Perú

Cúster con historial de 40 infracciones y S/836 mil en multas es enviada al depósito por la ATU

La unidad presentaba graves deficiencias estructurales, como asientos deteriorados sujetos con alambres y cintas, y la puerta del conductor asegurada con cables, lo que incrementaba el nivel de riesgo para los usuarios

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Luis Rivera, subdirector de fiscalización de la ATU, señaló que la cúster, con 33 años de antigüedad, será destinada a chatarreo debido a su estado y el riesgo que representa - Créditos: ATU.
Luis Rivera, subdirector de fiscalización de la ATU, señaló que la cúster, con 33 años de antigüedad, será destinada a chatarreo debido a su estado y el riesgo que representa - Créditos: ATU.

Un vehículo que prestaba servicio de transporte público sin la debida autorización fue enviado al depósito por inspectores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), tras ser intervenido en las inmediaciones del paradero Acho, ubicado en el distrito del Rímac.

La unidad, una cúster con placa A4Z-729, acumulaba más de 40 infracciones vinculadas a la informalidad y sumaba sanciones superiores a los S/836.000, según información oficial de la entidad.

Durante la inspección, los agentes constataron que el vehículo circulaba sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV), requisitos imprescindibles para operar en el transporte de pasajeros.

Además, la cúster presentaba serias deficiencias estructurales: los asientos estaban deteriorados y sujetos con materiales improvisados como alambres y cintas, mientras que la puerta del conductor era sostenida con cables, evidenciando un alto grado de precariedad.

La intervención se realizó durante los operativos de Semana Santa, en los que también se fiscalizaron más de 50 vehículos turísticos para verificar condiciones mecánicas y documentación - Créditos: ATU.
La intervención se realizó durante los operativos de Semana Santa, en los que también se fiscalizaron más de 50 vehículos turísticos para verificar condiciones mecánicas y documentación - Créditos: ATU.

El subdirector de fiscalización de la ATU, Luis Rivera, explicó que, al revisar el tablero del vehículo, se detectó la ausencia de tacómetros y la batería ubicada debajo de uno de los asientos —una situación irregular que requirió realizar un orificio en la carrocería. Rivera precisó que, debido a la antigüedad del transporte, que suma 33 años, la unidad será destinada a chatarreo conforme a la normativa vigente.

La intervención se realizó en el contexto de los operativos de control desplegados durante los días feriados por Semana Santa, cuando aumenta la demanda de servicios de transporte en la capital.

En el mismo operativo, la ATU verificó más de 50 vehículos que ofrecen servicios turísticos en diferentes paraderos, revisando documentación y condiciones mecánicas para garantizar la seguridad de los usuarios.

La entidad exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de transporte informal y a denunciar irregularidades, reiterando que los operativos seguirán en distintos puntos de Lima y Callao para garantizar un servicio público seguro - Créditos: ATU.
La entidad exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de transporte informal y a denunciar irregularidades, reiterando que los operativos seguirán en distintos puntos de Lima y Callao para garantizar un servicio público seguro - Créditos: ATU.

La entidad subrayó que estas acciones forman parte de una labor coordinada con la Policía Nacional y otras instancias estatales, con el propósito de fortalecer los controles sobre el transporte urbano y reducir la circulación de unidades informales o en condiciones riesgosas.

El retiro de vehículos con múltiples infracciones y carencias técnicas es una medida fundamental para salvaguardar la integridad de los pasajeros y promover la formalidad en el sector.

La ATU hizo un llamado a la ciudadanía para que evite abordar unidades no autorizadas y denuncie situaciones irregulares a través de los canales oficiales. El organismo enfatizó que los operativos continuarán en distintos puntos de Lima y Callao, priorizando la fiscalización durante temporadas de alta demanda y eventos especiales, a fin de consolidar un sistema de transporte público más seguro y confiable para todos los usuarios.

Funciones de la ATU

  • Planifica y regula el transporte terrestre en Lima y Callao para garantizar eficiencia y seguridad.
  • Supervisa y fiscaliza el cumplimiento de normas en buses, taxis, corredores complementarios y transporte escolar.
  • Otorga permisos y autorizaciones a operadores y rutas de transporte público.
  • Controla la operación y condiciones técnicas de los vehículos, verifica documentos obligatorios.
  • Fiscaliza terminales y estaciones para asegurar su adecuado funcionamiento.
  • Promueve la modernización tecnológica y la incorporación de vehículos ecológicos.
  • Realiza campañas de educación vial y capacitación para conductores.

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