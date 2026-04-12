Rafael López Aliaga inició su desayuno electoral en SJM y repartió pan con chicharrón a sus invitados: “Plata hay”

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llega a su tradicional desayuno electoral en San Juan de Miraflores. Es recibido con aplausos y saludos por sus simpatizantes mientras se abre paso entre la prensa.

En un vehículo con lunas polarizadas y bajo fuertes medidas de seguridad, así ingresó Rafael López Aliaga al local donde compartió el tradicional desayuno electoral antes de dirigirse a votar.

El candidato presidencial de Renovación Popular llegó acompañado por su candidata a la primera vicepresidencia, Norma Yarrow, así como por simpatizantes de su agrupación política. Aunque saludó brevemente a las personas que se encontraban en el lugar, evitó cualquier contacto con los medios de comunicación. Vestía un polo rojo y una gorra de color gris.

Rafael López Aliaga

El menú que el candidato celeste compartió con sus invitados fue pan con chicharrón y tamal. Antes de que los políticos iniciaran sus discursos, algunos vecinos tomaron la palabra y le pidieron que “salve al Perú”.

Cuando Norma Yarrow intervino, recordó la estrecha amistad que los une, la cual consideró ya una “hermandad”, y aseguró que lo acompañaría de cerca durante un eventual gobierno. “Seré tu sombra”. La candidata se mostró optimista, pese a los últimos sondeos publicados, que ubicaban a López Aliaga por debajo de Ricardo Belmont.

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llega a su tradicional desayuno electoral en San Juan de Miraflores. Es recibido con aplausos y saludos por sus simpatizantes mientras se abre paso entre la prensa.

Yarrow fue más allá y aseguró que, al igual que el papa León XIV, el próximo presidente del Perú sería chiclayano, en clara alusión a López Aliaga.

López Aliaga: “Ríos de amor, no ríos de sangre”

A su turno, Rafael López Aliaga reiteró el discurso utilizado durante su campaña, centrado en ofrecer “ríos de amor, no de sangre”. Inició su intervención recordando el cariño que tiene por el asentamiento humano Camino Real y no desaprovechó la oportunidad para criticar a Sedapal por la falta de acceso al servicio de agua potable.

Sin embargo, sostuvo que llevar servicios básicos a la zona es posible y destacó el presupuesto con el que cuenta el Gobierno central. “Plata hay, si no hay corrupción”, indicó.

Finalmente, admitió que muchos peruanos lo identifican con la caricatura del cerdito “Porky” y señaló que ha optado por tomarlo con humor. “Yo me río, cuando un niño me dice: señor Porky”.

El evento se desarrolló en una losa deportiva conocida como “La Bombonera”, donde desde tempranas horas se acondicionó el espacio para recibir al candidato y a sus invitados. En el lugar ya se encontraban instaladas mesas y sillas, en preparación para el desayuno

Fuerte despliegue policial en el local del evento

Desde las primeras horas del día se desplegó un importante operativo de seguridad en los alrededores del local donde se llevó a cabo el desayuno electoral. Efectivos de distintas unidades de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para garantizar el orden y realizar las inspecciones correspondientes.

Entre las unidades presentes se encontraban agentes de la comisaría de Pamplona 2, así como personal especializado en desactivación de explosivos (UDEX), quienes realizaron una revisión tanto en el interior como en los exteriores del recinto. Este procedimiento forma parte del protocolo habitual en actividades públicas de candidatos durante la jornada electoral.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron hasta un local en San Juan de Miraflores para realizar una inspección de seguridad previa al tradicional desayuno electoral del candidato presidencial Rafael López Aliaga | América TV

El personal policial inspeccionó la infraestructura del local, así como los accesos y áreas circundantes, con el objetivo de asegurar que el evento se desarrolle sin incidentes. Para ello, utilizaron equipos y herramientas especializadas en la detección de riesgos.

Además del resguardo policial, se observó la presencia de seguridad privada vinculada al partido político, que también supervisaba el ingreso al recinto. El operativo se ejecutó sin restricciones al tránsito vehicular en la zona, que se mantuvo habilitado durante las primeras horas de la mañana.