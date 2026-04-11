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Rafael López Aliaga se pronuncia por denuncia de violación en su contra: “Pretenden involucrarme en un hecho de un tercero”

El candidato difundió un documento del Ministerio Público para sustentar su versión sobre una de las acusaciones presentadas en su contra

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Rafael López Aliaga responde a denuncia y difunde documento fiscal para sustentar su versión. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: RafaelLopezAliagaOficial)
Rafael López Aliaga responde a denuncia y difunde documento fiscal para sustentar su versión. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: RafaelLopezAliagaOficial)

El candidato presidencial Rafael López Aliaga se ha visto envuelto en una nueva polémica a pocos días de las elecciones generales 2026, luego de que la periodista Karla Ramírez difundiera en su programa “Karla de Miércolesdenuncias por presunta violación sexual en su contra. De acuerdo con lo expuesto, las acusaciones datan entre 2025 y 2026.

Según lo señalado en el espacio digital, la periodista indicó que intentó comunicarse con el candidato de Renovación Popular para obtener su versión sobre los hechos; sin embargo, no obtuvo respuesta previa a la emisión del informe.

Candidato de Renovación Popular rechaza acusación y cuestiona su difusión en plena campaña. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Candidato de Renovación Popular rechaza acusación y cuestiona su difusión en plena campaña. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Rafael López Aliaga responde

Tras la difusión del reportaje, López Aliaga respondió a través de sus redes sociales, donde se refirió a una de las denuncias y aseguró que la acusación no está dirigida directamente contra su persona. En ese sentido, cuestionó la divulgación del caso y la calificó como parte de una “guerra sucia” en el contexto electoral y la cercanía a la fecha de votación.

El exalcalde de Lima también compartió un documento del Ministerio Público en el que, según indicó, la denunciante lo incluyó en el caso por su condición de propietario del centro comercial donde esta laboró. En su publicación en Facebook, escribió: “esta es la denuncia por violación donde se me pretende involucrar en un hecho de un tercero, solo por haber sido dueño del centro comercial donde laboró la denunciante. guerra sucia de medios basura a 2 días de las elecciones.”, escribió el candidato presidencial.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga addresses his supporters during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce
Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga addresses his supporters during a campaign rally ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

¿Qué dice la denuncia contra López Aliaga?

De acuerdo con el documento del Ministerio Público, la denuncia fue interpuesta contra Rafael López Aliaga en agravio de una persona identificada con las iniciales S.A.A.A. En el expediente se consigna que la denunciante atribuye al investigado la presunta difusión de imágenes relacionadas con hechos de violencia sexual sin su consentimiento.

Según el reporte fiscal, se recabó la declaración de la denunciante el 19 de marzo de 2025, con el objetivo de que detallara la forma, circunstancias y posibles responsabilidades en torno a los hechos denunciados. El documento precisa que la diligencia se realizó a nivel fiscal y forma parte de las actuaciones recogidas en el expediente; sin embargo, en su testimonio no se describen acciones concretas que vinculen directamente al denunciado con la presunta difusión del material.

En su manifestación, la denunciante indicó: “Que, yo lo denuncio a él porque es el dueño del Centro Comercial, pienso que tiene conocimiento que sus trabajadores difunden videos o fotos en una página”. Asimismo, precisó: “Que, lo conozco como alcalde de Lima, nada más, personalmente no lo conozco, tampoco he hablado con él, años después me enteré que el señor Rafael es dueño del Centro Comercial”.

López Aliaga niega acusación y afirma que fue incluido en denuncia por su vínculo con centro comercial. (Foto: FB/@RafaelLopezAliagaOficial)
López Aliaga niega acusación y afirma que fue incluido en denuncia por su vínculo con centro comercial. (Foto: FB/@RafaelLopezAliagaOficial)

¿Qué dijo Karla Ramírez?

La periodista Karla Ramírez señaló en su programa que existen al menos dos carpetas fiscales vinculadas a denuncias por presunta violación sexual contra Rafael López Aliaga, correspondientes a los años 2025 y 2026. Según explicó, ambos expedientes cuentan con números distintos y se encuentran en despachos diferentes, con estados procesales también diferenciados: uno en archivo preliminar y otro en condición de derivado, es decir, en trámite.

Ramírez indicó que los presuntos delitos consignados en ambas carpetas son de violación sexual y que el nombre del candidato figura como persona denunciada en los registros fiscales. Asimismo, precisó que su equipo intentó obtener la versión del exalcalde de Lima y de su entorno, incluyendo a su asesor, quien respondió que desconocía el tema. La periodista añadió que se ha solicitado un pronunciamiento formal del candidato o su defensa, a fin de aclarar la situación expuesta.

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