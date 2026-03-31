‘Los Conquistadores de la Salsa’ rinde tributo a ‘Los Titanes’ en último disco: grupos interpretan emblemáticos temas

Los Conquistadores de la Salsa rinde tributo a Los Titanes en último disco.

La orquesta peruana Los Conquistadores de la Salsa presentó un nuevo proyecto discográfico que rinde homenaje a Los Titanes de Colombia, una de las agrupaciones más emblemáticas y respetadas en la historia de la salsa latinoamericana. El tributo se materializó a través de un popurrí de clásicos, ya disponible en el canal oficial de YouTube de ambas agrupaciones, y representa un puente musical entre Perú y Colombia bajo el reconocido sello Discos Fuentes.

El proyecto nació como una colaboración directa entre Los Conquistadores de la Salsa y Los Titanes, con el objetivo de rescatar y actualizar el repertorio que ha marcado a generaciones de salseros. El popurrí central incluye temas icónicos como “Compárame”, “En trance”, “Mi amante niña”, “Eres mi razón de ser” y “Apriétala”, interpretados junto a los vocalistas originales de Los Titanes, Óscar Quesada y Orlando Quesada. La participación de ambos cantantes aporta autenticidad y fuerza a una producción que busca mantener intacta la esencia de las versiones originales, pero con un sonido renovado que dialoga con audiencias actuales.

Este homenaje forma parte del legendario compilado “Los 14 Cañonazos Bailables” de Discos Fuentes, uno de los álbumes más esperados y celebrados anualmente en la escena tropical. La inclusión del tributo en este recopilatorio refuerza la relevancia del proyecto y su alcance en la región, además de consolidar la presencia internacional de la orquesta peruana. El videoclip, filmado en noviembre de 2025 en Medellín, Colombia, fue estrenado oficialmente en plataformas digitales, acompañando el lanzamiento del sencillo y ampliando el impacto del trabajo conjunto.

Respetaron la escencia

Edith Chirinos, productora general de Los Conquistadores de la Salsa, destacó la importancia del tributo y el trabajo colaborativo con Los Titanes: “Para nosotros, rendir tributo a Los Titanes de Colombia es un verdadero honor. Hemos trabajado de manera conjunta para lograr un resultado que respeta la esencia de estas obras, pero con un sonido actual y renovado que conecta con nuevas audiencias”.

Chirinos resaltó que el proceso de producción implicó un intercambio constante entre músicos y productores de ambos países, con la finalidad de mantener la calidad interpretativa y el carácter festivo que define a la salsa clásica.

Actualmente, Los Titanes se encuentran en Perú junto a Los Conquistadores de la Salsa, promocionando el lanzamiento y celebrarndo el estreno del videoclip. Las presentaciones conjuntas y entrevistas han fortalecido los lazos entre ambas agrupaciones y han permitido compartir con el público detalles sobre la génesis y el desarrollo de la colaboración. Este acercamiento refuerza el papel de la salsa como un género que trasciende fronteras y se reinventa a través de la interacción entre músicos de diferentes generaciones y nacionalidades.

Los Conquistadores de la Salsa rinde tributo a Los Titanes en último disco.

La grabación del videoclip en Medellín, ciudad emblemática para la música tropical, aportó un contexto especial a la producción audiovisual. El rodaje reunió a músicos, técnicos y creativos de Perú y Colombia, reflejando el carácter internacional del tributo. La puesta en escena y la dirección artística buscaron resaltar la energía de los conciertos en vivo y la conexión con el público, elementos esenciales en la trayectoria de ambas agrupaciones.

El lanzamiento del tributo ha sido recibido con entusiasmo en redes sociales y plataformas musicales, donde seguidores de ambos países han celebrado la unión de dos exponentes de la salsa latinoamericana. La versión renovada de los clásicos de Los Titanes ha despertado interés entre oyentes jóvenes y veteranos, lo que confirma la vigencia del repertorio y la capacidad de la salsa para adaptarse a nuevas tendencias sin perder su identidad.

Una alianza que abre nuevas posibilidades craetivas

Para Los Conquistadores de la Salsa, este tributo marca un nuevo hito en su carrera y refuerza su compromiso con la difusión y evolución de la salsa en Perú y en el extranjero. El trabajo conjunto con Los Titanes no solo celebra la historia del género, sino que también abre nuevas posibilidades creativas y artísticas para ambas agrupaciones.

El videoclip y el sencillo ya se encuentran disponibles en los canales oficiales de YouTube, donde los seguidores pueden disfrutar del homenaje y compartirlo a nivel global. El proyecto reafirma a Los Conquistadores de la Salsa como referentes de la música tropical peruana y subraya la vigencia y relevancia de Los Titanes de Colombia en el panorama internacional de la salsa.

'Los Conquistadores de la salsa' cuenta con 25 años de trayectoria.