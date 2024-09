Qué es la ciática, cuáles son sus síntomas y cómo se trata

Si no se atiende a tiempo puede ser un padecimiento grave (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “ciática” se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna, según explica la organización sin fines de lucro y especializada en salud de Mayo Clinic.

Por lo general, solo a un lado del cuerpo y se produce con más frecuencia cuando una hernia de disco, un espolón óseo en la columna vertebral o un estrechamiento de la columna vertebral comprimen parte del nervio. Esto causa inflamación, dolor y, a menudo, algo de entumecimiento en la pierna afectada.

Aunque el dolor asociado con la ciática puede ser grave, la mayoría de los casos se resuelven con tratamientos no quirúrgicos en pocas semanas. Las personas con casos grave que está relacionada con una debilidad significativa en la pierna o con cambios en el intestino o en la vejiga podrían ser candidatas a una cirugía.

Síntomas

El dolor que se extiende desde la parte baja de la columna vertebral hacia los glúteos y abajo de la parte posterior de la pierna es la característica distintiva de la ciática.

Podrías sentir el malestar casi en cualquier parte a lo largo del recorrido del nervio, pero es especialmente probable que recorra la parte inferior de la espalda hasta los glúteos y la parte posterior de los muslos y la pantorrilla.

El dolor puede variar ampliamente, desde un dolor leve hasta una sensación aguda, de ardor o dolor insoportable. A veces puede sentirse como una sacudida o una descarga eléctrica. Puede ser peor al toser o estornudar y permanecer sentado durante períodos prolongados puede agravar los síntomas.

Por lo general, afecta a un solo lado del cuerpo. Algunas personas también tienen entumecimiento, hormigueo o debilidad muscular en la pierna o el pie afectados. Podrías sentir dolor en una parte de la pierna y entumecimiento en otra parte.

Cuándo consultar al médico

Es importante acudir al médico ante los primeros síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciática leve suele desaparecer con el tiempo. Llama al médico si las medidas de cuidado personal no logran aliviar los síntomas o si el dolor perdura más de una semana, es grave o empeora progresivamente.

Obtén atención médica de inmediato si:

Sientes dolor repentino e intenso en la parte inferior de la espalda o la pierna y entumecimiento o debilidad muscular en la pierna

El dolor es consecuencia de una lesión violenta, como un accidente de tráfico

Tienes problemas para controlar los intestinos o la vejiga

Factores de riesgo

Los factores de riesgo de la ciática son los siguientes:

Edad: Los cambios en la columna vertebral relacionados con la edad, como las hernias de disco y los espolones óseos, son las causas más frecuentes de la ciática.

Obesidad: Al aumentar la sobrecarga en la columna vertebral, el exceso de peso corporal puede contribuir a los cambios espinales que desencadenan la ciática.

Profesión: Un trabajo que requiere que gires la espalda, traslades cargas pesadas o conduzcas un automóvil durante largos períodos podría estar relacionado con el desarrollo de la ciática, pero no hay pruebas concluyentes de esta relación.

Permanecer sentado durante mucho tiempo: Las personas que permanecen sentadas durante mucho tiempo o tienen un estilo de vida sedentario son más propensas a padecer ciática que las personas activas.

Diabetes: Esta enfermedad, que afecta la forma en que el cuerpo utiliza el azúcar en la sangre, aumenta el riesgo de lesión a los nervios.

Diagnóstico

Durante la exploración física, el médico puede controlar tu fuerza muscular y tus reflejos. Por ejemplo, pueden pedirte que camines en puntas de pie o con los talones, que te pongas en cuclillas y te levantes y que te acuestes de espalda y levantes una pierna a la vez. Durante estas actividades, el dolor ocasionado por la ciática habitualmente se vuelve más fuerte.

Muchas personas tienen hernias de disco o espolones óseos que aparecen en las radiografías o en otras pruebas de diagnóstico por imágenes, pero que no provocan síntomas. Es por esto que los médicos, en general, no piden este tipo de pruebas a menos que sientas dolor intenso o que no mejores en unas semanas.

Radiografías: Una radiografía de columna vertebral puede revelar un crecimiento óseo excesivo (espolón óseo) que puede ejercer presión en un nervio.

Resonancia magnética (RM): Este procedimiento utiliza ondas de radio y un campo magnético potente para producir imágenes transversales de la columna vertebral Una resonancia magnética produce imágenes detalladas de los huesos y de los tejidos, como las hernias de disco Durante la prueba, te recuestas en una camilla que se desliza hacia el interior de la máquina de resonancia magnética.

Tomografía computarizada (TC): Cuando se recurre a la exploración por tomografía computarizada para obtener una imagen de la columna vertebral, es posible que antes de que te saquen las radiografías te inyecten un tinte de contraste en el conducto vertebral, procedimiento denominado «mielografía por tomografía computarizada» El tinte circula por la médula espinal y por los nervios de la columna, que se ven de color blanco en la exploración.

Electromiografía: Esta prueba mide los impulsos eléctricos producidos por los nervios y las respuestas de los músculos Esta prueba puede confirmar la compresión del nervio causada por hernias de disco o por el estrechamiento del conducto vertebral (estenosis del conducto vertebral).

Tratamiento

En algunos casos la cirugía es al tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las medidas de cuidado personal no alivian el dolor, el médico podría recomendarte algunos de los siguientes tratamientos.

Los tipos de medicamentos que podrían recetarse para tratar el dolor de ciática son los siguientes: Antiinflamatorios, relajantes musculares, tranquilizantes, antidepresivos tricíclicos y medicamentos anticonvulsivos.

Una vez que el dolor agudo disminuye, el médico o el fisioterapeuta pueden diseñar un programa de rehabilitación para ayudarte a prevenir lesiones en el futuro. Generalmente, el programa comprende ejercicios para corregir la postura, fortalecer los músculos que sostienen la espalda y mejorar la flexibilidad.

En algunos casos, el médico podría recomendar una inyección de un corticoesteroide en la zona que rodea la raíz del nervio afectado. Los corticoesteroides ayudan a reducir el dolor al eliminar la inflamación alrededor del nervio irritado. El medicamento normalmente deja de hacer efecto en unos pocos meses. La cantidad de inyecciones de esteroides que puedes recibir es limitada, ya que el riesgo de sufrir efectos secundarios graves aumenta cuando las inyecciones se aplican con demasiada frecuencia.

La cirugía es una opción qie suele reservarse para cuando el nervio comprimido provoca una debilidad considerable y la pérdida del control intestinal o de la vejiga, o para cuando el dolor empeora de forma progresiva o no disminuye con otras terapias. Los cirujanos pueden extraer el espolón ósea o la parte de la hernia de disco que ejerce presión en el nervio pinzado.