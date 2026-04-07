Exportaciones peruanas arrancan el año con fuerza: USD 17.767 millones y crecimiento de 33,5%

El rubro minero encabezó con amplia ventaja las exportaciones, al alcanzar USD 12.753 millones, aunque registró un avance leve de 0,5%. Foto: Asociación Peruana de Agentes Marítimos

El arranque del 2026 ha sido favorable para el comercio exterior peruano. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las exportaciones alcanzaron los USD 17.767 millones durante el primer bimestre, lo que representó un crecimiento de 33,5% frente al mismo periodo del año anterior. Este resultado refleja un dinamismo sostenido en distintos sectores productivos.

El avance estuvo respaldado por el buen desempeño de actividades clave, que no solo impulsaron el valor exportado, sino que también evidenciaron una mayor diversificación de la oferta peruana en los mercados internacionales.

Sectores impulsan el crecimiento exportador

El sector minero lideró ampliamente los envíos al exterior con USD 12.753 millones, aunque con un crecimiento moderado de 0,5%. A este le siguieron los rubros pesquero, con USD 963 millones y un aumento de 23%, y metalúrgico, que sumó USD 317 millones con una expansión de 10%. Por su parte, el sector químico alcanzó USD 321 millones, creciendo 2,5%.

El desempeño también estuvo acompañado por el sector agropecuario, que registró un incremento de 7%. En conjunto, estos resultados muestran la capacidad de distintos rubros para sostener el avance exportador, incluso en un contexto internacional variable.

En el ámbito minero, algunos productos destacaron por el fuerte aumento en sus exportaciones. El plomo, por ejemplo, alcanzó los USD 446 millones tras crecer 170%. Foto: ComexPerú

Productos clave destacan en minería y agroexportación

Dentro de la minería, sobresalieron productos con importantes incrementos en sus envíos. El plomo registró USD 446 millones con un crecimiento de 170%, mientras que el oro alcanzó USD 4.613 millones con un aumento de 73%. También destacaron el concentrado de plata (USD 416 millones / 62%), el cobre (USD 5.804 millones / 39%) y el zinc (USD 497 millones / 38%).

En el ámbito agropecuario, el café sumó USD 132 millones con un alza de 72%, seguido por los colorantes naturales (USD 64 millones / 27%) y las frutas, que totalizaron USD 1.382 millones con un crecimiento de 16%. Entre estas últimas, resaltaron la palta (USD 81 millones / 54,5%), el arándano (USD 275 millones / 26%), la uva (USD 676 millones / 14%) y la granada fresca (USD 24 millones / 37,5%).

Mayor demanda internacional y mercados de destino

Durante enero y febrero, los productos peruanos llegaron a 143 mercados internacionales. China se consolidó como el principal destino con USD 6.936 millones, equivalente al 39% del total exportado. Le siguieron Estados Unidos con USD 2.106 millones (12%), la Unión Europea con USD 1.377 millones (8%), India con USD 1.794 millones (10%) y Canadá con USD 892 millones (5%).

El informe del Mincetur también detalla que China lideró la demanda de productos pesqueros, mientras que los envíos agropecuarios tuvieron como principales destinos a Estados Unidos y la Unión Europea, lo que confirma la diversificación geográfica de las exportaciones peruanas.

En los meses de enero y febrero, los productos peruanos se enviaron a 143 mercados a nivel global, con China afianzándose como el principal destino. Foto: Fundar

Regiones muestran mayor dinamismo que Lima y Callao

El crecimiento exportador fue más intenso en las regiones del interior del país, que avanzaron 36,5% en el primer bimestre, superando el desempeño de Lima y Callao, que registraron un incremento de 16,6%. Este resultado evidencia una mayor descentralización de la actividad exportadora.

Entre las regiones con mayores tasas de crecimiento destacan Huánuco (754,9%), Amazonas (103%), Huancavelica (79,5%) y Cajamarca (70,5%). También sobresalen Madre de Dios (64,7%), Arequipa (62,9%), Puno (62,8%) y Áncash (50,3%), junto con otras regiones que mantuvieron una tendencia positiva.

Más empresas se suman a la actividad exportadora

El número de exportadores continuó en aumento en el inicio del 2026. Según el Mincetur, en el primer bimestre se registraron 5.156 empresas exportadoras, lo que representó un crecimiento de 3,9% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaron 4.963.

Este incremento se produce luego de que en 2025 se alcanzara un récord de 9.947 exportadores, lo que refleja un mayor interés del sector empresarial por participar en el comercio internacional y aprovechar las oportunidades de los mercados externos.