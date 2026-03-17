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Federico Salazar rompe su silencio sobre Katia Condos y sorprende con maletas frente a su casa: “¿Se está llevando cosas?”

Durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’, el periodista aclaró que no hay terceros en su ruptura, aunque imágenes con equipaje despertaron dudas sobre su situación actual

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Durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’, Federico Salazar aclaró que no hay terceros en su ruptura, aunque imágenes con equipaje despertaron dudas sobre su situación actual. Captura: Willax.

La reciente aparición de Federico Salazar con dos maletas frente a la vivienda que compartió durante décadas con Katia Condos no solo avivó la curiosidad pública, sino que también reabrió el interés en torno al estado actual de su relación tras anunciar su separación.

La escena, captada en medio de una entrevista, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del espectáculo local, no tanto por lo que se dijo, sino por lo que se vio y lo que dejó entrever.

Todo ocurrió cuando el reconocido periodista decidió romper su silencio y referirse por primera vez al fin de su matrimonio con la actriz, una relación que se extendió por más de 30 años y que había sido considerada por muchos como una de las más sólidas del medio. Frente a las cámaras del programa Amor y Fuego, el conductor de noticias aclaró algunos puntos clave que habían generado especulación en los últimos días.

Federico Salazar aclara que no
Federico Salazar aclara que no se divorcia de Katia Condos, pero aparece con maletas y genera especulación. Captura: Willax.

¿Qué dijo Federico Salazar de su separación con Katia Condos?

Durante su intervención, Federico Salazar fue enfático en precisar que la situación actual no implica un proceso legal de disolución del vínculo. “No me estoy divorciando”, sostuvo, dejando en claro que lo que atraviesan es una separación y no un quiebre definitivo en términos legales. Esta afirmación buscó poner paños fríos a las versiones que ya hablaban de una ruptura total.

Asimismo, el periodista descartó categóricamente que el distanciamiento tenga relación con la intervención de terceros en su matrimonio. De manera directa, negó que exista una tercera persona involucrada, una de las hipótesis más recurrentes cuando se trata de separaciones mediáticas. Con ello, intentó centrar la atención en el carácter privado de la situación, aunque el contexto televisivo terminó generando el efecto contrario.

Y es que, más allá de sus declaraciones, lo que realmente captó la atención fue un detalle visual que no pasó desapercibido: dos maletas grandes ubicadas en la parte posterior de su vehículo. Este elemento, aparentemente secundario, se convirtió en el eje de la conversación tanto en el set como en redes sociales, alimentando diversas interpretaciones sobre el momento que atraviesa la pareja.

Federico Salazar aclara que no
Federico Salazar aclara que no se divorcia de Katia Condos, pero aparece con maletas y genera especulación. Captura: Willax.

Los conductores del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre, no tardaron en reaccionar ante la escena. Desde el inicio, ambos dejaron ver su sorpresa al observar al periodista acompañado de equipaje en un contexto que ya era sensible por sí mismo.

González fue uno de los primeros en plantear una hipótesis sobre lo ocurrido, cuestionando si el comunicador realmente seguía residiendo en ese inmueble. “Él no vive ahí, yo creo. Yo creo que él ha ido porque todavía es su casa, pero no creo que digan un comunicado y sigan bajo el mismo techo, lo dudo”, comentó, sugiriendo que la convivencia podría haberse interrumpido tras el anuncio de la separación.

Por su parte, el conductor también puso el foco en las maletas y lo que podrían representar dentro de este nuevo escenario personal. “Tiene dos maletas grandes ahí, dos maletas de 32 kilos y no se ha ido de viaje… ¿Ha ido por sus cosas? ¿Se está llevando cosas? Se ve que la maleta no pesa… Está vacía para regresárselas llenas”, expresó, dejando abierta la posibilidad de que se tratara de un proceso de mudanza o retiro de pertenencias.

Federico Salazar aclara que no
Federico Salazar aclara que no se divorcia de Katia Condos, pero aparece con maletas y genera especulación. Captura: Willax.

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