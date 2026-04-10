INPE: Autoridades decomisan drogas, teléfonos y utensilios prohibidos en intervención en penal de Tumbes

La operación permitió incautar drogas como pasta básica de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína en el pabellón de mínima seguridad 1A - Créditos: INPE.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, encabezó una intervención inopinada en el Establecimiento Penitenciario de Tumbes, acompañado por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Henry Cotos Ochoa. Esta acción forma parte de la estrategia gubernamental para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar el control dentro de las cárceles del país.

Entre los hallazgos en el pabellón de mínima seguridad 1A, se identificaron dos bolsas con sustancias ilícitas: una con pasta básica de cocaína y otra con marihuana. También se localizaron 42 bolsitas con sustancia parduzca, 31 envoltorios de papel con el mismo contenido, 161 envoltorios con restos vegetales y 16 bolsitas con sustancia blanquecina que correspondería a clorhidrato de cocaína.

Se hallaron 42 bolsitas con sustancia parduzca, 31 envoltorios de papel, 161 con restos vegetales y 16 bolsitas con sustancia blanquecina - Créditos: INPE.

El personal de seguridad, además, decomisó en los pabellones 1A, 1B y 1C de mínima seguridad, 10 agendas con números telefónicos, 15 armas punzocortantes de diferentes dimensiones, pipas artesanales, correas, cables HDMI, encendedores, espejos y cocinas improvisadas, ampliando el registro de elementos no permitidos dentro del penal.

Los objetos y sustancias incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de la Comisaría de Puerto Pizarro, instituciones encargadas de continuar las investigaciones y ejecutar las diligencias legales correspondientes.

Estas acciones, lideradas por las autoridades penitenciarias y de justicia, buscan mantener el orden interno y prevenir delitos dentro de los centros de reclusión, en línea con la política nacional de seguridad.

Durante la requisa, más de 120 agentes de seguridad de los penales de Trujillo, Piura, Chiclayo y Tumbes participaron en la inspección simultánea de los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad. El operativo permitió la incautación de drogas y una variedad de artículos prohibidos, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los artículos y sustancias confiscados fueron entregados al Ministerio Público y a la Comisaría de Puerto Pizarro para las investigaciones legales correspondientes - Créditos: INPE.

Más intervenciones

El personal penitenciario de los establecimientos del Callao y Tarapoto ejecutó requisas en diversos sectores de ambos penales, reforzando el control interno y la autoridad institucional, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Los operativos incluyeron la desinstalación de conexiones eléctricas clandestinas y la incautación de armas punzocortantes, en línea con las medidas destinadas a prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad en los centros de reclusión.

Los operativos incluyeron la eliminación de conexiones eléctricas clandestinas y la incautación de armas punzocortantes, medidas orientadas a prevenir delitos y fortalecer la seguridad interna - Créditos: INPE.

En el penal del Callao, los agentes intervinieron las áreas conocidas como “Satélite” y “Meditación”, donde decomisaron tomacorrientes y cables eléctricos que eran utilizados para conexiones ilegales. Según el INPE, estos sistemas favorecían la comisión de actividades ilícitas desde el interior del establecimiento penitenciario, por lo que su retiro representa un avance en la neutralización de riesgos asociados a la seguridad.

Adicionalmente, el personal realizó una inspección detallada del estado de los barrotes tanto en puertas como en ventanas, con el fin de identificar posibles vulnerabilidades estructurales y prevenir intentos de fuga.

En el penal de Tarapoto, la intervención se focalizó en el ambiente A-5. Los agentes efectuaron la revisión de pertenencias y realizaron el registro corporal de los internos. El procedimiento permitió la incautación de armas punzocortantes, pipas artesanales, bolsas plásticas con residuos de laca y dos botellas plásticas de 500 mililitros cada una con la misma sustancia.