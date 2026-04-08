Magaly Medina a Federico Salazar: “¿Por qué no conocía a Katia?, hasta año nuevo pasaron juntos”

La 'Urraca' no se guarda nada y opina sobre el encuentro de Federico Salazar con una mujer. ¿Es aceptable que un hombre casado tenga amigas que su esposa desconoce? Magaly abre el debate. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente controversia que envuelve al periodista Federico Salazar ha abierto un nuevo capítulo tras el fin de su relación con la famosa actriz Katia Condos, luego de que se difundieran imágenes suyas junto a una mujer que sería su gran amiga.

Ante ello, el conductor de américa Televisión decidió pronunciarse para aclarar la situación, asegurando que Erika Manrique se trataba únicamente de una amiga cercana. Sin embargo, sus declaraciones no lograron frenar las dudas y, por el contrario, generaron nuevas reacciones, entre ellas la de Magaly Medina, quien analizó el caso en su programa Magaly TV, La Firme.

Según lo expresado por Federico, el encuentro que fue captado por las cámaras no tendría ningún trasfondo romántico. El periodista lo describió como una reunión casual, restándole importancia a lo sucedido. No obstante, este intento de explicar la situación fue interpretado por la periodista como una forma de minimizar el episodio, especialmente tras conocerse detalles adicionales sobre la relación con la mujer involucrada.

Magaly Medina analiza caso Federico Salazar y lanza fuerte pregunta sobre relaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante la emisión del 7 de abril, Magaly Medina abordó el tema. Desde el inicio, cuestionó la versión ofrecida por el periodista, señalando inconsistencias que, a su juicio, debilitan su argumento.

“Hoy tenemos que Federico habló. Federico ha minimizado este evento… Dice que solo fue un almuercito inocente con su amiga, a la que no ve mucho”, comentó, dejando en claro su postura crítica frente a la explicación.

La conductora fue más allá al poner en evidencia una aparente contradicción en el relato. “La deslenguada de la amiga dijo que le había hasta consultado el comunicado antes de que lo tengamos todos en nuestras pantallas. O sea que para que alguien a quien no ves mucho le tengas la confianza…”, añadió, sugiriendo que el nivel de cercanía entre ambos sería mayor al que se intenta mostrar públicamente.

Magaly Medina analiza caso Federico Salazar y lanza fuerte pregunta sobre relaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Pasaron año nuevo juntos

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la frecuencia del vínculo entre Federico Salazar y Erika Manrique. Según lo expuesto en el programa, la mujer habría afirmado que el periodista es conocido por los vecinos del lugar, lo que indicaría visitas recurrentes. “Ella dice: ‘No lo veo mucho’, pero los vecinos lo conocen porque hace años él llega ahí”, señaló Magaly Medina, alimentando las dudas sobre la naturaleza real de la relación.

La polémica se intensificó aún más cuando se reveló que ambos habrían pasado juntos una fecha significativa. “Además, también anotó y agregó la mujer… que había pasado Año Nuevo con ella. Para que tú pases Año Nuevo con una persona debe ser algo significativo e importante entre tu grupo de amistades”, reflexionó la conductora.

Magaly Medina analiza caso Federico Salazar y lanza fuerte pregunta sobre relaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

Erika Manrique advierte que no conoce a Katia Condos

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención en el análisis fue el cuestionamiento sobre el conocimiento —o desconocimiento— de la esposa del periodista respecto a esta amistad. En ese sentido, Magaly Medina planteó una interrogante que rápidamente se viralizó:

“¿Por qué si era tan amiga suya, no conocía a Katia? ¿Por qué un hombre casado puede conservar amigas que solo él sabe que las tiene y que su mujer desconoce ese lado?”.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora continuó profundizando en esta línea, apelando a conceptos como el respeto y la consideración mutua. “Cuando tú duermes con una persona al lado, creo que hay una situación de respeto en que no te vas a reunir con tus amigos a solas… es una cuestión de respeto”, expresó.

En su intervención, también planteó una pregunta que trasciende el caso específico y se instala como un debate social: “¿Los hombres y mujeres pueden o no pueden tener amistades cercanas con las que se reúnen a solas? ¿Sí o no?”. Esta reflexión generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldan la idea de la libertad individual dentro de una relación y quienes coinciden en la importancia de ciertos límites por respeto a la pareja.

Erika Manrique: la amiga de Federico Salazar que conocía la ruptura antes del anuncio oficial. Captura: Magaly TV La Firme.