Ernesto Pimentel sufrió incidente durante su presentación en el concierto de Corazón Serrano

El artista se presentó a interpretar un tema junto a Edu Baularte en el show del Estadio San Marcos pero no todo salió como esperaba | TikTok

La noche del concierto de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos transcurría entre entusiasmo y música, hasta que un incidente inesperado puso en pausa la celebración. Una falla en el micrófono de Ernesto Pimentel interrumpió su participación sobre el escenario, cuando se preparaba para compartir uno de los momentos más esperados con Edu Baluarte.

La expectativa en el recinto era alta. Ernesto Pimentel, figura reconocida por su personaje de ‘La Chola Chabuca’, había animado la previa del espectáculo y luego reapareció sin su caracterización habitual para unirse a Edu Baluarte. Ambos estaban listos para interpretar “Promesas de amor”, una de las canciones más solicitadas por el público. Apenas comenzó la introducción, la voz de Pimentel no se escuchó, dejando al auditorio en silencio y generando reacciones inmediatas entre los asistentes.

El público, compuesto por más de 30.000 seguidores, notó la falla y comenzó a manifestar su descontento. Mientras la tensión crecía, el equipo técnico intervino para solucionar el inconveniente. Pimentel esperó con serenidad, sin abandonar el escenario, hasta que se realizó el cambio de micrófono. La actuación pudo continuar tras la breve interrupción, pero el episodio ya había captado la atención de todos y pronto se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Ernesto Pimentel se presenta enérgicamente junto a otro artista en el escenario, mientras su imagen es proyectada en una pantalla gigante para la multitud del concierto de Corazón Serrano (Captura TikTok)

La reacción del público al retomar la canción fue de ovación, lo que evidenció el respaldo hacia los artistas y el deseo de que el espectáculo mantuviera su ritmo. El incidente técnico se sumó a la lista de imprevistos que pueden surgir en espectáculos en vivo, pero no opacó la intención festiva del evento ni la relación de complicidad que Pimentel estableció con la audiencia.

La presentación de Ernesto Pimentel junto a Edu Baluarte formaba parte de la propuesta especial por el aniversario de Corazón Serrano. Baluarte, quien regresó recientemente a la agrupación, compartió uno de los momentos más comentados de la noche junto al conductor y cantante. Aunque la falla técnica marcó la actuación, la música continuó y el ambiente en el estadio volvió a llenarse de entusiasmo.

Distintos asistentes documentaron el momento y lo compartieron en redes sociales, donde las imágenes y videos del incidente circularon con rapidez. El episodio demostró el interés que generan los artistas invitados en este tipo de celebraciones y la repercusión que puede tener cualquier situación inesperada.

Ernesto Pimentel canta con entusiasmo en el escenario junto a un integrante de Corazón Serrano, con una pantalla de fondo que muestra colores cálidos durante su presentación (Captura TikTok)

María Becerra y Pedro Capó, los invitados internacionales de la noche

El concierto de Corazón Serrano por su 33 aniversario también contó con la participación de artistas internacionales. María Becerra, referente de la música urbana argentina, subió al escenario para interpretar varias canciones junto a las integrantes de la agrupación. El repertorio incluyó títulos como “Adiós”, “7 vidas” y “Mix Poco Yo”, sumando nuevos matices a la tradicional cumbia peruana.

La integración de Becerra al espectáculo generó entusiasmo entre los seguidores y se reflejó en la gran cantidad de publicaciones y videos compartidos en redes sociales. Su capacidad para adaptarse al género y la conexión que logró con las intérpretes peruanas fueron algunos de los aspectos más comentados entre los asistentes.

Los artistas internacionales María Becerra y Pedro Capó fueron las estrellas invitadas que deleitaron al público en el concierto de aniversario de Corazón Serrano con sus potentes interpretaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche avanzó con la presentación de Pedro Capó, quien interpretó “Calma” y luego se unió a Cielo Fernández para cantar “Estoy enamorado”. El artista puertorriqueño fue recibido con ovaciones y su participación sumó diversidad al cartel del evento. Los momentos en los que Capó compartió escenario con las voces de Corazón Serrano reforzaron el carácter especial de la celebración.

Durante varias horas, el Estadio San Marcos fue escenario de una fiesta que reunió a generaciones de seguidores y ofreció una combinación de tradición, colaboraciones inéditas y sorpresas en vivo.