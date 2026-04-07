Fernando Rospigliosi es condenado a 9 meses de prisión suspendida por difamar a Delia Espinoza y debe pagarle 200 mil soles

El Poder Judicial sentenció al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a nueve meses de prisión suspendida por difamar a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza

El Poder Judicial dictó este martes nueve meses de prisión suspendida (sin ingresar a una cárcel) para el fujimorista Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, por difamar a la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza.

La jueza Norma Carbajal, del Juzgado Penal Unipersonal Supremo, determinó que el titular del Parlamento abusó de su libertad de expresión al calificarla como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” sin pruebas y sin rectificarse, pese a dos oportunidades.

El adelanto de fallo señaló que las declaraciones de Rospigliosi excedieron los límites legales y atentaron contra el honor de la magistrada, por lo que deberá cumplir reglas de conducta como no ausentarse del país y pagar una reparación civil de 200 mil soles, aunque la defensa de Espinoza había solicitado una pena de 2 años y 4 meses de prisión y una reparación de un millón de soles.

Tras cinco sesiones de juicio oral, la jueza cerró el debate el miércoles pasado y citó la audiencia de adelanto de fallo para esta tarde, donde presentó un resumen de las conclusiones, los argumentos de las partes y las pruebas examinadas. La lectura íntegra de la sentencia está prevista para el 15 de abril, tres días después de las elecciones generales.

Rospigliosi calificó a Espinoza como “aliada del terrorismo y de las economías ilegales” sin pruebas ni rectificación, lo que la jueza consideró un ataque al honor de la magistrada

“La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, Delia Espinoza, se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Esa persecución debe terminar y los delincuentes y sus aliados ir a prisión”, fue el mensaje de Rospigliosi que dio inicio a la querella en su contra.

El abogado Humberto Abanto, encargado de su defensa, sostuvo que las declaraciones de su patrocinado son críticas y, dado que Espinoza se desempeñaba como jefa del Ministerio Público, el nivel de cuestionamiento no debería ser tan severo. No obstante, la representación de la magistrada alegó que los calificativos empleados resultan denigrantes y habrían perjudicado su prestigio.

José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, indicó en su cuenta de X que esta condena “en primera instancia” no constituye motivo para impedir la postulación del fujimorista, actual candidato al Senado por Fuerza Popular, pues estaría amparado “según lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos” del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además de la pena suspendida, Rospigliosi deberá pagar 200 mil soles como reparación civil, mucho menor a lo que había solicitado la defensa de Espinoza

Defensa

Rospigliosi había sido defendido por los expresidentes del actual Parlamento, que emitieron un comunicado mostrando su preocupación por un supuesto “intento de criminalizar sus opiniones”.

“El Parlamento es, por esencia, un espacio de deliberación donde sus miembros deben gozar de plenas libertades. Bajo ese concepto, la jurisprudencia ha establecido que en asuntos de interés público y respecto de figuras públicas, la libertad de expresión goza de una protección reforzada”, se lee en el comunicado.

“Reafirmamos nuestro respeto por la independencia del Poder Judicial y exhortamos a que toda decisión observe los principios de proporcionalidad y mínima intervención, de manera que se garantice un equilibrio entre la protección del honor y una deliberación democrática libre”, agregaron.

Los firmantes fueron los legisladores María del Carmen Alva, Lady Camones, José Williams, Alejandro Soto, Eduardo Salhuana y José Jerí.