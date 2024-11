Yahaira Plasencia tomaría acciones legales contra Magaly Medina por fuertes calificativos. ATv.

La salsera peruana Yahaira Plasencia ha decidido poner un alto a los constantes ataques de la conductora Magaly Medina, anunciando posibles acciones legales en su contra.

Según compartió en una reciente publicación en sus historias de Instagram, la intérprete estaría preparando una carta notarial contra la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien la calificó de “escort” del productor Sergio George por haberla llevado como acompañante a los premios ‘Latin Grammy 2024′.

La llamada ‘Patrona’ dejó entrever su decisión con un mensaje contundente en Instagram. “Bueno... llegó el momento (acompañado del dibujo de una carta). ¡Basta!”, escribió en sus historias, dejando claro su descontento ante los comentarios de la conductora de espectáculos.

Yahaira Plasencia tomaría acciones legales contra Magaly Medina por fuertes calificativos en su contra. Instagram.

El origen del conflicto

El enfrentamiento entre Yahaira Plasencia y Magaly Medina se intensificó luego de que la periodista insinuara que la salsera no habría sido completamente honesta respecto a su participación en los Latin Grammy 2024.

En una reciente emisión de su programa, Magaly Medina acusó a Yahaira de mentir sobre los motivos de su estadía en Miami. Según Medina, Plasencia aseguró inicialmente haber alquilado un departamento para su estancia, pero luego admitió que también estuvo en el departamento de Sergio George durante un día para prepararse para los premios.

Sumado a ello, primero comentó que el productor discográfico la había invitado, pero luego la contradijo el mismo Sergio George, quien señaló en una entrevista que la salsera peruana le pidió que la llevará a la importante premiación musical que se realizó en Miami.

“La mentira queda. Tú mientes y, ¿en qué otras cosas más habrás mentido? Cuando una persona tiene la tendencia a mentir, cuesta creerle, incluso cuando quiere aclarar algo”, señaló la conductora.

Además, insinuó que los favores de Sergio George podrían no haber sido desinteresados: “A veces hay personas que, por hacerte ese tipo de favor, cobran. No siempre son tan amigos como uno piensa. Cuando le pides un favor a un hombre con acceso a alfombras rojas y contactos importantes, eso da para pensar mal”, añadió.

Las acusaciones de Magaly Medina no solo cuestionaron la veracidad de las declaraciones de Plasencia, sino también su relación profesional con Sergio George, sugiriendo intenciones poco claras detrás de su apoyo al artista.

Ante esta situación, la salsera habría decidido tomar medidas legales para proteger su imagen. La carta notarial que estaría preparando podría ser el primer paso de un proceso que busca frenar los constantes comentarios de Medina, quien ha reiterado que no cree en las explicaciones de la cantante: “Lo que ella dice no le creo nada. A Yahaira no le creo nada”, afirmó la periodista.

Magaly Medina y el fuerte calificativo a Yahaira Plasencia por ir a los Latin Grammy con Sergio George

Magaly Medina y su duro calificativo a Yahaira Plasencia

Magaly Medina tuvo duros calificativos contra Yahaira Plasencia por su presencia en los ‘Latin Grammy 2024′, insinuando que la cantante no asistió por méritos propios, sino únicamente por ser la acompañante del productor Sergio George.

“Ella (Yahaira Plasencia) parece ser la escort de él (Sergio George). No estoy diciendo nada malo. Se usa el término para cuando alguien te acompaña a un evento, a un cóctel, y no tiene con quién ir. Entonces dices: ‘la acompañante’. Ese es el nombre que se usa en el mundo de los negocios también”, comentó Medina en su programa del lunes 18 de noviembre.

La presentadora de ATV continuó con sus comentarios, cuestionando las motivaciones de Plasencia para asistir al evento. “Le encantará, con tal de no perderse el Latin Grammy, a ella no le interesa nada”, afirmó de manera contundente, lo que generó una avalancha de reacciones en redes sociales.

Magaly Medina y el fuerte calificativo a Yahaira Plasencia por ir a los Latin Grammy con Sergio George. TikTok: Ric La Torre.

La controversia

La reciente controversia en torno a Magaly Medina y sus declaraciones sobre Yahaira Plasencia ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Durante su programa emitido el 18 de noviembre, Medina criticó duramente a Plasencia por asistir a los eventos de los Latin Grammy 2024 acompañando al productor musical Sergio George. Según Infobae, la conductora insinuó que la presencia de la salsera en el evento no se debía a sus propios méritos, sino a su relación con el productor.

Las palabras de Medina, quien calificó a Plasencia de manera despectiva, provocaron una fuerte respuesta en las plataformas digitales. Usuarios de redes sociales expresaron su rechazo, calificando los comentarios de la periodista como ofensivos e innecesarios. Algunos mensajes destacaron la persistente crítica de Medina hacia Plasencia, sugiriendo que la conductora tiene una obsesión con la cantante.

El incidente no es un hecho aislado en la carrera de Medina, conocida por sus polémicas declaraciones en el ámbito del espectáculo. En esta ocasión, sus comentarios han sido percibidos como un ataque personal hacia Plasencia, lo que ha llevado a algunos usuarios a sugerir que la cantante podría tomar medidas legales por difamación.

La controversia también ha puesto de relieve el papel de las figuras públicas en los medios de comunicación y cómo sus declaraciones pueden influir en la percepción pública de los artistas. Mientras tanto, Plasencia no ha emitido una respuesta oficial a los comentarios de Medina, dejando a sus seguidores a la espera de su reacción ante la situación.