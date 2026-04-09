Elecciones 2026: San Borja suspende vía recreativa de ciclistas y peatones para facilitar tránsito vehicular este domingo 12 de abril

La vía recreativa está conformada por las avenidas San Borja Sur, San Borja Norte y los alrededores del Cuartel General del Ejército, conocido como el Pentagonito.

El panorama habitual de los domingos en San Borja cambiará este domingo 12 de abril. La Municipalidad del distrito anunció la suspensión temporal de la vía recreativa que recorre las avenidas San Borja Sur, San Borja Norte y el entorno del Pentagonito, punto emblemático para ciclistas y peatones.

Esta decisión busca priorizar el tránsito vehicular y evitar congestiones durante las Elecciones Generales 2026, jornada en la que millones de peruanos eligen presidente, vicepresidentes y miembros del Congreso.

Este circuito, que cada semana cierra al tráfico motorizado entre las 6:00 a.m. y 2:00 p.m. para dar paso a actividades deportivas, permanecerá abierto a vehículos todo el día. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los centros de votación, en un distrito que alberga a más de 120 mil votantes.

La autoridad edil detalló que la acción responde al esperado alto flujo de electores y a la necesidad de mantener la circulación fluida.

En paralelo, tres espacios deportivos de San Borja también quedarán inhabilitados, al ser empleados como centros de sufragio.

Desde el mediodía del viernes 10 de abril hasta el mediodía del lunes 13, estarán cerrados el Polideportivo Limatambo (Av. Malachowski 560), el Polideportivo Rosa Toro (Av. Agustín de la Rosa Toro 1399) y el Polideportivo San Juan Masías (Calle Cerro Sechín 155). El cierre afecta talleres y servicios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), así como el acceso a los Tambos 1 y 2, según comunicó la municipalidad.

Foto: Andina.

Otros espacios modificados en Lima

La decisión de San Borja no es aislada. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó la suspensión de la ciclovía recreativa de la avenida Arequipa, que conecta los distritos de Lima y Miraflores, durante la jornada electoral.

Este espacio, cerrado cada domingo al tránsito vehicular entre las 7:00 a.m. y 1:00 p.m., es punto de encuentro para ciclistas, patinadores y familias, pero este 12 de abril dará paso a la circulación de vehículos para garantizar que los ciudadanos puedan llegar sin contratiempos a sus locales de votación.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Gerencia de Movilidad Urbana y difundida en redes sociales. El objetivo es facilitar el libre tránsito y la fluidez vehicular en una jornada que moviliza a más de 27 millones de peruanos a nivel nacional. La disposición es excepcional y solo aplicará el día de las elecciones, con la promesa de reactivar el servicio recreativo el domingo siguiente.

El cierre temporal de estos espacios obliga a los usuarios habituales a buscar rutas alternativas y reorganizar sus actividades deportivas y recreativas.

El circuito recreativo y la ciclovía de Arequipa forman parte de una red de espacios públicos pensados para fomentar la actividad física, la convivencia y el transporte sostenible en la ciudad.

La Avenida Arequipa una vía que une varios distritos de Lima y que en la actualidad promueve la vida saludable

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