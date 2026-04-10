Perú

Mons. Antonio Santarsiero pide apartarse como secretario general de la Conferencia Episcopal tras denuncia por abuso sexual

Lo apoyan. Tras la difusión de las denuncias, el presbiterio de Huacho emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a monseñor Santarsiero

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Obispo Santarsiero se aparta del cargo en la Conferencia Episcopal tras acusaciones de abuso sexual
Obispo Santarsiero se aparta del cargo en la Conferencia Episcopal tras acusaciones de abuso sexual

Un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos Enrique García Camader, informó que monseñor Antonio Santarsiero Rosa solicitó ser apartado de su cargo como secretario general de la institución tras hacerse públicas las denuncias por abuso sexual en su contra.

Según el documento, la decisión responde a un acto de responsabilidad institucional, con el objetivo de facilitar el esclarecimiento de los hechos denunciados. La Conferencia Episcopal indicó que se vienen realizando las acciones necesarias conforme a los protocolos establecidos y la normativa vigente, tanto en el ámbito canónico como civil.

El pronunciamiento también recordó que las posibles personas afectadas pueden acudir a los canales de escucha previstos por la Iglesia. Asimismo, la institución expresó además su confianza en el sistema penal canónico y en la aplicación de los procedimientos correspondientes para el tratamiento de este tipo de casos.

CEP garantiza investigación de denuncia de abuso
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Presbiterio de Huacho expresa respaldo al obispo

Tras la difusión de las denuncias, el presbiterio de Huacho emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a monseñor Santarsiero. Los sacerdotes señalaron que las acusaciones afectan su buen nombre y generan preocupación en la comunidad.

En el documento, indicaron que conocen de cerca la conducta del obispo y su labor pastoral, y sostuvieron que ha actuado con rectitud y compromiso durante su trayectoria. Asimismo, destacaron su trabajo en favor de los sectores más necesitados de la diócesis.

El pronunciamiento también advierte sobre el impacto de estas denuncias en la comunidad eclesial. Los sacerdotes señalaron que la situación genera desconcierto entre los fieles y puede afectar la unidad de la Iglesia local.

Denuncia fue remitida al Vaticano

El caso fue dado a conocer por el portal Infovaticana, que informó sobre una denuncia por presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico contra el obispo de Huacho.

Según ese medio, el documento que sustenta la denuncia es una carta notarial fechada el 26 de marzo de 2026, que fue entregada en la Nunciatura Apostólica en Lima y remitida a instancias del Vaticano, entre ellas el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Denuncias por abuso: Santarsiero pide apartarse como secretario general de la Conferencia Episcopal
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El expediente recoge dos testimonios. El primero corresponde a un joven laico que afirma que los hechos habrían ocurrido cuando era menor de edad, durante su paso por el seminario menor de la diócesis. El segundo es de un sacerdote que señala presuntos episodios de manipulación psicológica en el entorno del obispo.

Ambas personas han mantenido su identidad en reserva. De acuerdo con la información difundida, esta decisión responde al temor a posibles represalias dentro de la estructura eclesial.

Tras conocerse el caso, monseñor Santarsiero señaló que no ha sido notificado oficialmente sobre la denuncia y que tomó conocimiento de la misma a través de consultas periodísticas. No obstante, negó de forma categórica los hechos.

Obispo deberá presentar su renuncia al cumplir 75 años

Más allá del proceso en curso, monseñor Antonio Santarsiero Rosa deberá presentar su renuncia al cargo en junio de este año, cuando cumpla 75 años, tal como lo establece el Derecho Canónico.

De acuerdo con esta normativa, los obispos deben poner su cargo a disposición del papa al alcanzar esa edad. La decisión final sobre la aceptación de la renuncia corresponde al pontífice, quien también determina el nombramiento del sucesor.

Obispo peruano niega acusaciones tras denuncia por presuntos abusos sexuales
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Mientras se desarrolla este proceso, el obispo continúa en funciones hasta que se adopte una resolución desde el Vaticano. El procedimiento de designación de un nuevo obispo se realiza bajo reserva y puede tomar varias semanas o meses.

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