Perú

La agenda digital que necesita el próximo gobierno

¿Por qué no podemos pensar en ese mismo servicio para “Perú S.A.” que es la empresa que tiene más de 34 millones de clientes a los que llamamos ciudadanos?

Guardar
Mapa 3D de Perú iluminado en azul sobre superficie oscura, con íconos digitales de seguridad, educación, transporte y salud. Muestra conectividad
Una representación gráfica digital muestra el mapa de Perú con íconos de seguridad, educación, transporte y salud, ilustrando la conectividad tecnológica del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando escuchamos la palabra digital el día de hoy, se nos viene a la cabeza la idea de algo que usamos en el celular y que nos ayuda a hacer las cosas muy rápido, sin papeles y en cualquier momento y no estamos lejos de la realidad.

Pero hablar de la agenda digital que necesita el próximo gobierno es algo mucho más complejo que solo automatizar o digitalizar. Actualmente, en plena campaña presidencial, tenemos más de 30 políticos peruanos que buscan gobernar el país por los próximos 5 años y cuando leemos los planes de gobierno, encontramos muchos ofrecimientos y promesas que ya estamos acostumbrados a escuchar, pero no a obtener. Quizás esto ocurre porque estamos habituados a manejar el país sin poner al ciudadano al centro. Esto suena muy bonito y fácil, pero no lo es. Tampoco es imposible, porque solo basta citar 2 ejemplos de países en el mundo: Estonia que ofrece el 99% de los servicios a sus ciudadanos completamente digitales y, si más cerca a nuestro país, encontramos a Uruguay que ofrece el 80% de los trámites de sus ciudadanos totalmente en línea. ¿En qué porcentaje nos encontraremos? Muy bajo probablemente y si le preguntáramos a los ciudadanos sobre los trámites que realizan, seguro nos citarían largas colas, reclamos, mal servicio, desplazamientos innecesarios, altos costos, papeleos, errores, muchos requisitos, altísimos tiempos de atención y muchos otros que sentimos todos los días.

Transformar digitalmente una empresa es repensar la forma en la que la empresa funciona; es decir, repensar su modelo de negocio. El ejemplo más fácil de entender es una empresa de taxis. Hace unos años, para crear una empresa de taxis teníamos que comprar autos y contratar choferes y enviarlos a conseguir “carreras”. Hoy ¿cuál es la empresa más exitosa, rentable y de mejor servicio de taxis? Uber. No tiene ni un auto, ni un chofer, ofrece solucionar la necesidad de transportarse o transportar algo identificando la demanda y logrando facilitar la atención con la oferta y muy importante, explotando la tecnología, pues está en el celular, calcula la ruta óptima, calcula la tarifa adecuada, califica al chofer, califica al pasajero y de esa manera genera un servicio de alta calidad.

¿Por qué no podemos pensar en ese mismo servicio para “Perú S.A.” que es la empresa que tiene más de 34 millones de clientes a los que llamamos ciudadanos? Solo poniendo al ciudadano al centro de nuestros servicios y explotando la tecnología al máximo, podemos lograr servicios públicos de alta calidad y generando ahorro de tiempo para los mismos y que justamente es lo que más nos falta. Solo pensemos en el sistema de justicia, ¿han visto la cantidad de hojas que componen un legajo? O pensemos en el sistema de salud pública, ¿han visto que el médico de una posta médica alejada tiene que escribir la historia clínica en papeles y luego juntar los papeles de todas las atenciones del día y llevarlas al hospital de mayor nivel para dejar esos papeles para que unos digitadores las ingresen a unos sistemas antiguos y que luego de unos días tiene que regresar a revisar y corregir lo ingresado? Y ni hablar de otros aspectos como la educación, los registros civiles, y tantos otros que además son oportunidades para generación de muchos males como las coimas, la informalidad, la inseguridad, la injusticia, la discriminación y tantos otros males

que nacen de esta situación de caos, de intereses personales o individuales y no poniendo al ciudadano como foco del servicio.

¿Como resolverlo? Pues como lo hace la empresa privada. El que tiene que estar convencido, el que debe tener el objetivo claro, el que tiene que armar el equipo adecuado y el que tiene la visión de una empresa eficiente y de alto nivel de servicio a sus clientes, tiene que ser el líder, el CEO o el Gerente General con su equipo al lado, con sentido de urgencia y con medición de resultados. Y en el Perú ¿quién es ese líder? Pues uno de los más de 30 candidatos. Él mismo tiene que aprender y entender que, si no pone al ciudadano al centro y no se involucra con su equipo cercano de 19 ministros y sus otros equipos de trabajo, funcionando todos como un gran equipo sincronizado con el objetivo de generar valor para que el país sienta que le produce mejora y bienestar, entonces seguiremos avanzando muy lentamente. No hay fórmulas mágicas, ni podemos copiar lo que otros hacen, pero, por ejemplo, si podemos definir que, para diseñar, cambiar o transformar algún proceso debemos pensarlo “digital by default”, entonces podremos generar cambios. Recordemos, si todos los días hacemos lo mismo, no esperemos resultados diferentes.

Imagen UI7EOGF7Z5H3RGBHP6NV6YYI34

Temas Relacionados

DigitalPerúOpiniónElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Las participantes interpretaron “Cosas del amor” y cerraron con una escena que desató carcajadas. El reto de lipsync unió a ambas figuras en un momento inesperado que rápidamente se volvió viral

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

El chef reveló que su esposa es clave en su carrera y que consulta todas sus decisiones con ella

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

La empresaria mostró su tratamiento tras ser diagnosticada con bruxismo, mientras atraviesa un momento personal complejo

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

Resultados de la Kábala del 9 de abril de 2026: números ganadores y sorteo completo

Como cada jueves, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala del 9 de abril de 2026: números ganadores y sorteo completo

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

Aunque no confirman ruptura, la pareja enfrenta rumores tras ser captados con rutinas separadas. Mario Hart aseguró que siguen siendo familia, pero evitó aclarar su situación sentimental actual

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Carlos Álvarez realizó su último mitin en Lima: así fue el cierre de campaña del candidato presidencial de País para Todos

Cierre de campaña de Keiko Fujimori: Candidata realizó su último mitin con Lucía de la Cruz previo a las Elecciones 2026

Loreto elige a sus próximos diputados: la lista de quiénes postulan en las Elecciones 2026

MML intentó frenar mitines finales de Nieto y López Chau en centro de Lima: fiscalizadores presentes y apagón en espacio público

Cuñada del congresista Alejandro Aguinaga obtuvo órdenes de servicio en EsSalud por más de S/ 64 mil

ENTRETENIMIENTO

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Pamela López y Melissa Klug sorprenden con reto de actuación en ‘La Granja VIP’: Así fue su inesperado final

Rodrigo Fernandini reconoce que su esposa es la clave de su éxito: “Ella es la razón por la cual me ha ido tan bien”

Alejandra Baigorria padece bruxismo y se aplica bótox en medio de crisis con Said Palao: “Por el estrés”

Korina Rivadeneira y Mario Hart no duermen juntos: Imágenes los muestran en Chorrillos y Lurín

Magaly Medina cuestiona para qué sirve el Parlamento Andino y sus reconocimientos: “Hagamos OnlyFans para que nos condecoren”

DEPORTES

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Ganaron más que un boleto a la final: Alianza Lima y San Martín representarán al Perú en el Sudamericano de Clubes 2027

Directivo de Universitario deja mensaje de optimismo tras dura eliminación ante San Martín: “Pronto nos tocará estar en una final”

El duro comunicado de Cusco FC tras la polémica actuación del VAR en la derrota ante Flamengo por la Copa Libertadores 2026

Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

Triunfazo de Perú en la Billie Jean King Cup: remontó a Chile y se juega la clasificación ante Brasil en la Zona Americana I