homicidio, y presuntos miembros de la organización criminal “Los Ñatos”.

También fue reubicado Guzmán Salazar Peter Tomás. Otros internos enviados a este penal son Martínez Zúñiga Gustavo Alexis Jesús, Guzmán Salazar Luis Ángel y Solís Risco Humberto Fernando.

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Este último, con antecedentes vinculados a alta peligrosidad, habría sido lugarteniente del interno Peralta del Carpio Luis Antonio, identificado como presunto autor intelectual del homicidio de la abogada Fanny Hernández Correa.