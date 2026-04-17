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“Caviar”: ¿qué significa y por qué es un término recurrente en la política peruana?

La palabra, de uso cada vez más frecuente en nuestro país, se emplea para aludir a los políticos con determinadas características

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Caviar
El término "caviar" es muy usado en la política peruana - Gemini

El término “caviar” se ha posicionado en la discusión pública y política en Perú como una de las etiquetas más polémicas y cargadas de matices. Este concepto se emplea -muchas veces de manera peyorativa- para describir a personas de clase media-alta o alta que adoptan una ideología progresista o de izquierda moderada, defendiendo causas sociales mientras mantienen estilos de vida acomodados.

Su uso se ha extendido no solo en la prensa, sino también en debates parlamentarios, redes sociales y espacios académicos, donde ha adquirido un significado propio en el contexto político peruano y latinoamericano.

¿Qué es caviar?

En el diccionario de la RAE, se define como el alimento a partir de las huevas no fertilizadas de la hembra del esturión. En el plano político, el origen de la palabra se remonta a la expresión francesa “gauche caviar” (izquierda caviar), utilizada para referirse a figuras de la élite que apoyan ideas progresistas desde posiciones de privilegio. En Perú, el término cobró notoriedad durante la década de 1990, cuando sectores conservadores empezaron a identificar como “caviares” a intelectuales, defensores de derechos humanos y funcionarios vinculados a ONG o a la burocracia estatal.

Desde entonces, el concepto ha evolucionado hasta convertirse en un recurso común para descalificar a quienes promueven agendas de derechos humanos, equidad de género, protección ambiental o reformas institucionales desde espacios considerados alejados de las mayorías populares.

Criticas a quienes adoptan una visión progresista

Una de las características más señaladas por críticos y analistas es la supuesta contradicción entre el discurso y el estilo de vida de los denominados “caviares”. Según explicó Diego Acuña, en su programa Edición Especial, explicó que se percibe a estos actores como personas que “defienden causas sociales mientras gozan de privilegios materiales”, lo que alimenta la acusación de hipocresía y distancia social.

El uso del término “caviar” en el debate peruano se ha ampliado en los últimos años. Originalmente restringido a intelectuales y profesionales de izquierda, hoy abarca a periodistas, líderes de opinión y hasta funcionarios de centro o centro-izquierda.

El fenómeno del término “caviar” se ha convertido en una táctica frecuente para desacreditar argumentos incómodos para el poder o para políticos de derecha. El impacto de esta estrategia se observa en la polarización del discurso público y en la creciente dificultad para distinguir entre el debate de ideas y el ataque personal.

El termino caviar ha sido muy usado en los últimos años sobre todo para descriubir a la clase política de izquierda
El termino caviar ha sido muy usado en los últimos años sobre todo para descriubir a la clase política de izquierda

¿Cuáles son los términos que se asocian a los políticos caviares?

Entre los conceptos asociados a la etiqueta “caviar” destacan expresiones que a diario los ciudadanos han escuchado como:

  • Izquierda caviar
  • Progres
  • Caviarismo
  • Mafia caviar

Estos términos han sido utilizados en campañas políticas como las de Rafael López Aliaga y debates parlamentarios como cuando se busca deslegitimar posiciones específicas que a políticos derechistas ‘suelen incomodar’.

Detractores de la ‘corriente caviar’ sostienen que quienes la representan viven gracias a las estructuras del Estado o de la cooperación internacional, sin mantener una verdadera conexión con las demandas populares.

El politólogo y académico Eduardo Dargent lanzó recientemente el libro ‘Caviar’ (Debate, 2025), donde explica detalladamente este fenómeno. En RPP Noticias comentó cómo el termino ha evolucionado desde el “pituco de izquierda” hasta el “multiverso progre”.

El termino caviar ha sido muy usado en los últimos años sobre todo para descriubir a la clase política de izquierda
El termino caviar ha sido muy usado en los últimos años sobre todo para descriubir a la clase política de izquierda

En la práctica política, el debate sobre el significado de “caviar” se ha trasladado al terreno de la legitimidad y la representación. Mientras algunos sectores lo emplean para denunciar el supuesto elitismo y la falta de conexión popular, otros lo asumen como una defensa de principios progresistas y de la profesionalización de la gestión pública. El término también aparece en discusiones sobre financiamiento de ONG, influencia de la cooperación internacional y reformas en sectores como justicia, salud o educación.

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