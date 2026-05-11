Perú

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Iquitos este 11 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

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Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las siguientes horas de este lunes en Iquitos, Perú.

En Iquitos se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 20 grados centígrados.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 99% en el transcurso del día y del 99% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 2.

El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se ubica la ciudad de Iquitos, se reportan solo cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos ocurren regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

(Reuters)
(Reuters)

¿Cómo es el clima en Perú?

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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