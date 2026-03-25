Detienen a expareja de mujer baleada en Jesús María: lo acusan de ser autor intelectual del ataque por este motivo

Sicario dispara contra una madre frente a su hija en condominio de Jesús María | América Noticias

La tranquilidad de Jesús María se rompió durante la mañana del martes 24 de marzo, cuando un ataque armado dejó a Jasit Mery Sangama Fasabi, de 47 años, gravemente herida frente al condominio donde reside.

El atentado ocurrió aproximadamente a las 7:17, en la cuadra 13 de la avenida Brasil, cuando la víctima esperaba junto a su hija la llegada de una movilidad escolar. Un sujeto encapuchado y con mascarilla se aproximó, desenfundó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones.

Testigos relataron que la mujer intentó refugiarse en el interior del edificio, mientras su hija observaba la escena. El agresor huyó en bicicleta por la avenida General Borgoño, según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo horas después a José Luis Amasifuén Huamán, expareja de la víctima, bajo la acusación de ser el autor intelectual del ataque. De acuerdo a Exitosa Noticias, familiares de la mujer ya lo señalaban como principal sospechoso, ya que la relación había terminado hace cuatro años y desde entonces la víctima denunciaba amenazas e intimidaciones.

El propio entorno de Sangama Fasabi sostiene que el clima de tensión se agravó desde que se inició un proceso judicial por pensión de alimentos a favor de sus hijos.

“El primer aviso de que, si no paga pensión, el señor José Luis iría a la cárcel. A los tres o cuatro días sucedió el primer atentado”, detalló la hermana de la víctima.

Asimismo, hay otra versión que sostiene que el móvil del ataque estaría relacionado con una deuda de 220 mil dólares vinculada a una propiedad compartida por la pareja durante la convivencia.

La familia exige protección urgente tanto para la víctima como para sus hijos menores de edad, ya que consideran que la amenaza persiste.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento exacto en que un sicario ataca a balazos a una mujer en la entrada de su condominio en Jesús María. La víctima intentó huir pero fue alcanzada por los disparos.| Video: América Noticias

Detención y proceso judicial en curso

La detención de José Luis Amasifuén Huamán se concretó en un operativo en Lima Norte. El acusado permanece en la Comisaría de Jesús María, donde fue sometido a exámenes médicos y pericias de rigor.

Según información de Exitosa, la investigación apunta a imputarle el delito de tentativa de feminicidio. Vecinos del condominio relataron que la víctima era vigilada desde hacía semanas, pero no recibieron respuesta adecuada de las autoridades.

Así fue el ataque

El día del ataque, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la secuencia. El encapuchado aguardó cerca de la entrada del condominio, acechando a la mujer. Cuando Sangama Fasabi intentó resguardarse, el agresor la persiguió y disparó.

El arma se trabó, lo que le dio a la víctima la posibilidad de escapar hacia el interior del edificio. La situación puso en riesgo a más personas: el conserje y una vecina se vieron forzados a buscar protección.

Los peritos de Criminalística recogieron al menos cuatro casquillos de bala y la víctima fue trasladada al Hospital Santa Rosa, para luego ser derivada a una clínica.

Este no fue el único episodio de violencia. Según la familia, la mujer había sido blanco de un primer intento de asesinato el 10 de marzo, cuando dos sujetos en motocicleta la interceptaron al regresar de dejar a su hija en el colegio.

La denuncia presentada en la comisaría local no derivó en acciones concretas. “No hubo seguimiento, no revisaron cámaras ni nos dieron ninguna respuesta”, afirmó su familiar.