Perú

Elecciones 2026: Retrasos en mesas de sufragio afectan a ancianos, mujeres con hijos y pacientes

Largas colas y demoras en la apertura de locales de votación obligaron a personas mayores, madres con hijos y ciudadanos con enfermedades a esperar durante horas para ejercer su derecho al voto. El malestar creció ante la falta de información y organización.

Guardar
Demoras y largas filas complican el voto de los más vulnerables en las Elecciones 2026.
Demoras y largas filas complican el voto de los más vulnerables en las Elecciones 2026.

Las Elecciones 2026 en Perú estuvieron marcadas por extensos retrasos en la apertura de mesas de sufragio, lo que generó largas colas, malestar y situaciones de vulnerabilidad para miles de ciudadanos. En varios puntos de Lima y otras ciudades del país, los testimonios recogidos por diferentes medios reflejaron cómo los principales afectados por estas demoras fueron ancianos, personas con enfermedades crónicas y madres que acudieron a votar con sus hijos pequeños, ante la imposibilidad de dejarlos al cuidado de alguien más.

Desde primeras horas de la mañana, se reportaron problemas en la instalación de mesas en colegios nacionales y privados, así como en universidades y centros de votación de diferentes distritos de Lima.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Jornada debía iniciar a las 7:00 a.m.

Aunque la jornada debía iniciar a las 7:00 a.m., cientos de electores se encontraron con puertas cerradas, ausencia de materiales y miembros de mesa que no podían comenzar sus funciones por retrasos logísticos.

Uno de los cuadros más dramáticos se vivió entre los adultos mayores. A pesar de que, por ley, las personas mayores de setenta años no están obligadas a votar, muchos acudieron voluntariamente a cumplir con su deber cívico. Sin embargo, la espera prolongada bajo el sol y la falta de asientos provocó escenas de cansancio y descompensación. Varios ancianos optaron por retirarse después de horas de espera, mientras otros resistieron en las filas esperando una pronta solución. “La gente mayor se aburre y se va”, relató un ciudadano en medio de la cola, visiblemente indignado.

Las personas con enfermedades también se vieron especialmente perjudicadas. Entre los casos reportados se encuentra el de un paciente oncológico, cuya esposa manifestó abiertamente su malestar ante las cámaras. “Mi esposo ya entró, pero dice que sigue esperando porque están instalando recién las mesas”, reclamó. El testimonio expuso la falta de protocolos diferenciados para ciudadanos en situación de salud vulnerable, quienes no contaron con facilidades para evitar la espera prolongada.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Voters wait outside a polling station as its opening is delayed during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

Madres acompañadas por sus hijos pequeños enfrentaron una situación similar. Muchas de ellas se presentaron desde temprano en los locales de votación, llevando a sus niños por no tener con quién dejarlos. En las filas, la incomodidad y el cansancio de los menores se hizo evidente. “Tuve que traer a mi hijo porque no tenía con quien dejarlo. No pensé que se iban a demorar tanto”, expresó una madre.

A las dificultades personales se sumó la indignación de quienes, por motivos de trabajo u otras responsabilidades, reservaron un momento del día para votar y vieron sus planes alterados por la demora. “He pedido permiso en mi trabajo para poder votar. Ya es tarde y seguimos esperando”, contó una joven, que estaba esperando desde hace dos horas.

Ciudadanos indignados

El informe de Panamericana TV recogió el creciente clima de tensión e incertidumbre. A las 11 de la mañana, muchos locales aún no habían iniciado el sufragio y los electores, alarmados por la posibilidad de que sus votos se declararan nulos, elevaron sus voces. “Esto es el inicio de un fraude gigantesco. No están permitiendo que vote la clase de nivel A y B. No solo es este colegio, el Carmelitas recién lo han abierto, el Centrum está cerrado, la Universidad de Lima le han dado el receso. El Champagnat no está abierto. Esto es el inicio de un fraude, señores”, reclamó un ciudadano, exigiendo la intervención de las autoridades.

La preocupación se agravó con la advertencia de algunos electores de que, si las mesas no se abrían antes del mediodía, los votos podrían ser declarados inválidos. “A las doce del día cierran las mesas y las dan por no válidas. Nuestro voto no vale, eso es fraude. Defendamos la democracia”, insistió. La falta de información oficial sobre las causas de los retrasos incrementó la frustración. “Estamos acá desde las ocho de la mañana y no podemos votar. No es posible que sea ilegal. Esto es un fraude que no nos dejan votar”, dijo una mujer de avanzada edad frente a las cámaras.

El malestar por la situación fue compartido en redes sociales, donde se multiplicaron las denuncias de retrasos y falta de información por parte de la ONPE.

La jornada de votación se ha visto afectada por el retraso de instalación por mas de cuatro horas.

Temas Relacionados

Elecciones 2026peru-noticiasElecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Flash Electoral de Ipsos con resultados a boca de urna sobre la elección presidencial se conocerá hoy desde las 6 p.m.

La empresa encuestadora Ipsos Perú, junto a Perú21 y Latina, mostrarán resultados de su encuesta boca de urna para conocer una aproximación sobre qué candidatos obtuvieron más votos y pasarían a la segunda vuelta

Flash Electoral de Ipsos con resultados a boca de urna sobre la elección presidencial se conocerá hoy desde las 6 p.m.

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

Vocera del organismo electoral indicó que se iniciará una investigación contra la empresa “Servicios Generales Gálaga”, que fue contratada para distribuir el material electoral

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

La jornada de votación de hoy domingo 12 de abril se haa visto afectada por el retraso de instalación por más de cuatro horas de cientos de mesas de sufragio en Lima. ONPE responsabiliza a empresa por demora y mikes de peruanos en peligro de quedarse sin votar

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Con más de 27 millones de electores habilitados, el proceso electoral del domingo 12 de abril de 2026 será el más complejo y plural en décadas. Esta nota analiza en detalle la composición del padrón, las diferencias regionales, el impacto de los nuevos votantes y las condiciones que marcarán la jornada en cada rincón del país

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Jorge Nieto calcula que retraso de la ONPE deja a unos 850.000 ciudadanos sin votar solo en Lima: “Irresponsabilidad”

El candidato del Partido del Buen Gobierno advirtió que el 13% de mesas no habilitadas podría afectar el resultado electoral

Jorge Nieto calcula que retraso de la ONPE deja a unos 850.000 ciudadanos sin votar solo en Lima: “Irresponsabilidad”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

ONPE confirma que 15 locales de votación en Lima no recibieron material electoral: ¿qué pasará con esos electores?

Elecciones 2026 EN VIVO: última hora de las votaciones y ampliación de horario hasta las 6:00 p.m. por la ONPE

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de las votaciones en Arequipa, Cusco, La Libertad y todas las regiones

Jorge Nieto calcula que retraso de la ONPE deja a unos 850.000 ciudadanos sin votar solo en Lima: “Irresponsabilidad”

JNE reporta que casi el 30% de las mesas de votación en todo el país no se instalaron por demora en el material electoral

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: Diego Chávarri y Mark Vito protagonizaron tiernos encuentros con sus novias tras emitir su voto

‘La Granja VIP’: Diego Chávarri y Mark Vito protagonizaron tiernos encuentros con sus novias tras emitir su voto

Brunella Horna le dedica mensaje a César Acuña en las elecciones 2026: “La persona más noble que conozco”

Elecciones 2026: los memes más graciosos que inundaron las redes durante la jornada en Perú

Así votaron los integrantes de La Granja VIP: Pablo Heredia y Pati Lorena permanecieron en el encierro

Gisela Valcárcel, Ernesto Pimentel, Mónica Delta y más artistas muestran su lado cívico en las elecciones 2026

DEPORTES

Spezia de Gianluca Lapadula pierde 2-0 ante Mantova y agrava crisis en la Serie B: sigue último y amenaza con descender

Spezia de Gianluca Lapadula pierde 2-0 ante Mantova y agrava crisis en la Serie B: sigue último y amenaza con descender

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Kimberly García vuelve a consagrarse campeona mundial: ganó la media maratón de Marcha Atlética en Brasilia 2026

Adrián Ugarriza, imparable en Israel: nuevo gol con Ironi Kiryat Shmona que lo acerca al podio de máximos artilleros de la Ligat Ha Al

Partidos de hoy, domingo 12 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo