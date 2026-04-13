Perú

Elecciones Perú 2026: JNE amplía horario de votación en el exterior y cancillería anuncia nueva jornada

Paterson y Orlando tendrán una nueva jornada electoral tras disposición del JNE. Cancillería exhorta a miembros de mesa y ciudadanos a participar en esta segunda oportunidad

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Piero Corvetto, jefe institucional de la ONPE, ofrece un balance y detalla las medidas para la jornada electoral en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. Se confirma el horario de votación y las coordinaciones de seguridad con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. (Crédito: ONPE)

En medio de la expectativa por los Resultados de la ONPE en las Elecciones Generales 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú emitió un pronunciamiento oficial que busca garantizar el ejercicio del derecho al voto de miles de peruanos en el extranjero que no pudieron participar en la jornada electoral del 12 de abril debido a problemas en la instalación de mesas de sufragio.

A través del Comunicado de Prensa 010-26, difundido en la madrugada del 13 de abril, la Cancillería informó sobre la ampliación del horario de instalación y votación en determinadas sedes consulares, medida que fue previamente dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones ante los inconvenientes registrados.

El documento detalla con precisión las localidades afectadas, así como las mesas de sufragio que no pudieron ser conformadas en la fecha originalmente prevista. En ese sentido, el comunicado señala: “La ampliación del horario de instalación y votación de las mesas de sufragio que no pudieron ser conformadas el día 12 de abril en las localidades de Paterson (ocho mesas: 086804, 086822, 086823, 086827, 086876, 086891, 086894 y 086895) y Orlando (tres mesas: 086627, 086628 y 086642), dispuesta por el JNE, tendrá lugar en los locales del Consulado General del Perú en Paterson y el Consulado General del Perú en Orlando”.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.
cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

La medida responde a una necesidad urgente de asegurar que los ciudadanos peruanos residentes en el exterior puedan participar en un proceso clave para el futuro del país, especialmente en un contexto donde cada voto cobra relevancia mientras avanzan los Resultados ONPE 2026.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.
cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

En cuanto a los nuevos horarios establecidos, la Cancillería fue clara al precisar los tiempos en los que se llevará a cabo esta jornada extraordinaria. “El horario previsto para la instalación será entre las 7:00 am y las 2:00 pm y para la votación hasta las 6:00 pm, conforme a los correspondientes husos horarios”, indica el comunicado, remarcando la importancia de respetar las franjas establecidas para garantizar el orden del proceso.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.
cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

Este anuncio se da en un escenario en el que diversos reportes alertaron sobre dificultades logísticas en el exterior, particularmente en ciudades con alta concentración de peruanos. La imposibilidad de instalar ciertas mesas generó preocupación entre los connacionales, quienes vieron limitado su derecho a participar en una jornada histórica.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hizo un llamado directo a quienes forman parte del proceso electoral en calidad de autoridades de mesa. “Se exhorta a los connacionales sorteados como Miembros de Mesa titulares y suplentes para que se contacten urgentemente con dichas oficinas consulares”, señala el documento, enfatizando la urgencia de su participación para viabilizar la jornada.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.
cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

El rol de los miembros de mesa resulta fundamental para el desarrollo del proceso electoral, ya que son los encargados de instalar las mesas, supervisar la votación y garantizar la transparencia del sufragio. Sin su presencia, el ejercicio democrático se ve seriamente afectado, como ocurrió en las localidades mencionadas.

Pero el comunicado no solo está dirigido a quienes cumplen funciones dentro del sistema electoral. También se extiende a los ciudadanos que no pudieron votar en la fecha inicial, ofreciéndoles una nueva oportunidad para hacerlo. En ese sentido, la Cancillería subraya: “Asimismo, se invita a todos aquellos connacionales integrantes de las referidas mesas que no pudieron sufragar, a aprovechar esta nueva oportunidad para ejercer su derecho al sufragio y fortalecer el proceso democrático en el Perú”.

cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.
cancillería anuncia nueva jornada de votación para peruanos en el extranjero. Captura: El Peruano.

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