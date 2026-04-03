Perú

Cobro del Reintegro 5 del Fonavi podría no darse en abril y se aplazaría a mayo

Los pagos del Fonavi regresan, pero con la aprobación y entrega a un nuevo padrón los fondos para las devoluciones quedarían en cero

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Fonavistas
Se viene el Reintegro 5 del Fonavi, pero pago podría demorar aún un mes. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ya se ha confirmado que el siguiente pago en el marco de las devoluciones de aportes al Fonavi, el extinto fondo nacional de vivienda, será el del grupo de Reintegro 5. Se trata de un nuevo cobro de los exfonavistas de anteriores listas que ya recibieron un pago, con los que se continua un avance para la devolución de todos sus fondos.

El grupo de beneficiarios serán exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026. El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones.

Pero su pago aún podría demorar. Anteriormente, Jorge Milla, miembro de la Comisión Ad Hoc había revelado a Infobae Perú que este se entregaría por el Banco de la Nación entre la última semana de abril. Pero ahora expresa a este medio que el cobro podría aplazarse hasta la primera semana de mayo, si es la Secretaría técnica no le alcanza el tiempo, dada las postergaciones de sesiones en los últimos meses, por los cambios en el Ejecutivo.

Fonavista cobrando Lista 22
Los nuevos pagos del Fonavi se darían entre abril y mayo ahora. - Crédito Andina

Reintegro 5 para mayo, a más tardar

Como se recuerda, no solo el cambio de gobierno, tras la censura de José Jerí, con la entrada de José María Balcázar, ha afectado a las sesiones de la Comisión Ad Hoc para la devolución de aportes al Fonavi, sino también la reciente salida de la ministra de Economía y Finanzas, su entrada como en la Presidencia del Consejo de Ministros, y también su salida de esta institución.

Ahora la nueva sesión de la Comisión Ad Hoc se celebrará el jueves 16 de abril, luego de la votación para la primera vuelta de la elección del nuevo presidente del Perú.

“El 16 de abril vamos a sesionar. [Así] el pago debe darse entre la última semana de abril o la primera semana de mayo. El 16 ya tendremos más claro las fechas [exactas]”, aclaró Milla a Infobae Perú.

Fonavistas luchan en el centro de Lima
Conoce todo sobre el pago del Reintegro 5 del Fonavi, el que podría ser uno de los últimos cobros para fonavistas que esperan nuevas devoluciones de sus aportes. - Crédito Fenaf Perú

Pero para que realmente se defina la fecha de devolución para fines de abril depende primero “que le alcance el tiempo a la Secretaria técnica”, para procesar el padrón. “De no alcanzarle el tiempo, debido a las varias sesiones que se suspendieron, pasaría a ser en mayo. Ahí ya depende el Banco de Nación”, agregó el representante de los exfonavistas en la Comisión Ad Hoc.

“El 16 de abril ya nos informará la Secretaria técnica las fechas, porque antes de dicho pago debemos tener dos sesiones: una para aprobar los informes técnicos y la otra para aprobar la Resolución Administrativa y el Padrón de los que conformaran [la devolución]”, resumió Milla.

Los detalles del reintegro 5

  • Rango de edad: El padrón del grupo Reintegro N° 5 estará conformado por exfonavistas de 67 años a más y exaportantes fallecidos que tuvieran 88 años a más e edad, con corte al 31 de mayo de 2026
  • Cantidad de beneficiarios y monto: El padrón estará conformado por casi 70 mil exfonavistas y se desembolsará más de S/260 millones. No se considerarán a quienes conformaron los grupos de Reintegros anteriores
  • Fecha de pago: entre la última semana de abril y la primera de mayo se podría cobrar en el Banco de la Nación (según señaló Milla a Infobae Perú).

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