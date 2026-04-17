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Clima en Cuzco: la predicción para este 17 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

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Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las siguientes horas de este viernes en Cuzco, Perú.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la previsión de lluvia será del 58%, con una nubosidad del 84%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 7 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 95%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se ubica la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.

El clima particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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