Tepha Loza confiesa que no habla con su hermana Melissa Loza: “No hay comunicación”

La modelo Tepha Loza ha revelado recientemente su deseo de convertirse en madre junto a su pareja, el empresario Mario Neumann, con quien mantiene una relación estable. Sin embargo, Loza, conocida por su participación en la televisión, dejó claro que prefiere esperar hasta estar completamente lista, tanto emocional como económicamente, para asumir la maternidad.

“Me muero por ser mamá, pero no quiero apresurar las cosas. Todo a su tiempo. Él (Mario) tiene dos bebés, uno de 9 y otro de 3, así que tiene que estabilizarse. Además, quiero estar bien económicamente para darle lo que deseo a mi futuro hijo”, compartió Loza, mostrando su compromiso con un plan de vida bien estructurado.

Por otra parte, Tepha comentó sobre su relación con su hermana Melissa Loza, con quien estuvo distanciada durante varios años antes de reconciliarse. A pesar de haber restablecido el vínculo en el pasado, la modelo confesó que actualmente no mantienen comunicación activa.

Tepha Loza no tiene ningún tipo de comunicación con Melissa Loza. (Foto: Captura de IG)

“No hay comunicación, pero le deseo lo mejor, espero que esté bien con el trabajo, de salud y con sus dos hijas”, declaró para Trome, dejando ver que sus buenos deseos hacia su hermana siguen presentes, a pesar de la falta de contacto.

Tepha Loza también habló sobre su carrera en televisión, específicamente sobre su decisión de no regresar al programa de competencias ‘Esto es Guerra’, del cual se retiró hace aproximadamente dos años. La modelo explicó que las lesiones que sufrió durante su tiempo en el programa le impiden participar nuevamente en este tipo de competencias físicas, limitando su regreso a la pantalla bajo este formato. “Salí hace dos años del reality y no he regresado. ¿Si extraño la competencia? Sigo con lesiones y es lo que me impide competir”, afirmó.

Mientras sigue adelante en su relación y plan de vida, Loza también ha mostrado una postura de responsabilidad en cuanto a su futuro y el de sus seres queridos. La modelo y empresaria continúa enfocada en alcanzar una estabilidad que le permita cumplir con sus aspiraciones de formar una familia y asegurar el bienestar de un futuro hijo, demostrando que su enfoque en la maternidad va acompañado de una planificación responsable.

Tepha Loza comparó a su actual pareja con Sergio Peña

Tepha Loza ha dejado claro que prefiere mantener la calma y enfocarse en su relación actual, evitando responder a los comentarios de su exnovio, el futbolista Sergio Peña. En una reciente entrevista para el programa ‘Más Espectáculos’, la modelo indicó que su vida ha tomado un giro positivo al lado de Mario Neumann, un empresario a quien considera un “hombre súper bueno”. Su relación con Neumann, según afirmó, le ha dado estabilidad y paz, dos aspectos fundamentales en esta etapa de su vida.

Para Loza, su vínculo con Neumann marca una diferencia notable en comparación con su relación pasada. Sin querer entrar en detalles, dejó entrever que su actual pareja es un hombre trabajador y dedicado, características que admira profundamente. Este nuevo contexto ha sido motivo suficiente para mantenerse al margen de los comentarios de Peña, prefiriendo no alimentar la polémica.

“La razón por la que no respondo es simple”, explicó Tepha. “Lo hago por respeto a mi pareja y a mi propia tranquilidad”. Al decidir no continuar con un “ping pong” de declaraciones, Loza demuestra su enfoque en preservar la estabilidad emocional que ha logrado al lado de Neumann, dejando atrás las controversias y dando prioridad a la serenidad en su vida actual.