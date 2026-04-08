Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 8 de abril de 2026

Gasolina en grifos nacionales siguen al alza desestabilizando economía familiar

Los precios de los combustibles en Perú presentan una tendencia al alza registrada desde marzo, impulsados tanto por factores internacionales como locales, según informó la plataforma oficial Facilito de Osinergmin. Las tarifas actuales muestran un impacto directo en el gasto de los consumidores, con diferencias marcadas entre regiones y distritos.

El último reporte de GlobalPetrolPrices.com señala que el precio promedio de la gasolina en Perú se sitúa en 5,58 soles por litro (21,10 soles por galón). Este valor representa un aumento del 32,6% respecto al mes anterior. En dólares, el litro alcanza 1,60 y el galón 6,04. El rango de precios en Lima, según Facilito, oscila entre 18,79 y 22,99 soles por galón para el gasohol regular, mientras que el gasohol premium se ofrece entre 19,79 y 24,99 soles por galón, dependiendo de la estación de servicio y la zona de la ciudad. El diésel, combustible clave para el transporte y la industria, varía entre 22,49 y 27,99 soles por galón en la capital.

De acuerdo con GlobalPetrolPrices.com, la evolución reciente de los precios responde principalmente a la volatilidad del petróleo en los mercados globales, influida por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y países del Medio Oriente. Este contexto internacional ha provocado incrementos en el costo del crudo, que se trasladan de manera rápida a los precios internos de los combustibles.

Combustibles en Perú siguen al alza en grifos locales según confirma Petroperú. (Foto: Agencia Andina)

Además, RPP informó que la escasez de gas natural en el país ha generado presiones adicionales sobre los precios, especialmente en el caso del diésel y las gasolinas, que registraron aumentos semanales significativos en marzo. La gasolina premium subió de 10,35 a 11,55 soles por galón, mientras que la regular pasó de 9,89 a 11,05 soles. El diésel B5 de bajo azufre, fundamental para el transporte, alcanzó los 14,00 soles por galón, un incremento de 17,68% en una sola semana, según los datos citados por Infobae y RPP.

Precios de las gasolinas y el GLP en el mercado peruano

La plataforma Facilito, administrada por Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), recopila y publica diariamente los precios reportados por los operadores de grifos y estaciones a nivel nacional. Esta herramienta digital permite a los usuarios comparar tarifas en tiempo real y elegir el punto de venta más conveniente.

Según los datos más recientes, en Lima Norte el diésel más económico se encuentra en Carabayllo, a 21,58 soles por galón, mientras que el gasohol de 90 octanos alcanza su menor valor en San Martín de Porres, con 18,97 soles. En Lima Sur, Villa María del Triunfo registra el diésel más barato a 22,65 soles y Lurín ofrece el gasohol de 90 octanos a 19,24 soles. En Lima Este, Ate presenta el diésel a 22,29 soles, mientras el gasohol se vende por 18,74 soles. Lima Oeste y el Callao también muestran variaciones: el diésel más accesible se ubica en La Victoria a 22,46 soles y el gasohol regular en Cercado de Lima a 22,49 soles, mientras el Callao registra precios mínimos de 19.09 soles para el diésel y 20.40 soles para el gasohol de 90 octanos.

Conductores critican que los combustibles sigan subiendo en los diferentes grifos del país. Latina

¿Cómo se cotiza la gasolina al interior del país?

En otras regiones del país, las diferencias se mantienen. Por ejemplo, en Madre de Dios, el diésel se encuentra a 20,00 soles por galón, mientras que, en Piura, el gasohol de 90 octanos llega a 20,30 soles en San Miguel de El Faique, según la información de Facilito.

Según Trading Economics, la tendencia al alza podría continuar en el corto plazo, con proyecciones que estiman el precio de la gasolina en alrededor de 1,74 dólares por litro para finales de este trimestre. Estas previsiones toman en cuenta tanto la evolución global del petróleo como los factores internos, entre ellos los impuestos nacionales y los costos logísticos derivados del transporte y la distribución del combustible hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

Factores que determinan el precio de los combustibles en Perú

El costo final pagado por los consumidores incorpora el precio internacional del crudo, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el Impuesto General a las Ventas (IGV), los gastos de transporte y los márgenes comerciales definidos por cada estación de servicio. Estas variables explican las brechas entre distintos distritos y regiones. Cada operador declara bajo juramento sus tarifas ante Osinergmin, entidad que fiscaliza el cumplimiento y puede aplicar sanciones administrativas en caso de irregularidades.

Cientos de choferes afectados por alza en los combustibles a nivel nacional

La transparencia en la información ha cobrado relevancia en el contexto actual. Los usuarios cuentan con Facilito, disponible en web y aplicación móvil, para identificar las opciones más competitivas en gasolina, diésel, GNV y GLP. Además, quienes detecten diferencias entre el precio reportado y el cobrado pueden presentar denuncias por vía presencial, telefónica o digital ante Osinergmin, reforzando la protección de los derechos del consumidor.

El abastecimiento de combustibles en Perú mostró vulnerabilidades durante marzo, cuando incidentes como el ocurrido en Megantoni, Cusco, complicaron la logística y el suministro, según informaron medios locales. Estos episodios evidencian la dependencia del país respecto a factores externos y a la fortaleza de su cadena de distribución interna.

La vigilancia sobre los precios y la fiscalización de los actores del mercado permanecen como elementos clave para afrontar la volatilidad y asegurar condiciones más equitativas para los usuarios, en un escenario marcado por la incertidumbre internacional y los desafíos logísticos internos.