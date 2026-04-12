Elecciones 2026: Retrasos en mesas de sufragio afectan a ancianos, mujeres con hijos y pacientes

Demoras y largas filas complican el voto de los más vulnerables en las Elecciones 2026.

Las Elecciones 2026 en Perú estuvieron marcadas por extensos retrasos en la apertura de mesas de sufragio, lo que generó largas colas, malestar y situaciones de vulnerabilidad para miles de ciudadanos. En varios puntos de Lima y otras ciudades del país, los testimonios recogidos por diferentes medios reflejaron cómo los principales afectados por estas demoras fueron ancianos, personas con enfermedades crónicas y madres que acudieron a votar con sus hijos pequeños, ante la imposibilidad de dejarlos al cuidado de alguien más.

Desde primeras horas de la mañana, se reportaron problemas en la instalación de mesas en colegios nacionales y privados, así como en universidades y centros de votación de diferentes distritos de Lima.

Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Jornada debía iniciar a las 7:00 a.m.

Aunque la jornada debía iniciar a las 7:00 a.m., cientos de electores se encontraron con puertas cerradas, ausencia de materiales y miembros de mesa que no podían comenzar sus funciones por retrasos logísticos.

Uno de los cuadros más dramáticos se vivió entre los adultos mayores. A pesar de que, por ley, las personas mayores de setenta años no están obligadas a votar, muchos acudieron voluntariamente a cumplir con su deber cívico. Sin embargo, la espera prolongada bajo el sol y la falta de asientos provocó escenas de cansancio y descompensación. Varios ancianos optaron por retirarse después de horas de espera, mientras otros resistieron en las filas esperando una pronta solución. “La gente mayor se aburre y se va”, relató un ciudadano en medio de la cola, visiblemente indignado.

Las personas con enfermedades también se vieron especialmente perjudicadas. Entre los casos reportados se encuentra el de un paciente oncológico, cuya esposa manifestó abiertamente su malestar ante las cámaras. “Mi esposo ya entró, pero dice que sigue esperando porque están instalando recién las mesas”, reclamó. El testimonio expuso la falta de protocolos diferenciados para ciudadanos en situación de salud vulnerable, quienes no contaron con facilidades para evitar la espera prolongada.

Voters wait outside a polling station as its opening is delayed during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

Madres acompañadas por sus hijos pequeños enfrentaron una situación similar. Muchas de ellas se presentaron desde temprano en los locales de votación, llevando a sus niños por no tener con quién dejarlos. En las filas, la incomodidad y el cansancio de los menores se hizo evidente. “Tuve que traer a mi hijo porque no tenía con quien dejarlo. No pensé que se iban a demorar tanto”, expresó una madre.

A las dificultades personales se sumó la indignación de quienes, por motivos de trabajo u otras responsabilidades, reservaron un momento del día para votar y vieron sus planes alterados por la demora. “He pedido permiso en mi trabajo para poder votar. Ya es tarde y seguimos esperando”, contó una joven, que estaba esperando desde hace dos horas.

Ciudadanos indignados

El informe de Panamericana TV recogió el creciente clima de tensión e incertidumbre. A las 11 de la mañana, muchos locales aún no habían iniciado el sufragio y los electores, alarmados por la posibilidad de que sus votos se declararan nulos, elevaron sus voces. “Esto es el inicio de un fraude gigantesco. No están permitiendo que vote la clase de nivel A y B. No solo es este colegio, el Carmelitas recién lo han abierto, el Centrum está cerrado, la Universidad de Lima le han dado el receso. El Champagnat no está abierto. Esto es el inicio de un fraude, señores”, reclamó un ciudadano, exigiendo la intervención de las autoridades.

La preocupación se agravó con la advertencia de algunos electores de que, si las mesas no se abrían antes del mediodía, los votos podrían ser declarados inválidos. “A las doce del día cierran las mesas y las dan por no válidas. Nuestro voto no vale, eso es fraude. Defendamos la democracia”, insistió. La falta de información oficial sobre las causas de los retrasos incrementó la frustración. “Estamos acá desde las ocho de la mañana y no podemos votar. No es posible que sea ilegal. Esto es un fraude que no nos dejan votar”, dijo una mujer de avanzada edad frente a las cámaras.

El malestar por la situación fue compartido en redes sociales, donde se multiplicaron las denuncias de retrasos y falta de información por parte de la ONPE.

La jornada de votación se ha visto afectada por el retraso de instalación por mas de cuatro horas.