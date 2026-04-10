Operativo municipal recolecta más de 5 toneladas de residuos luego de cierres de campaña en el Cercado de Lima

Participaron más de 20 operarios municipales, apoyados por maquinaria especializada con el objetivo de limpiar y sanitizar calles y plazas utilizadas incluso como letrinas públicas - Créditos: Municipalidad de Lima.

La Municipalidad Metropolitana de Lima llevó a cabo un operativo especial de limpieza luego de los mítines de cierre de campaña organizados por diferentes agrupaciones políticas en el Centro Histórico de la ciudad.

La intervención, coordinada por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, tuvo como objetivo restablecer las condiciones urbanas tras las actividades proselitistas que concentraron a miles de personas en las principales calles y plazas de esta zona monumental.

Desde el martes 7 de abril, fecha en que se intensificaron los actos electorales en el área patrimonial, cuadrillas de limpieza iniciaron la recolección de desechos, tarea que se extendió hasta la madrugada del viernes 10. Durante este periodo, el equipo municipal logró retirar más de 5 toneladas de residuos sólidos, reflejando el impacto que las concentraciones políticas generan en el entorno urbano.

Las acciones de limpieza comienzan inmediatamente después de cada evento para evitar la acumulación de desechos - Créditos: Municipalidad de Lima.

Para cumplir con el plan de limpieza, la municipalidad desplegó a más de 20 trabajadores especializados en barrido y recolección, además de una compactadora y una motocisterna que permitió realizar el lavado profundo de vías públicas. El uso de estas unidades se hizo necesario ante el registro de calles y espacios públicos utilizados como letrinas improvisadas, situación que requirió una intervención sanitaria inmediata para evitar riesgos a la salud de vecinos y visitantes.

El operativo no solo se limitó a la remoción de basura. También incluyó tareas de mantenimiento y recuperación de áreas verdes afectadas durante los eventos, el borrado de grafitis y la eliminación de publicidad política no autorizada. El propósito central fue restituir el orden, mejorar la imagen urbana y garantizar condiciones adecuadas para el tránsito peatonal y vehicular en el corazón histórico de Lima.

La Municipalidad Metropolitana dispuso que las acciones de limpieza comenzaran justo después de la culminación de cada actividad proselitista, priorizando la protección del personal municipal ante la alta afluencia de público. De este modo, se logró reducir el tiempo de exposición a posibles incidentes y se evitó la acumulación de residuos en las principales arterias del centro.

El equipo municipal retira más de 5 toneladas de residuos sólidos acumulados durante las jornadas proselitistas - Créditos: Municipalidad de Lima.

Reglas para la protección del Centro Histórico

La comuna limeña recuerda que el Centro Histórico de Lima ostenta la categoría de zona intangible, lo que implica la prohibición de marchas, manifestaciones o cualquier concentración masiva que pueda poner en riesgo la seguridad, el orden público o la conservación del patrimonio arquitectónico.

Esta restricción se encuentra respaldada por el Acuerdo de Concejo n.° 026-2023 y el Decreto Supremo n.° 003-2021-IN, normativas que buscan preservar la integridad de una de las áreas más emblemáticas y visitadas de la capital.

Las autoridades instan a las organizaciones políticas y a la ciudadanía a respetar las disposiciones vigentes, recordando que el uso inadecuado de los espacios históricos conlleva sanciones y afecta la seguridad colectiva. El compromiso municipal, en ese sentido, es mantener el orden y la limpieza en beneficio de quienes residen, trabajan o transitan diariamente por el centro de Lima.