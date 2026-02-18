Perú

Yahaira Plasencia responde a Magaly Medina tras críticas por show en Virginia: "preocúpate en el fracaso de tu rating"

Luego de que la periodista calificara de “fracaso” un concierto suyo en Virginia por baja asistencia, la salsera reaccionó en redes y lanzó un mensaje directo

La cantante no se quedó callada frente a las críticas de Magaly Medina por la baja asistencia a su concierto en Virginia y aprovechó para lanzar una indirecta sobre la audiencia del programa de la presentadora (Instagram / yahairaplasencia)

Un nuevo cruce sacude el espectáculo local. La presentación de Yahaira Plasencia en Estados Unidos quedó bajo la lupa luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera imágenes de un local con escaso público en Virginia.

Las tomas, emitidas en horario estelar, motivaron comentarios severos de Magaly Medina, quien cuestionó la capacidad de convocatoria de la salsera en el extranjero. Horas después, la intérprete utilizó sus redes sociales para responder de forma frontal.

Su mensaje, breve y directo, encendió aún más la conversación digital y sumó un nuevo capítulo a la confrontación pública entre ambas figuras de la televisión peruana.

El reportaje que encendió la polémica

Imágenes de un local con escasa asistencia en Virginia desataron críticas en televisión y pusieron en duda la convocatoria internacional de la salsera. (Instagram / yahairaplasencia)

El espacio televisivo presentó un informe sobre actividades de figuras del entretenimiento durante el fin de semana previo a San Valentín. En ese contexto, se difundieron imágenes del espectáculo que Yahaira Plasencia ofreció el último viernes 13 en un establecimiento del estado de Virginia. Las tomas mostraban mesas vacías y un número reducido de asistentes.

La narración del reportaje adoptó un tono irónico. “¿Este viernes trece fue su día de mala suerte? Porque en este local que la contrataron en Virginia, no tuvo el aforo esperado”, se escuchó en la voz en off. La secuencia se acompañó de música animada y comentarios en estudio.

Magaly Medina intervino en vivo mientras se repetían las imágenes. “Oye, y la Yahaira, eso fue en Estados Unidos, ¿no? ¿En qué parte de Estados Unidos, exactamente? Alguien nos dice. Se presentó allá y, miren, poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. Hay muchos peruanos en Virginia, en Washington, muchísimos peruanos. Pero miren, el local vacío, demasiado grande”, expresó.

La conductora insistió en que el tamaño del recinto hacía más evidente la baja asistencia. Las escenas circularon rápidamente en redes sociales y generaron debate sobre el alcance internacional de la artista.

“Eso se puede llamar un fracaso”

Magaly Medina sostuvo que la baja asistencia refleja el verdadero respaldo del público y calificó la presentación como un fracaso. (Instagram / yahairaplasencia)

Durante su análisis, Medina sostuvo que la respuesta del público es la medida más clara del éxito de un cantante en vivo. “La próxima, los empresarios que la contraten, háganle un favor, contrátenle un lugarcito pequeñito, ¿no? Esas discos chiquitas, acogedoras, para que no se note. Con la justa creo que hay veinte personas ahí, no más, ¿no?”, comentó en tono sarcástico.

La periodista remarcó que un artista consolida su prestigio cuando logra llenar los espacios donde se presenta. “O sea, de verdad, no habla nada bien del jale que pueda tener, del éxito con el público, porque la gente si, si quiere escucharte cantar, escuchar tu, tu, tu música, bailar al ritmo de tus canciones, pues compra sus entradas y va. Pero eh, ahí nada, nada. Eso se puede llamar un fracaso. Eso es un fracaso de presentación”, afirmó.

Las declaraciones fueron replicadas en distintas plataformas y motivaron opiniones divididas. Algunos usuarios respaldaron la crítica. Otros defendieron a la salsera y recordaron que mantiene fechas programadas en su gira internacional.

El informe también aludió a la coincidencia con el fin de semana del amor, una fecha que suele atraer mayor asistencia a eventos musicales. La emisión reforzó la idea de que el resultado no fue el esperado para una artista de su trayectoria.

La respuesta directa de Yahaira

Desde su gira en Estados Unidos, la cantante replicó en redes con un mensaje frontal dirigido a la conductora y defendió su trabajo. (Instagram / yahairaplasencia)

Tras la difusión del reportaje, Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para pronunciarse. En una publicación compartida durante su tour por Estados Unidos, escribió: “Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate por el fracaso de tu rating”. El mensaje estuvo acompañado por imágenes de su presentación sobre el escenario.

La frase circuló con rapidez y marcó un tono frontal frente a la crítica televisiva. Su respuesta se sumó a otras reacciones de figuras públicas que, en días recientes, también cuestionaron comentarios de la conductora.

El intercambio elevó la tensión entre ambas. Mientras el programa subrayó la baja asistencia en Virginia, la cantante optó por enfatizar su satisfacción profesional y dirigir el foco hacia los niveles de audiencia del espacio televisivo.

El episodio se instaló como uno de los temas más comentados en el entorno del espectáculo. La gira de Yahaira Plasencia continúa con otras fechas previstas en territorio estadounidense, en medio de una controversia que trasciende el escenario y se libra también en la arena mediática.

