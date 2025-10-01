Perú

⁠Gobernador de Cusco quiere tener el control absoluto del patrimonio cultural de la región y demanda al Ministerio de Cultura

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

El gobernador del Cusco, Werner
El gobernador del Cusco, Werner Salcedo, respondió a quienes desacreditan los reclamos sociales, enfatizando que las protestas buscan soluciones pacíficas y no actos violentos. Foto: Composición Infobae Perú

El despacho legal encabezado por Luciano López Flores asumió la representación del gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, en un proceso judicial contra el Ministerio de Cultura. El pedido central apunta a que la autoridad nacional entregue la gestión y administración total del patrimonio cultural del Cusco, incluida la administración del Santuario Histórico de Machu Picchu.

La demanda se fundamenta en una disposición de la Ley de Creación del Ministerio de Cultura que, según Salcedo, el gobierno central no ha cumplido desde hace más de 15 años.

Según comunicó el bufete Luciano López & Abogados, la acción busca que se transfiera íntegramente la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco al gobierno regional.

El reclamo, presentado ante el Tercer Juzgado Civil de Cusco, sostiene que la medida permitiría a la región tomar las riendas de sus recursos culturales de forma autónoma, eficaz y en beneficio tanto local como nacional.

En una declaración enviada a la opinión pública y recogida por El Comercio, López Flores manifestó: "El incumplimiento del Ministerio de Cultura afecta la descentralización y expone a los gobiernos regionales a deficiencias en la gestión del patrimonio cultural“.

Mencionó también la importancia de cumplir la ley vigente y los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de protección del patrimonio cultural.

Machu Picchu en peligro: así
Machu Picchu en peligro: así celebró Perú la elección como maravilla del mundo en el 2007

Una demanda basada en obligaciones legales

De acuerdo con la información proporcionada por El Comercio, el gobernador Werner Salcedo interpuso la demanda constitucional de cumplimiento tanto en su calidad de autoridad como de ciudadano cusqueño.

El argumento principal se apega a la disposición final de la Ley N.º 29565, promulgada en 2010, que ordenó transferir al ámbito regional la gestión del patrimonio cultural, incluyendo la administración de Machu Picchu. El plazo original establecido por la norma ya ha vencido, y la transferencia no se ha realizado.

El documento presentado ante el Poder Judicial afirma que, desde la promulgación de esta ley, ha habido una omisión prolongada por parte del Ministerio de Cultura.

Según la defensa, la falta de cumplimiento no solo afecta la autonomía regional, sino que también plantea cuestionamientos sobre la descentralización efectiva y la capacidad de las regiones para gestionar sus bienes culturales.

Luciano López, especialista en derecho constitucional, explicó: “Es hora de que el Estado honre su palabra y cumpla la ley y los compromisos internacionales asumidos en materia de protección y descentralización del patrimonio”. Además, señaló que este proceso podría sentar precedente jurídico aplicable en otras regiones con patrimonios de importancia similar.

Gobernador regional de Cusco afirma
Gobernador regional de Cusco afirma que se sienten “abandonados” y pide administrar los propios recursos de la ciu

Desafíos para Machu Picchu y propuestas de gestión integral

La disputa por la gestión cultural no es el único reto en el área de Machu Picchu. Según El Comercio, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), a través de su director ejecutivo Guido Valdivia, sostuvo que se requiere un enfoque coordinado para resolver los problemas que enfrenta uno de los destinos más visitados del país.

Valdivia declaró: “Para resolver los problemas de Machu Picchu se debe crear un plan que abarque desde Calca hasta la ciudadela, más aún ante la próxima apertura del aeropuerto de Chinchero que incrementará la demanda turística en la zona”.

Añadió que es necesario trabajar simultáneamente en todos los distritos del valle, capacitar a los residentes para aprovechar las nuevas oportunidades y atender el impacto social generado por la migración.

El representante de CAPECO afirmó asimismo: “La integración de la comunidad resulta clave para evitar situaciones como la toma de trenes o huelgas que afectan la actividad turística y el desarrollo local”. Propuso también crear un gestor autónomo, dotado de excelencia en gobernanza y capaz de convocar tanto a operadores públicos como privados.

El comunicado de la firma Luciano López & Abogados remarca que la gestión eficiente del enclave arqueológico y otros bienes patrimoniales exige estructuras descentralizadas y el cumplimiento estricto de la normativa nacional. “Sin duda, es un caso que puede replicarse en otras regiones con importante patrimonio cultural en nuestro país”, puntualizó el abogado López Flores.

Las acciones del gobernador Werner Salcedo y sus asesores legales podrían impulsar un cambio en la gobernanza de los bienes emblemáticos de Cusco, mientras persiste el debate sobre el papel que debe asumir el Estado peruano en la protección y administración de su legado cultural.

