Perú

Tula Rodríguez se conmueve al ver a su padre votar a los 84 años en las Elecciones 2026

La conductora emocionó a sus seguidores al compartir imágenes de ‘Don Tulo’, ejerciendo su derecho al voto, resaltando el compromiso ciudadano de su familia.

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Tula Rodríguez comparte en redes la imagen de su padre, ‘Don Tulo’, ejerciendo su derecho al voto a los 84 años durante las Elecciones 2026.

Durante la jornada electoral del 12 de abril, uno de los momentos más emotivos y comentados fue protagonizado por Tula Rodríguez, quien compartió en sus redes sociales imágenes de su padre, conocido como ‘Don Tulo’, cumpliendo con su deber cívico en las Elecciones Generales 2026.

La fotografía difundida por la conductora mostró a su progenitor, de 84 años, dentro del local de votación, gesto que recibió elogios y mensajes de admiración por parte de los seguidores de la artista.

“Don Tulo cumpliendo con su deber de votar”, escribió Tula junto a la imagen en sus historias de Instagram. El acto de su padre, quien por su edad no está obligado por ley a participar en los comicios, fue resaltado como una muestra de compromiso ciudadano y ejemplo para las nuevas generaciones.

El caso de ‘Don Tulo’ llamó la atención por la decisión personal de asistir a votar, en un país donde el sufragio es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años, pero opcional para los adultos mayores.

‘Don Tulo’ decidió participar en los comicios pese a que no estaba obligado, reafirmando la importancia de la democracia y el deber ciudadano.
‘Don Tulo’ decidió participar en los comicios pese a que no estaba obligado, reafirmando la importancia de la democracia y el deber ciudadano.

El compromiso familiar y la emoción de Tula Rodríguez

La publicación de Tula Rodríguez rápidamente se viralizó, generando una ola de mensajes de apoyo y reconocimiento. En medio de su propia ausencia en los comicios, la conductora no ocultó el orgullo por el ejemplo cívico de su padre: “Cumpliendo con su deber, a pesar de la edad. Orgullosa de mi papá”, escribió, dejando ver el profundo vínculo familiar y el valor que le otorga a la responsabilidad social.

El gesto de ‘Don Tulo’ fue celebrado en redes sociales como un acto de amor al país y respeto por la democracia. Numerosos usuarios destacaron que, más allá de la obligación legal, la participación ciudadana es un acto que fortalece los valores democráticos y la convivencia.

Tula explica por qué no pudo votar

Días antes de la jornada electoral, Tula Rodríguez había informado a sus seguidores que no podría ejercer su voto en esta ocasión. La razón, explicó, es que viajó al extranjero para acompañar a su hija Valentina en el inicio de una nueva etapa académica. “Ya llegamos al destino donde Valicha va a estudiar, todavía no estamos en el campus, el domingo ya... ahorita estamos descansando... gracias por los buenos deseos, por estar siempre pendientes y sus oraciones”, compartió la conductora en Instagram.

Tula relató con emoción que decidió acompañar a su hija en este proceso importante, priorizando el apoyo familiar en un momento crucial para ambas. “Me apena, pero me alegra porque estoy segura y confiada de que ella está bien criada, con los valores como tiene que ser. Estoy segura de que a Valentina le vienen cosas maravillosas y ahora me tocará ver de lejos sus triunfos y sus caídas también”, expresó, mostrando su confianza en la educación y los valores transmitidos a su hija.

Tula Rodríguez se conecta con sus seguidores desde el extranjero, donde se encuentra instalando a su hija Valentina para sus estudios. Aprovecha para agradecer los buenos deseos y comparte su sentir sobre las elecciones en Perú, lamentando que el viaje le impida votar en esta ocasión.

Un momento de cambios y emociones familiares

La exconductora de televisión no ocultó la nostalgia por la partida de Valentina, fruto de su relación con el recordado Javier Carmona. En un video especialmente íntimo, Tula compartió la última noche que durmió junto a su hija antes de emprender el viaje: “Hoy es la última noche que dormimos juntas y nada, los quiero mucho y les iré contando un poquito sobre el viaje de Valicha. Te amo. Te amo”, confesó, dejando ver la fortaleza y el amor que caracteriza su relación.

El testimonio de Tula Rodríguez ha generado una ola de empatía y apoyo en redes sociales, donde figuras del espectáculo y seguidores resaltaron el valor de la conductora y la oportunidad que representa para Valentina estudiar en el extranjero. “Has criado una crack y le estás dando algo valiosísimo: mundo. Tu rol cambia, pero el vínculo no. Ella siempre va a volver a ti, porque tú eres su hogar”, comentó una usuaria.

Tula Rodríguez compartió un emotivo video despidiéndose de su hija Valentina, quien parte a estudiar al extranjero.
Tula Rodríguez compartió un emotivo video despidiéndose de su hija Valentina, quien parte a estudiar al extranjero.

Reflexión sobre el deber ciudadano y la democracia

Aunque lamentó su ausencia en esta primera vuelta electoral, Tula Rodríguez afirmó que, de haber una segunda ronda, buscará estar presente para cumplir con el sufragio. Aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de la democracia y el deseo de ver al Perú liderado por un mandatario que promueva la paz, el trabajo y la libertad.

“Ojalá que quien entre pueda llevar bien al país porque nos conviene a todos tener puestos de trabajo, poder expresarnos libremente, poder vivir en armonía, que nada nos va a pasar… creo que viene un momento importante”, reflexionó la conductora, reafirmando su compromiso con el país y su confianza en el futuro.

La historia de Tula y Valentina es un ejemplo de resiliencia y amor incondicional, en la que el apoyo familiar y el cumplimiento del deber ciudadano se convierten en motores para seguir adelante, aun en tiempos de grandes cambios.

Tula Rodríguez se sincera y explica por qué no podrá votar este domingo.
Tula Rodríguez se sincera y explica por qué no podrá votar este domingo.

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