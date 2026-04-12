Miembros de mesa permanecerán en locales de votación hasta altas horas de la noche, afirma el JNE

JNE reconoce que los miembros de mesa hasta altas horas de la noche en Lima debido a la demora en las Elecciones 2026. Latina

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sostuvo que los miembros de mesa tendrán que permanecer hasta “altas horas de la noche” en los locales de votación debido a la ampliación del horario de sufragio.

“Hemos ampliado 2 horas para la instalación y una hora adicional para el término del sufragio. También entendemos la gran responsabilidad de los miembros de mesa. Los miembros de mesa no solamente se van a quedar hasta las 6 de la tarde, sino que van a tener que terminar hasta altas horas de la noche para poder procesar toda esa información”, dijo Burneo en conferencia de prensa.

En esa línea, el titular del tribunal electoral invocó a la ciudadanía para que vayan a los locales de votación “porque algo que sí ha garantizado el sistema es que todos los que estén dentro del local de votación, una vez cerrado el mismo que es a las 6 de la tarde, van a poder ejercer su derecho al voto”.

“Es decir, los que estén en la cola de las mesas de sufragio y que hayan ingresado, porque lo que se cierra a las 6 de la tarde es el local de votación, van a poder votar y ejercer su derecho al voto a esa hora, que es una hora prudente”, apuntó.

Roberto Burneo reconoció que a los miembros de la mesa se les está exigiendo “un poquito más” de lo que ya se les exige debido a que “han estado desde muy tempranas horas de la mañana”.

“Desde ya les expresamos nuestras disculpas y nuevamente reconocemos el gran sacrificio que están realizando por el país, fuera de los beneficios económicos y los estipendios que les están dando. Creo yo es un gran compromiso y un gran compromiso cívico que hay que reconocerlo por todos los peruanos y desde ya el pleno del Jurado lo reconoce directamente y arduamente para todos ellos”, sentenció.

Tres personas sonrientes están sentadas en escritorios individuales con letreros "MESA Nº 036411", listas para sus deberes electorales. (Paula Díaz Elizalde)

ONPE culpa a proveedor por retrasos

La ONPE responsabilizó a la empresa Galaga SAC por la falta de entrega oportuna del material electoral. En un comunicado oficial, la autoridad electoral afirmó que iniciará acciones contra la empresa por el incumplimiento. Por su parte, Roberto Burneo, presidente del JNE, declaró que, si bien corresponde determinar responsabilidades, “lo prioritario es asegurar que todos los ciudadanos puedan votar”.

Fundada en 2010 por Juan Charles Alvarado Pfuyo, Galaga SAC no es ajena a las contrataciones estatales. Su recorrido con la ONPE incluye una orden de servicio en 2020 por más de S/ 400 mil—también destinada al traslado y repliegue de materiales y equipos para capacitaciones y simulacros electorales. Además, en 2023, la ONPE le impuso una penalidad de S/ 6 mil por incumplimientos contractuales previos. Esta reincidencia provoca cuestionamientos sobre los criterios administrativos para volver a contratar a la firma en procesos siguientes.

Desde 2018, la firma ha suscrito contratos con diferentes instituciones estatales. En 2025, registró acuerdos con Cenares y Diris Lima Sur por servicios diversos.

Un hecho particular agravó el clima: a comienzos de abril, Galaga SAC difundió una convocatoria masiva para la contratación de unidades, y apenas un día antes de la elección publicó un aviso para incorporar a 400 auxiliares por dos días con una paga diaria de S/ 100. Tras la amplia circulación de estos anuncios, la empresa retiró la publicación.