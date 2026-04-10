Lenin Tamayo, creador del Quechua Pop, debutará en el Milano Latin Festival y llevará el idioma andino a la escena musical europea

El Q’Pop de Lenin Tamayo debuta en el Milano Latin Festival.

Lenin Tamayo, el músico peruano conocido como el creador del Q’Pop (Quechua Pop), protagoniza un hecho inédito para la escena musical nacional al llevar su propuesta al Milano Latin Festival. El artista se presentará el 20 de junio en uno de los eventos más prestigiosos del circuito latino en Europa, marcando un nuevo capítulo para la difusión de la música andina en escenarios internacionales.

El Milano Latin Festival, celebrado anualmente en Italia, es considerado una de las plataformas más importantes para la música y la cultura latinoamericana en el continente europeo. En esta edición, Tamayo compartirá cartel con figuras de la talla de Danny Ocean, Nicky Jam, Camilo y Grupo 5, entre otros artistas consagrados. La participación del peruano reafirma el crecimiento de su proyecto y el interés global por nuevas propuestas que fusionan tradición y modernidad.

Lenin Tamayo es el principal impulsor del Q’Pop, un género que amalgama la estética visual y sonora del K-Pop con ritmos y elementos ancestrales andinos, utilizando el idioma quechua como eje central. Su música se ha destacado no solo por la innovación en la producción y puesta en escena, sino también por su valor simbólico: llevar el quechua fuera de los límites de Latinoamérica y situarlo en una plataforma de alcance europeo, donde se convierte en emblema de identidad, orgullo y evolución cultural.

Un paso más para la internacionalización

La presencia de Tamayo en el Milano Latin Festival representa un avance significativo para la internacionalización de la música peruana. El evento, que reúne a miles de asistentes y proyecta su programación a nivel continental, ofrece una vitrina única para propuestas que buscan conectar diferentes culturas y generaciones. En este contexto, el Q’Pop se proyecta como un puente entre la herencia ancestral de los Andes y las tendencias globales de la música pop.

El proyecto de Tamayo se caracteriza por una fusión audaz: la influencia coreana del K-Pop se encuentra con la fuerza espiritual de los ritmos andinos, creando una nueva narrativa musical. Los vestuarios, coreografías y videoclips mantienen un lenguaje visual contemporáneo, mientras que las letras en quechua y las melodías inspiradas en el folklore peruano aportan una profundidad que trasciende fronteras. Así, el Q’Pop no solo busca innovar en el plano musical, sino también reivindicar el idioma y la cultura quechua ante nuevas audiencias.

El 20 de junio, Tamayo se subirá al escenario del Milano Latin Festival para compartir tablas con artistas internacionales de renombre. Su inclusión en el line-up refuerza el atractivo de la propuesta, que ha sido bien recibida por la crítica y el público europeo. En palabras del propio Tamayo, se trata de “un paso fundamental para que el quechua sea escuchado y comprendido en otros idiomas y culturas, y para que los jóvenes peruanos se sientan orgullosos de sus raíces”.

Consagrado como "Artista visionario" por la revista Rolling Stones, Lenin Tamayo prepara sorpresas musicales que prometen seguir expandiendo su legado con el Q'pop. (Lenin)

Un oportunidad para el Q’Pop y más peruanos

La participación en este festival también abre nuevas posibilidades de colaboración y expansión para el Q’Pop. Las redes de producción y promoción en Europa permiten que la música en quechua acceda a circuitos de mayor visibilidad, generando oportunidades para futuras presentaciones en otros países del continente. Además, la inclusión del género en un evento de estas características fomenta el diálogo entre las distintas expresiones de la música latina, aportando diversidad y renovando el panorama artístico.

El impacto de la propuesta de Tamayo se refleja en la recepción que ha tenido entre las nuevas generaciones, tanto en el Perú como en el extranjero. La combinación de géneros y lenguajes, junto con la apuesta por el quechua como lengua vehicular, ha encontrado eco en jóvenes interesados en la innovación y la reivindicación cultural. En redes sociales y plataformas digitales, las producciones de Q’Pop han despertado el interés de comunidades peruanas en la diáspora y de un público internacional ávido de sonidos diferentes.

El ingreso de Lenin Tamayo al Milano Latin Festival también representa una oportunidad para la proyección de otros artistas peruanos que exploran fusiones entre lo tradicional y lo contemporáneo. La visibilidad alcanzada en Europa puede abrir puertas para nuevas colaboraciones y fortalecer el posicionamiento de la música peruana en circuitos globales.

Lenin Tamayo, creador del Q'pop en Perú.