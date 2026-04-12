Phillip Chu Joy regaló PS5 a cada uno de los miembros de la mesa donde votó

El popular influencer Phillip Chu Joy sonríe mientras posa con varias consolas PlayStation 5, que regaló a miembros de mesa electoral tras emitir su voto.

El creador de contenido Phillip Chu Joy sorprendió a la comunidad digital al cumplir una promesa hecha años atrás y regalar tres consolas PlayStation 5 a los miembros de la mesa en la que le correspondió votar durante las elecciones generales 2026 en Perú. A través de sus redes sociales, Chu Joy compartió la experiencia y aseguró que entregó los obsequios tras emitir su voto, en una jornada que calificó como ordenada y ágil.

En sus publicaciones, Phillip Chu Joy relató que salió de su local de votación tras cumplir su deber cívico y entregar una lonchera con snacks, además de un vale que cada miembro de mesa podrá canjear por una PS5.

“Listo. Ya voté y ya entregué las loncheritas con el vale para canjear las PS5. Felizmente todas las mesas de mi local estaban operativas y no había casi nadie en la cola así que voté en menos de 1 minuto. Ahora a casa a cocinar. Mucha suerte a todos los que votan en locales donde hubo demoras y no llegó el material a tiempo”, escribió el creador de contenidos en su cuenta de Instagram.

Phillip Chu Joy posa sonriente y optimista tras votar, confirmando que obsequió consolas PS5 a los miembros de la mesa electoral donde sufragó.

La entrega de las consolas se realizó sin mostrar rostros ni identidades de los beneficiarios, pero Chu Joy dejó constancia de su acción en redes, donde también reiteró su satisfacción por haber cumplido con su palabra y con el proceso electoral.

¿Cuál fue la promesa de Phillip Chu Joy?

La historia de este singular gesto se remonta a octubre de 2022. En ese entonces, Phillip Chu Joy anunció públicamente que en las próximas elecciones llevaría un regalo especial a los miembros de mesa en su local de votación. Durante aquellos comicios, el influencer compartió una imagen en la que se lo veía repartiendo una caja de papitas Pringles y otros snacks a los encargados de la mesa como muestra de agradecimiento.

Ese mismo día, Chu Joy publicó un mensaje en sus redes sociales: “Yendo a votar y a dejarles una cajita a los miembros de mesa como agradecimiento”. En el mismo post, lanzó una promesa que captó la atención de sus seguidores: “Las próximas elecciones a los que les toque ser miembros de mesa en mi mesa les llevaré una PS5 a cada uno”.

Phillip Chu Joy, conocido influencer de videojuegos, sorprendió al regalar consolas PlayStation 5 a los miembros de la mesa donde ejerció su voto en las elecciones.

Para cumplir con ese compromiso, el creador de contenido adquirió un lote de PlayStation 5 destinado a sorteos en su página, pero reservó tres unidades para los responsables de su mesa de sufragio. El último domingo, entregó a cada uno un vale canjeable por la consola, acompañando la jornada electoral con una lonchera para sobrellevar las horas de servicio.

El gesto de Phillip Chu Joy generó numerosas reacciones positivas en redes sociales y fue replicado por diversos seguidores, quienes destacaron la originalidad y constancia del influencer al cumplir una promesa que muchos consideraron poco habitual en contextos electorales.

El propio Chu Joy subrayó que su acción buscó reconocer la labor de los ciudadanos que se encargan de la organización y supervisión del proceso electoral, quienes deben permanecer en sus puestos durante largas horas. Al mismo tiempo, remarcó el carácter cívico de la jornada y la importancia de contribuir con pequeños gestos para mejorar la experiencia de quienes cumplen funciones clave durante los comicios.

(Infobae Perú/Carlos Díaz Medina)

Con este acto, Phillip Chu Joy marcó una diferencia en el ambiente electoral de Perú durante las elecciones generales de 2026, dejando un precedente sobre el impacto que pueden tener las promesas cumplidas y los reconocimientos espontáneos en espacios ciudadanos.