Perú

ATU renueva puertas de embarque en el Metropolitano para reforzar la seguridad de los usuarios

Las intervenciones incluyen la sustitución y mantenimiento de más de 200 puertas en diversas estaciones, incorporando nuevos sistemas que optimizan la detección de buses y mejoran el funcionamiento de los accesos

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Las acciones se iniciaron en la Estación Central y avanzarán de forma gradual hacia otras estaciones del sistema.
Las acciones se iniciaron en la Estación Central y avanzarán de forma gradual hacia otras estaciones del sistema. Foto: Gobierno del Perú

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao puso en marcha un plan de renovación de puertas de embarque en distintas estaciones del Metropolitano con el objetivo de mejorar la seguridad de los pasajeros y optimizar el flujo de acceso a los buses. Las intervenciones comenzaron en la Estación Central y se extenderán progresivamente a otros puntos del sistema.

Esta iniciativa contempla tanto la sustitución de equipos deteriorados como trabajos de mantenimiento en infraestructura existente, en respuesta al desgaste generado por el uso continuo. Con ello, se busca reducir fallas operativas y agilizar los tiempos de embarque en uno de los servicios de transporte más utilizados en la capital.

Intervenciones en la Estación Central

En la Estación Central se ejecutará el reemplazo de 30 puertas, incluyendo modelos de una y doble hoja, distribuidas en los 10 puntos de embarque. La renovación responde a problemas detectados en componentes electrónicos y mecánicos, así como a la pérdida de sincronización en los sistemas de apertura y cierre.

Los trabajos se desarrollan fuera del horario de atención al público, conforme a un cronograma establecido para los meses de marzo y abril. De esta manera, se evita afectar la operación regular del servicio y se garantiza la continuidad del traslado de los usuarios durante el día.

El plan incluye la renovación de componentes desgastados y la ejecución de labores de mantenimiento sobre la infraestructura ya operativa.
El plan incluye la renovación de componentes desgastados y la ejecución de labores de mantenimiento sobre la infraestructura ya operativa. Foto: Gobierno del Perú

Modernización de sistemas y componentes

Las labores incluyen la instalación de nuevos cabezales y la sustitución de piezas eléctricas, electrónicas y mecánicas. También se están renovando sensores que permiten detectar tanto la llegada de los buses como la presencia de personas en las puertas, lo que facilita una apertura más precisa y automática.

Esta actualización tecnológica permitirá disminuir riesgos durante el embarque, especialmente situaciones como atrapamientos, al mejorar la capacidad de respuesta del sistema frente al movimiento de los usuarios y las unidades de transporte.

Renovación en estaciones intermedias

De forma paralela, se viene implementando la instalación de 27 puertas de media altura en estaciones intermedias que presentaban fallas. Estas se distribuyen en Bulevar (12 puertas), Jirón de la Unión (6), Angamos (3) y Canaval y Moreyra (6), donde se habían identificado problemas de alineación y funcionamiento irregular.

Las puertas anteriores evidenciaban un desgaste significativo que afectaba su operatividad, generando aperturas defectuosas y mayores requerimientos de mantenimiento. La sustitución busca estabilizar el servicio y mejorar las condiciones de acceso en estos puntos.

Los trabajos comprenden la colocación de nuevos cabezales y el reemplazo de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos.
Los trabajos comprenden la colocación de nuevos cabezales y el reemplazo de componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos. Foto: Gobierno del Perú

Mantenimiento correctivo y preventivo

Además de las renovaciones, se está realizando mantenimiento correctivo en 22 puertas ubicadas en las estaciones Terán, Andrés Reyes y el terminal Matellini. Estas intervenciones apuntan a reparar fallas específicas que comprometían su funcionamiento.

En paralelo, se ejecuta mantenimiento preventivo en otras 100 puertas de distintas estaciones del sistema. Este proceso incluye el cambio de sensores y motores, con el fin de prolongar la vida útil de los equipos y evitar futuras averías.

Con este conjunto de acciones, la ATU busca elevar los niveles de seguridad y eficiencia del Metropolitano, fortaleciendo la experiencia de viaje de miles de usuarios que utilizan este servicio a diario.

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