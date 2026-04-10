Perú

Adulto mayor de 89 años muere tras ser aplastado por tanque de agua en su vivienda en Arequipa

El anciano ayudaba en la instalación de un tanque de agua que era elevado con sogas y sin las medidas de seguridad adecuadas cuando, en plena maniobra, el depósito perdió estabilidad y terminó cayendo sobre él. Un segundo hombre resultó herido

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Un hombre de 89 años, identificado como Máximo Marón, falleció trágicamente en el distrito de Paucarpata, Arequipa, tras ser aplastado por un tanque de agua de gran tamaño. El accidente ocurrió mientras intentaban subir el depósito al tercer piso de su vivienda. Fuente: Exitosa

Un adulto mayor de 89 años perdió la vida en un accidente doméstico cuando un tanque de agua de gran tamaño cayó sobre él, mientras intentaba junto a familiares elevarlo hacia el tercer piso de su vivienda en el distrito de Paucarpata, Arequipa. El trágico suceso tuvo lugar cuando la familia manipulaba el depósito, que era asegurado con una soga durante una maniobra para su instalación; el objeto perdió estabilidad y terminó precipitándose, lo que provocó el fatal desenlace en cuestión de segundos.

Un segundo hombre, identificado como Teófilo Uchasara, resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad durante el traslado del tanque.

La policía informó que el accidente ocurrió en el interior del predio, mientras los familiares intentaban culminar la instalación de un sistema de almacenamiento de agua en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Cerrito Verde, Paucarpata. La familia procuraba elevar el tanque hacia el tercer piso del inmueble.

Edificio del Instituto de Medicina Legal de Arequipa en blanco y negro, con un inserto circular mostrando un tanque de agua negro atado en la parte trasera de un camión
El Instituto de Medicina Legal de Arequipa recibe el cuerpo del anciano de 89 años que falleció en Paucarpata tras caerle un tanque de agua durante su instalación, como se muestra en la imagen insertada. (Composición: Infobae Perú / Exitosa Noticias)

Instalación de tanque terminó en fatal accidente

Según reportes de la radio local Exitosa y Diario Correo, el depósito fue elevado con una soga y participación de varios familiares, en una maniobra improvisada para instalar el equipo en la parte superior del edificio. El procedimiento no contaba con los elementos de seguridad necesarios ni contemplaba el peso y el volumen del tanque.

Este método generó una tensión excesiva en el sistema de sujeción, lo que llevó a que el tanque perdiera estabilidad al ser alzado desde un nivel inferior. La estructura no estaba correctamente asegurada y comenzó a desplazarse de forma irregular.

Testigos explicaron que el tanque, en cuestión de segundos, se deslizó y terminó cayendo sobre el área en la que se encontraba Máximo Marón, quien colaboraba en las labores de apoyo para la instalación. El impacto fue directo y repentino, sin posibilidad de reacción para los presentes.

Un gran tanque de agua negro está inclinado, apoyado sobre la cabina de una camioneta blanca frente a una pared de ladrillos, con una lona verde arriba
Un tanque de agua de gran tamaño yace sobre un vehículo en una calle de Arequipa, donde un adulto mayor falleció tras caerle el depósito mientras era instalado en su vivienda. (Captura: Exitosa Noticias)

El golpe también alcanzó a Teófilo Uchasara, involucrado en la manipulación del tanque. En la escena, los familiares y vecinos intentaron auxiliar a los afectados mientras solicitaban ayuda urgente. Vecinos señalaron que el estruendo del impacto alertó a toda la cuadra, lo que motivó a varias personas a salir de sus viviendas para brindar apoyo inmediato. La situación generó una movilización en el sector de Cerrito Verde.

Herido permanece bajo observación tras accidente con tanque de agua

Tras el accidente, familiares y vecinos auxiliaron de inmediato a los heridos, quienes fueron trasladados de emergencia al Centro de Salud San Juan de Paucarpata, donde recibieron atención médica debido a la gravedad del hecho.

El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento de Máximo Marón, quien presentaba lesiones graves producto del impacto del tanque de agua. El otro afectado, Teófilo Uchasara, fue atendido y permanece bajo observación; según las primeras evaluaciones, su estado es estable, aunque sigue en monitoreo médico para descartar complicaciones derivadas del incidente.

Al lugar del accidente acudieron agentes de la comisaría de Israel, que acordonaron el área para preservar la escena, junto con peritos de la Policía Nacional del Perú. Estos efectivos realizaron las diligencias pertinentes y recabaron información para reconstruir la dinámica del hecho.

Morgue de Arequipa
Morgue de Arequipa entregan cuerpo equivocado a familia. (Foto: RPP)

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar cómo ocurrió el desprendimiento del tanque y si existieron irregularidades en las medidas de seguridad empleadas durante la maniobra. No se descarta que el peso del objeto y la ausencia de herramientas adecuadas hayan sido factores determinantes.

El caso quedó en manos de las instancias competentes, que continuarán con las indagaciones para esclarecer las responsabilidades en este accidente de gran impacto para la comunidad de Paucarpata.

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