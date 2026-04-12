Desayuno electoral en las Elecciones 2026: cómo se da, por qué y quiénes son los candidatos que lo darán

La Cancillería del Perú detalló que ciudades como Madrid, Buenos Aires y Santiago superan los 100 mil electores registrados, consolidándose como puntos clave. // Video: Cancillería Perú - X

Aún no amanece completamente en Lima y en varias regiones del país, pero la jornada electoral ya comenzó mucho antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas. En las primeras horas del domingo 12 de abril, mientras el país se prepara para elegir a su próximo presidente, los principales candidatos protagonizan uno de los momentos más llamativos —y mediáticos— de cada proceso electoral: el desayuno electoral.

Lejos de ser un simple acto cotidiano, este espacio se ha convertido en una escena cargada de simbolismo político, cercanía con la ciudadanía y estrategia comunicacional. En medio de la crisis de representación, la fragmentación política y una elección con más de 35 candidatos presidenciales, el desayuno se transforma en una última oportunidad para conectar con los votantes antes de acudir a las urnas.

Más de 27 millones de peruanos votan hoy: horarios y claves para sufragar sin inconvenientes. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué es el desayuno electoral y por qué es importante?

El llamado desayuno electoral es una tradición política en el Perú que se realiza el mismo día de las elecciones, generalmente en las primeras horas de la mañana, antes de que los candidatos se dirijan a emitir su voto.

Esta práctica, que se remonta a la década de 1990, consiste en compartir alimentos —muchas veces típicos y representativos de distintas regiones— frente a cámaras de televisión, familiares, simpatizantes y prensa. Aunque podría parecer un acto sencillo, en realidad cumple una función clave: proyectar una imagen cercana, humana y cotidiana del candidato.

En un contexto donde la ley electoral restringe la propaganda directa el día de votación, el desayuno se convierte en una herramienta indirecta de comunicación política. A través de gestos, discursos informales y la puesta en escena, los aspirantes buscan transmitir confianza, identidad y conexión con el electorado.

No es casualidad que los candidatos elijan cuidadosamente qué comer: desde tamales, chicharrón, pan con salchicha huachana o jugos naturales, cada elemento puede interpretarse como un guiño cultural o una señal de cercanía con el pueblo.

Un ciudadano peruano residente en Nueva Zelanda se convirtió en el primero en ejercer su derecho al voto en el extranjero para las Elecciones Generales Perú 2026, marcando el inicio de la participación internacional de la diáspora. (Foto: Cancillería)

¿Cómo se da el desayuno electoral en 2026?

En estas Elecciones Generales 2026, el desayuno electoral mantiene su esencia, pero también refleja los cambios en la política peruana. En una campaña marcada por el uso intensivo de redes sociales y la espectacularización de la política, este momento se ha convertido en contenido clave para televisión y plataformas digitales.

Algunos candidatos optan por encuentros familiares, buscando mostrar un lado íntimo y emocional. Otros prefieren reuniones con simpatizantes o equipos de campaña, reforzando su imagen de liderazgo y organización.

El ambiente suele ser cuidadosamente preparado: mesas con alimentos tradicionales, banderas partidarias discretas —debido a las restricciones— y declaraciones breves ante la prensa. Tras ello, los candidatos se trasladan a sus respectivos locales de votación.

Este ritual ocurre en paralelo a una elección compleja. El Perú llega a las urnas en medio de una profunda inestabilidad política, con varios presidentes en la última década y una ciudadanía cada vez más desconfiada del sistema.

El desayuno electoral se convierte en el primer acto simbólico de los candidatos antes de acudir a votar. Imagen creada por IA.

¿Quiénes son los candidatos que protagonizan el desayuno electoral?

Entre los principales protagonistas de esta jornada destacan figuras conocidas del escenario político y mediático. La contienda de 2026 reúne a candidatos con perfiles muy distintos, lo que también se refleja en la forma en que enfrentan este momento simbólico.

Una de las candidatas más visibles es Keiko Fujimori, quien participa por cuarta vez en una elección presidencial y ha centrado su discurso en el orden y la estabilidad.

También destaca Carlos Álvarez, exhumorista que ha logrado posicionarse entre los favoritos con un estilo directo y propuestas polémicas, lo que lo convierte en una figura mediática incluso en momentos como el desayuno electoral.

Otro de los nombres clave es Rafael López Aliaga, quien apuesta por un discurso conservador y una fuerte presencia pública, acompañado de eventos llamativos durante la campaña.

A ellos se suman otros candidatos como Ricardo Belmont, Roberto Sánchez y diversas figuras emergentes que buscan abrirse paso en una elección altamente fragmentada.

En este contexto, incluso candidatos con menor intención de voto utilizan el desayuno electoral como una vitrina clave para captar atención mediática y reforzar su mensaje.

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaunde, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mesías Guevara, Herbert Caller, Mario Vizcarra, Paul Jaimes, Antonio Ortiz, Rosario Fernández, Roberto Chiabra y Ronald Atencio saludan a los periodistas a su llegada a un debate presidencial en Lima, Perú, el miércoles 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Martín Mejía)

Declaraciones y mensajes en medio del desayuno

Aunque el desayuno electoral no es un espacio formal de campaña, muchos candidatos aprovechan para emitir declaraciones breves que refuercen su discurso político.

En espacios previos como el programa Desayuno Electoral, el candidato Carlos Espá expresó su desconfianza hacia el sistema político, afirmando: “Siempre he visto la política con mucha desconfianza… ahora lo estoy viviendo en carne propia”, marcando una postura crítica frente a la clase política tradicional.

Asimismo, cuestionó tanto a la derecha como a la izquierda, señalando que ambos sectores pueden convertirse en espacios de corrupción, y denunció prácticas como la “repartija” dentro del Congreso.

Foto: JNE

Un ritual entre lo simbólico y lo mediático

Más allá de la comida, el desayuno electoral se ha consolidado como un ritual que mezcla tradición, estrategia y espectáculo. En un país donde la política muchas veces se vive como un evento mediático, este momento resume la esencia de la campaña: cercanía, imagen y mensaje.

Sin embargo, también ha sido objeto de críticas. Algunos sectores consideran que se trata de una práctica que bordea la propaganda política en un día donde está prohibida, mientras que otros la ven como una expresión cultural ya arraigada en la democracia peruana.

Lo cierto es que, en medio de una elección marcada por la incertidumbre, el desayuno electoral sigue siendo un punto de partida simbólico. Es la primera imagen del día, el primer contacto con los votantes y, en muchos casos, la última oportunidad de generar empatía antes de que el ciudadano ingrese a la cámara secreta.

Mientras el país avanza hacia una probable segunda vuelta el 7 de junio, este ritual vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa electoral, recordando que, en política, incluso los gestos más simples pueden tener un impacto profundo.

FOTO DE ARCHIVO. El socialista Pedro Castillo reparte pan durante un desayuno con miembros de su familia el día de las elecciones presidenciales de inicios de mes en Chugur, Perú. Junio 6, 2021. REUTERS/Alessandro Cinque