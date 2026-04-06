Plan de Gobierno de Primero la Gente 2026-2031: equidad territorial, protección social y transparencia al centro de la agenda

Marisol Pérez Tello, candidata a la presidencia por Primero la Gente, presenta un plan enfocado en reducir la pobreza, mejorar la educación y garantizar equidad territorial y transparencia en la gestión pública. REUTERS/Angela Ponce

El Partido Primero la Gente, liderado por Marisol Pérez Tello, presentó su plan de gobierno para el periodo 2026–2031 con un enfoque centrado en la equidad territorial, la protección social universal y la lucha frontal contra la corrupción. El documento propone metas concretas para reducir la pobreza, mejorar la calidad educativa, modernizar el sistema de salud y garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

El plan establece como objetivos estratégicos incrementar en 15 puntos porcentuales el porcentaje de estudiantes de cuarto de primaria en nivel satisfactorio de lectura, reducir a menos del 10 % la brecha urbano–rural y elevar la cobertura de servicios básicos en escuelas rurales y amazónicas al 90 % para 2031. Además, busca reducir la incidencia de pobreza monetaria nacional al 15 % y la pobreza extrema al 2 %, con énfasis en cerrar las brechas territoriales, étnicas y de discapacidad.

Reforma educativa y protección social universal

El plan de Primero la Gente prioriza la mejora de resultados de aprendizaje y la reducción de desigualdades. Se propone garantizar que el 80 % de las instituciones educativas rurales, amazónicas e indígenas cuenten con un modelo de servicio pertinente y que el 100 % de las comunidades indígenas tengan oferta educativa intercultural bilingüe en primaria. En el ámbito docente, la meta es que al menos el 80 % de los profesores aprueben cada año un programa de formación continua, con énfasis en contextos rurales y amazónicos.

En protección social, el partido propone la creación de un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género e interculturalidad y la construcción de un sistema previsional integrado y sostenible. La meta es que el 45 % de la población adulta mayor cuente con pensión y que el 28 % reciba Pensión 65 para 2031. El sistema de protección social buscará reducir la vulnerabilidad y garantizar transiciones efectivas fuera de la pobreza.

Propuestas de Primero la Gente para educación y protección social incluyen garantizar educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas y ampliar la cobertura previsional para adultos mayores. (Infobae)

Lucha anticorrupción y fortalecimiento institucional

La propuesta de Marisol Pérez Tello plantea una transformación institucional basada en la transparencia y la participación ciudadana. El plan incluye elevar a 95 % el cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar en gobiernos regionales y municipales, reducir en 50 % el número de entidades con riesgo alto y establecer al menos 26 mecanismos de vigilancia ciudadana del gasto subnacional. Se impulsará la reforma del servicio civil, disminuyendo la proporción de servidores CAS a menos del 17 % y eliminando la informalidad laboral en el sector público.

Además, se buscará la reducción verificable de la corrupción sistémica, con un Índice de Percepción de Corrupción de al menos 45/100 y una incidencia inferior al 80/142 en el ranking de justicia abierta, así como mecanismos participativos de reforma política y constitucional.

Marisol Pérez Tello es la candidata presidencial de Primero La Gente, uno de los rostros conocidos de la política de los últimos diez años. - Crédito Composición Infobae/Rebel Rebel Photo /Mari Sarria

Economía, formalización y desarrollo productivo

El plan económico prioriza la ampliación de la base tributaria y la formalización progresiva de trabajadores independientes y mypes, con la meta de alcanzar el 50 % de formalización en el sector y reducir la evasión del impuesto a la renta al 45 %. Se fortalecerá la recaudación regional y municipal, incrementando la participación de ingresos propios y reduciendo la concentración del canon en los departamentos más beneficiados.

En desarrollo productivo, el partido propone elevar el crédito formal en mipymes al 40 % y en productores agropecuarios de pequeña escala al 25 %, así como aumentar al menos en 20 puntos porcentuales la inserción laboral de egresados de institutos técnicos públicos en empleo formal o emprendimiento vinculado a su especialidad.

Marisol Pérez Tello encabeza la fórmula presidencial de Primero la Gente, acompañada por Raúl Molina y Manuel Ato como vicepresidentes.

Salud, seguridad ciudadana y sostenibilidad

El plan establece como metas cerrar en 70 % la brecha de recursos humanos en salud, regular el sistema privado de medicamentos para limitar prácticas abusivas y desarrollar una red nacional de atención integral de salud mental. Se propone reducir en 20 % el gasto de bolsillo en medicamentos respecto a 2024 y que el 70 % de los establecimientos de primer nivel cuenten con dotación mínima completa de personal sanitario.

En seguridad ciudadana, la estrategia incluye fortalecer la función comunitaria de la Policía, implementar vigilancia estratégica y patrullaje integrado, y utilizar inteligencia artificial para la prevención del delito. Además, se promoverán entornos urbanos más seguros mediante el diseño arquitectónico y la participación ciudadana activa.

La sostenibilidad ambiental es otro eje prioritario, con metas para triplicar los proyectos de siembra y cosecha de agua, elevar al 55 % la superficie agrícola con riego tecnificado y reducir en 20 % los conflictos socioambientales activos en cuencas priorizadas.