Los insólitos objetos que olvidan en el aeropuerto Jorge Chávez: desde laptops y Lego hasta ladrillos y sillas de ruedas

El constante flujo de pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez no solo deja historias de viaje, sino también numerosos objetos olvidados, reflejo de la prisa, el descuido y situaciones imprevistas. Crédito: Panamericana TV

El ir y venir de pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez no solo deja historias de viajes y despedidas, sino también una larga lista de pertenencias olvidadas. Desde dispositivos electrónicos hasta objetos inesperados, el área de objetos perdidos se ha convertido en un reflejo de la prisa, el descuido y, en algunos casos, de situaciones imprevistas que obligan a abandonar pertenencias valiosas.

De acuerdo con personal de seguridad del terminal, en conversación con Panamericana Televisión, la cantidad de artículos extraviados ha alcanzado cifras significativas en lo que va del tiempo reciente. Muchos de ellos nunca regresan a manos de sus dueños, ya sea por la distancia, la falta de información o simplemente porque los pasajeros continúan su ruta sin posibilidad de retorno inmediato.

Más de 23 mil objetos olvidados

El aeropuerto ha registrado más de 23 mil objetos olvidados en sus instalaciones, una cifra que evidencia la magnitud del fenómeno. Sin embargo, no todos se pierden definitivamente: alrededor de 4.600 artículos han sido recuperados por sus propietarios.

Este volumen incluye desde objetos pequeños hasta artículos de gran tamaño, lo que demuestra que el olvido no distingue entre valor económico o utilidad. La dinámica del viaje, sumada al estrés o la premura, suele ser determinante en estos descuidos.

Electrónicos y objetos personales, los más frecuentes

Entre los artículos más comunes destacan laptops, tablets, celulares de alta gama y cámaras. Muchos de estos dispositivos contienen información importante o recuerdos personales, lo que aumenta el impacto de su pérdida.

En el aeropuerto se han contabilizado más de 23.000 objetos olvidados, lo que da cuenta de la dimensión de este problema. Foto: referencia Panamericana Televisión

Uno de los casos mencionados fue el de una laptop HP encontrada en una sala de embarque. Según el personal, podría pertenecer a alguien que trabajaba en un proyecto y que, por alguna razón, no pudo recuperarla a tiempo. También se hallaron celulares junto con accesorios como audífonos y lentes de sol, abandonados en distintos puntos del terminal.

Los juguetes tampoco quedan fuera de esta lista. Desde figuras de Batman hasta sets completos de Lego, estos objetos suelen generar mayor impacto emocional, especialmente cuando pertenecen a niños.

Objetos inusuales que sorprenden

Más allá de lo habitual, hay hallazgos que llaman especialmente la atención. Entre ellos figuran instrumentos musicales como guitarras y charangos, así como un anillo con diseño de cruz que inicialmente fue confundido con uno de compromiso.

Sin embargo, los objetos más sorprendentes son aquellos difíciles de imaginar en un aeropuerto: ladrillos, piedras e incluso rodillos. En el caso del ladrillo, se presume que fue llevado por un empresario que buscaba mostrar un producto, pero no pudo transportarlo en equipaje de mano por tratarse de un objeto contundente.

Las piedras, en cambio, suelen ser recolectadas por turistas como recuerdo de playas peruanas, aunque luego deben dejarlas al no cumplir con las normas de transporte.

Entre los hallazgos más llamativos figuran sillas de ruedas y cochecitos, elementos fundamentales para los pasajeros. Foto: Medmedic

Sillas de ruedas y objetos de gran tamaño

Uno de los casos más llamativos es el de sillas de ruedas y cochecitos, artículos que resultan esenciales para los pasajeros. Según el personal, en algunos casos estos se olvidan tras asistir a un familiar, sin completar el proceso de entrega a la aerolínea para su embarque.

Este tipo de descuidos resulta particularmente crítico, ya que involucra elementos necesarios para la movilidad y asistencia de personas.

¿Qué hacer para recuperar un objeto?

El aeropuerto cuenta con una oficina de objetos perdidos ubicada en el tercer piso del terminal, que atiende todos los días entre las 08.00 y las 20.00 horas. Además, los pasajeros pueden comunicarse a través de un número telefónico o consultar mediante la página web oficial.

El proceso de recuperación requiere identificar el objeto y proporcionar detalles que permitan verificar la propiedad. Sin embargo, el tiempo es un factor clave: mientras más rápido se realice la consulta, mayores serán las posibilidades de recuperar la pertenencia.

Restricciones y objetos prohibidos

Otro aspecto importante es que algunos objetos son abandonados no por olvido, sino por restricciones de seguridad. Elementos considerados peligrosos o contundentes no pueden ser transportados en equipaje de mano, lo que obliga a los pasajeros a dejarlos atrás.

En estos casos, la alternativa es incluirlos en el equipaje facturado, donde la mayoría no presenta inconvenientes. La falta de conocimiento de estas normas sigue siendo una de las principales razones detrás de estos abandonos.

En conjunto, la variedad de objetos olvidados en el aeropuerto Jorge Chávez no solo refleja descuidos cotidianos, sino también historias particulares detrás de cada pertenencia, muchas de las cuales quedan sin un final claro.