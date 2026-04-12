¿Dónde recibirá Keiko Fujimori los resultados de las Elecciones 2026?

Keiko Fujimori postula por cuarta vez a la presidencia del Perú - Créditos: Andina.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aguardará los resultados de las elecciones generales 2026 en un hotel en San Borja en compañía de su familia y miembros de su agrupación política.

Desde ese lugar, la hija de Alberto Fujimori esperará el flash electoral del boca de urna, que se difundirá a partir de las 18:00 en esta oportunidad, debido a los retrasos en la instalación de mesas.

La jornada de la aspirante al sillón presidencial comenzó temprano, marcada por el cumplimiento de una tradición familiar y política: la visita al cementerio Campo Fe de Huachipa para rendir homenaje a sus padres, el expresidente Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Acompañada por sus hijas y colaboradores cercanos, la candidata expresó que esta elección tiene un significado especial, ya que es la primera vez que participa en un proceso electoral sin la presencia de sus progenitores.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acompañada de sus hijas y hermanas, visita la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. En declaraciones a la prensa, recuerda que es el primer proceso electoral sin sus padres y revela el último pedido que le hizo.

El tributo familiar antecedió al tradicional desayuno electoral, realizado también en Huachipa, donde compartió con sus hijas y miembros de Fuerza Popular, reafirmando la importancia de la familia como motor en su carrera política.

Durante este compartir, Keiko Fujimori se mostró confiada en el desarrollo del proceso y exhortó a la ciudadanía a participar con serenidad y esperanza. En compañía de dirigentes como Luis Galarreta y Miguel Torres, la candidata recordó que su partido siempre ha respetado los resultados electorales, y pidió prudencia tanto a sus simpatizantes como a otras fuerzas políticas.

En la jornada electoral, los candidatos Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga comparten el tradicional desayuno previo a la votación. Fujimori, acompañada de su familia, ofrece un mensaje de esperanza y hace un llamado a una "fiesta democrática".

“Creo que en estos momentos lo que se necesita es serenidad, sabiduría y prudencia”, subrayó, destacando además la presencia de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) en la observación del proceso.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue su llegada al colegio Libertador San Martín, en San Borja, donde ejerció su derecho al voto. La candidata debió esperar dos horas más de lo previsto debido a retrasos en la instalación de mesas, situación que también afectó a cientos de electores en otros distritos de Lima Metropolitana.

A su arribo al centro de votación, Fujimori fue recibida por una multitud de simpatizantes y periodistas, aunque optó por no extenderse en declaraciones tras sufragar alrededor del mediodía.

Postulaciones de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori ha acumulado tres derrotas consecutivas en elecciones presidenciales en Perú, convirtiéndose en una figura central del escenario político nacional. En 2011, perdió en segunda vuelta frente a Ollanta Humala por un margen ajustado. Volvió a intentarlo en 2016 y, otra vez en balotaje, cayó ante Pedro Pablo Kuczynski, en una elección definida por menos de medio punto porcentual.

En 2021, la lideresa de Fuerza Popular buscó una vez más la presidencia y se midió ante Pedro Castillo, un candidato de origen sindicalista que sorprendió a propios y extraños al liderar la primera vuelta.

La segunda vuelta estuvo marcada por la polarización, acusaciones de fraude sin pruebas y una revisión exhaustiva de actas. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó ganador al profesor y selló la tercera derrota consecutiva de Fujimori en unos comicios presidenciales.