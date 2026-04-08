InRetail e IFS compran ex Financiera Oh!, ahora InFinance XP, por USD 130 millones

A través de esta transacción, ambas compañías buscan consolidar su posicionamiento en el mercado y dinamizar el desarrollo de una oferta centrada en el cliente. Foto: Adlatina

InRetail Perú Corp. (InRetail) e Intercorp Financial Services Inc. (IFS) concretaron la adquisición de InFinance XP S.A., anteriormente conocida como Financiera Oh!, en una operación valorizada en USD 130 millones. La compra se realizó mediante la adquisición de IXP Holding Corp. a IFH Retail Corp., dando paso a una alianza estratégica entre ambas compañías.

El acuerdo busca potenciar el desarrollo de soluciones financieras y digitales en el país, integrando capacidades en pagos, crédito y servicios para ampliar el alcance hacia millones de usuarios. Con esta operación, ambas firmas apuntan a fortalecer su presencia en el mercado y acelerar la evolución de su oferta enfocada en el consumidor.

Un jugador con base sólida y millones de clientes

InFinance XP cuenta con cerca de tres millones de clientes, además de colocaciones por S/ 1.700 millones y depósitos que alcanzan los S/ 1.500 millones. Este volumen le otorga una posición relevante dentro del sistema financiero, con una base que facilita la expansión de nuevos productos.

En paralelo, la compañía ha impulsado el lanzamiento de SIP, una aplicación que reúne servicios financieros, soluciones de pago y su programa de fidelización en una sola plataforma. Esta herramienta busca simplificar la experiencia del usuario y fomentar una mayor vinculación con sus productos.

Sinergias entre finanzas y retail

La operación se apoya en la fortaleza de IFS como plataforma que integra banca, seguros, gestión patrimonial y medios de pago. Esta estructura permite articular distintos servicios bajo un mismo ecosistema financiero.

En el caso de InRetail, su presencia con más de 4.000 locales a nivel nacional se convierte en un medio estratégico para llevar estos servicios a un amplio número de clientes. Foto: InRetail

Por el lado de InRetail, su red de más de 4.000 tiendas en todo el país representa un canal clave para acercar estos servicios a una amplia base de consumidores. Su presencia territorial facilita la masificación de soluciones financieras en distintos segmentos.

Hacia un ecosistema digital de mayor alcance

La integración de ambas compañías apunta a construir un sistema más robusto de financiamiento al consumo y medios de pago. El objetivo es ofrecer una propuesta más completa, con mayor accesibilidad y conveniencia para los usuarios.

Este enfoque también contempla el desarrollo de una plataforma digital escalable, que permita ampliar el acceso a servicios financieros a través de herramientas tecnológicas centradas en el cliente.

Intercorp refuerza su ecosistema empresarial

IFS agrupa a diversas compañías del grupo Intercorp, como Interbank, Inteligo, Interseguro e Izipay, lo que le permite operar en distintos frentes del negocio financiero. Esta diversidad fortalece su capacidad para ofrecer soluciones integrales.

En tanto, InRetail reúne operaciones clave como Supermercados Peruanos, InRetail Pharma e InRetail Shopping Malls, consolidándose como uno de los principales actores del sector retail en el país. La combinación de ambos brazos refuerza la estrategia de integración entre consumo y servicios financieros.

La unión de ambas empresas busca desarrollar una estructura más sólida en financiamiento al consumo y soluciones de pago. Foto: Intercorp

Cambio de marca y nueva estrategia de crecimiento

El 16 de febrero de 2026 se oficializó el cambio de nombre de Financiera Oh! S.A. a InFinance XP S.A., en una decisión que va más allá de lo corporativo y responde a un replanteamiento del negocio.

La compañía busca expandirse a un ritmo superior al del mercado, con una propuesta renovada que permita que su tarjeta sea utilizada fuera del ecosistema de Intercorp. La meta es convertirla en un medio de pago más amplio, con aceptación tanto a nivel local como internacional.

Digitalización como eje de expansión

El proceso de transformación también incluye una fuerte apuesta por la digitalización. La firma viene apoyándose en iniciativas tecnológicas del grupo, como Indigital, para optimizar sus procesos y mejorar la experiencia del cliente.

Asimismo, productos como la tarjeta Agora han sido clave para impulsar la apertura de cuentas de manera completamente digital. Esta estrategia ha permitido acelerar la captación de depósitos de personas naturales y fortalecer su base de usuarios.