Tribunal falla a favor de Perú Belmond y prolonga operación del hotel Sanctuary Lodge en Machu Picchu hasta 2028

Tribunal arbitral extiende hasta 2028 la concesión de Belmond en hotel de Machu Picchu. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Difusión)

El Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima resolvió que Perú Belmond Hotels continuará a cargo del hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge hasta 2028, tras una controversia legal con el Gobierno Regional del Cusco por la administración del exclusivo establecimiento turístico. Según informó RPP, la decisión se da luego de que la concesión original, vigente durante tres décadas, venciera en mayo de 2025 y surgieran discrepancias sobre la continuidad de la gestión.

La cadena hotelera, reconocida por operar uno de los hoteles más lujosos del país, logró mantener el control del Machu Picchu Sanctuary Lodge, ubicado en la puerta de acceso al complejo arqueológico, aunque por un plazo menor al que había solicitado. El tribunal determinó que la empresa podrá gestionar el establecimiento durante 33,6 meses adicionales desde el 17 de mayo de 2025, lo que significa que la administración se extenderá aproximadamente hasta el 6 de marzo de 2028. De acuerdo con el citado medio, el fallo reconoce el derecho de Perú Belmond Hotels a continuar con las operaciones, aunque no en los términos demandados por la compañía.

Gobierno Regional del Cusco pierde arbitraje por control del hotel de Machu Picchu. (Foto: IG/hotel Sanctuary Lodge)

Controversia y argumentos

La disputa surgió cuando Perú Belmond Hotels solicitó una ampliación de su contrato de concesión argumentando pérdidas económicas a raíz de la pandemia de la COVID-19 y los conflictos sociales registrados en la región. La empresa requirió una extensión de 59,1 meses, propuesta rechazada por el Gobierno Regional del Cusco, lo que llevó a ambas partes a iniciar un proceso arbitral ante la falta de acuerdo.

Según informó RPP, el Gobierno Regional defendía la recuperación de la administración del hotel tras el vencimiento de la concesión original. El gobernador, Werner Salcedo, sostuvo que la gestión debía retornar al Estado, mientras la empresa insistía en la necesidad de una prórroga para compensar el impacto financiero sufrido en los últimos años. El tribunal finalmente concedió una extensión menor a la solicitada, permitiendo a la cadena hotelera permanecer al frente del Machu Picchu Sanctuary Lodge hasta 2028.

Perú Belmond seguirá operando el Sanctuary Lodge tras fallo arbitral hasta marzo de 2028. (Foto: IG/@Sanctuary Lodge)

Reacciones ante el fallo arbitral

Antes de conocerse la resolución, Werner Salcedo había cuestionado públicamente la imparcialidad del proceso arbitral y de la Cámara de Comercio de Lima. El gobernador regional advirtió que evaluaría acciones legales en caso de un resultado adverso para el Gobierno Regional del Cusco, aunque hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento oficial tras la publicación del fallo. RPP detalló que la expectativa sobre la reacción del gobierno regional se mantiene, dado el impacto turístico y económico que representa la administración del hotel en la entrada de Machu Picchu.

El fallo del tribunal arbitral establece un nuevo periodo de gestión para Perú Belmond Hotels y marca el final de una disputa de alto perfil entre el sector privado y el gobierno regional en torno a uno de los puntos turísticos más emblemáticos del Perú.

Gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo. Foto: Indizar.pe

Sobrecarga turística en Machu Picchu

El Santuario Histórico de Machu Picchu enfrenta una creciente sobrecarga turística debido al ingreso masivo de visitantes y la falta de regulación adecuada en los circuitos y horarios. Esta situación ha provocado saturación en las áreas principales del sitio arqueológico, desgaste en los caminos y recintos, y presión sobre los servicios básicos, comprometiendo tanto la integridad del patrimonio como la experiencia de los turistas.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) identificó como amenazas adicionales la conducta inadecuada de algunos visitantes, el contacto directo con las estructuras arqueológicas y el manejo inadecuado de residuos. El entorno natural también ha sufrido daños por erosión del suelo y la proliferación de musgos y líquenes, factores que agravan el deterioro del santuario.

Un hombre de pie cerca de las ruinas incas de Machu Picchu, un imán para el turismo, cuyo acceso está siendo limitado por las protestas locales contra el aumento de los precios en medio de una oleada mundial provocada más recientemente por la invasión rusa de Ucrania, a las afueras de Cuzco, Perú 18 de abril 2022. Foto tomada el 18 de abril de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Ante este panorama, el nuevo Plan Maestro 2026-2031 contempla medidas para regular el ingreso, diversificar los circuitos turísticos y fortalecer la infraestructura. El plan también incluye campañas de sensibilización, actualización de normas de visita y la implementación de un sistema de monitoreo permanente, con el objetivo de garantizar la conservación de Machu Picchu y su sostenibilidad a largo plazo.