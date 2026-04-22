Fixture que le resta a Universitario en Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos para recuperar el paso en el campeonato

Fixture que le resta a Universitario en Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El presente de Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2026 no es el más alentador, pero aún tiene siete partidos para darle vuelta a la complicada situación que está viviendo. Tras la salida de Javier Rabanal, la ‘U’ vivirá una nueva etapa con Jorge Araujo al mando de manera interina mientras se encuentra al nuevo DT.

Fixture que le resta a Universitario en el Torneo Apertura 2026

Las chances de Universitario de Deportes de coronarse ganador del Torneo Apertura 2026 son mínimas, pero la mentalidad está en la tabla general. Por ello, necesita sumar todos los puntos posibles para poder acceder a los ‘play offs’ de la Liga 1 en busca del tetracampeonato.

Los ‘cremas’ afrontarán el último tramo del primer campeonato con siete duelos emocionante, donde cuatro serán en el estadio Monumental y tres serán fuera de casa, teniendo en cuenta que uno es Lima.

- Fecha 10: Universitario de Deportes vs Deportivo Garcilaso (miércoles 22 de abril / 18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 12: Universitario de Deportes vs Alianza Atlético (domingo 26 de abril / 18:00 horas / estadio Monumental)

- Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario de Deportes (domingo 3 de mayo / 13:15 horas / estadio Mansiche)

- Fecha 14: Sport Boys vs Universitario de Deportes (lunes 11 de mayo / 20:30 horas / estadio Nacional)

- Fecha 15: Universitario de Deportes vs Atlético Grau

- Fecha 16: CD Moquegua vs Universitario de Deportes

- Fecha 17: Universitario de Deportes vs Sport Huancayo

Universitario destacó la importancia del apoyo del público y afinó detalles logísticos para garantizar un desarrollo seguro del encuentro. (Facebook / Universitario)

El nuevo comienzo de Universitario

La salida de Javier Rabanal por malos resultados marca un nuevo comienzo para Universitario de Deportes. Hoy, miércoles 22 de abril, los ‘cremas’ se medirán con Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, por la fecha 10 que quedó pendiente del Torneo Apertura. Ese duelo será el debut de Jorge Araujo al mando del equipo de manera interina.

Se viene una seguidilla importante tanto en la Liga 1 y Copa Libertadores, donde el choque más crucial será frente Nacional de Uruguay porque podría definir su futueo en la competencia internacional pensando en los octavos de final.

Universitario destacó la importancia del apoyo del público y afinó detalles logísticos para garantizar un desarrollo seguro del encuentro. (Facebook / Universitario)

¿Quién será el nuevo DT de Unviersitario?

El proceso para definir al próximo director técnico de Universitario de Deportes se aceleró incluso antes de la salida oficial de Javier Rabanal. La dirigencia de Ate ha recibido una avalancha de postulaciones, con más de 15 propuestas de entrenadores interesados, según confirmó el periodista deportivo Gustavo Peralta en L1 Radio.

Entre los aspirantes figuran técnicos que han dirigido selecciones nacionales y exjugadores con trayectoria reconocida en el fútbol. La lista de nombres comenzó a circular en los medios, alimentando la expectativa entre la afición ‘merengue’ sobre el futuro del banquillo.

Entre los candidatos están: Robert Siboldi, Reinaldo Rueda, Martín Palermo, Gabriel Marcelo Neveleff. Entre las opciones que han mostrado interés en dirigir sobresalen figuras de distintos perfiles y trayectorias. Julio Vaccari, con un paso reciente por Independiente de Avellaneda, es uno de los nombres que surgieron durante la búsqueda.

A esta lista se sumó Kily González, quien estuvo al mando de Platense, y Juan Pablo Vojvoda, reconocido por haber dirigido a Neymar en Santos. También figura Juan Ramón Carrasco, actualmente alejado de la actividad profesional, y Pablo Peirano, quien ya cuenta con experiencia en el fútbol peruano tras sus etapas en Cusco FC y Carlos A. Mannucci.

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, fue vinculado a la 'U'. Créditos: L1 Max / X.