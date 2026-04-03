Las propuestas de José Williams en el Debate presidencial 2026: formalizar 1,3 millones de empleos y modernizar salud y educación en Perú

El candidato presidencial José Williams Zapata, de Avanza País, expone sus propuestas sobre empleo, desarrollo y emprendimiento. Detalla su plan para erradicar la extorsión, formalizar a 1.3 millones de trabajadores y crear un nuevo código de trabajo.

José Williams Zapata, candidato presidencial de Avanza País, presentó una serie de propuestas clave durante su participación en las ediciones del debate presidencial organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sus planteamientos giraron en torno a la formalización laboral, la modernización del sistema de salud, el impulso a la educación y la seguridad, con énfasis en combatir la informalidad y fortalecer la economía nacional.

José Williams es uno de los candidatos presidenciales que participó en la última fecha del Debate Presidencial 2026. | Congreso

Formalizar 1.3 millones de trabajadores: ¿Es viable?

En el tema laboral, Williams subrayó que la informalidad afecta al 80% de los trabajadores peruanos, quienes carecen de derechos como seguro de salud y fondo de jubilación. Propuso formalizar a 1,3 millones de trabajadores, otorgándoles beneficios como gratificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones y seguro. Además, planteó otorgar créditos a las pymes con tasas preferenciales para facilitar el cumplimiento de estos pagos y formalizar el empleo. Williams indicó que, al fomentar la formalidad, el país experimentará crecimiento económico y mayor bienestar social, evitando la dependencia futura de programas sociales para pensiones.

En el debate, Williams defendió la viabilidad de formalizar a más de un millón de trabajadores a través de incentivos y herramientas tecnológicas. Señaló la necesidad de implementar una ventanilla única digital donde la Sunat, las municipalidades y Defensa Civil acompañen el proceso de formalización de pymes en un plazo de 48 horas. Además, propuso el programa “Mype consolidada”, que brindaría asesoría a micro y pequeñas empresas durante sus primeros nueve meses de operación.

Modernización de la atención médica

Respecto a la salud, el candidato de Avanza País enfatizó la urgencia de modernizar la atención médica mediante la digitalización y la descentralización de servicios. Planteó mejorar la infraestructura en los cuatro niveles de atención: desde postas y centros médicos hasta hospitales de alta especialización en regiones. Williams propuso la incorporación de consultas médicas por Internet, historias clínicas digitales y bonos para médicos que trabajen en zonas alejadas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos y servicios.

El candidato de Avanza País, José Williams Zapata, detalla su plan de gobierno para el sector salud. Propone mejorar las postas médicas, los hospitales, implementar la telemedicina e historias clínicas digitales, y ofrecer incentivos a los médicos para que trabajen en zonas alejadas del país.

Ampliación del número de becas y Beca 16

En educación, Williams afirmó que todos los niños y jóvenes deben acceder a una enseñanza de calidad, con una currícula que fortalezca el pensamiento crítico, la tecnología y el deporte. Planteó ampliar el número de becas en un 33% y extender el programa Beca 16 a estudiantes que adelanten su formación. Propuso llevar Internet a zonas rurales y otorgar bonos a los docentes para mejorar su desempeño y permanencia. Además, sugirió elevar la “propina” de los jóvenes en servicio militar obligatorio al nivel de un sueldo mínimo, facilitando su acceso a estudios superiores.

Bajar el impuesto a la Renta de 30% a 25%

En materia económica, Williams propuso reducir la tasa del impuesto a la renta de 30% a 25% y diversificar la matriz energética nacional, con la construcción de un viaducto de gas para evitar crisis como la ocurrida en marzo. Señaló la necesidad de crear un nuevo código laboral que contemple contratos flexibles, permitiendo una adaptación más dinámica entre trabajadores y empleadores. Además, apostó por la creación de clústers productivos y la ampliación de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (Cite) de 25 a 30 instituciones para elevar la productividad de las mypes.

El candidato José Williams Zapata se dirige a la nación enfatizando su trayectoria en la lucha contra amenazas pasadas y presenta al crimen organizado como el nuevo enemigo a vencer. Propone un liderazgo decidido para garantizar seguridad, salud y educación.

Sobre el tema de la seguridad, Williams remarcó su experiencia en defensa y seguridad nacional. Consideró que el crecimiento económico y el desarrollo solo serán posibles si se combate el crimen organizado, la extorsión y el sicariato con liderazgo y decisión política. En su mensaje final, aseguró que el futuro del Perú depende de una conducción firme y de la implementación efectiva de políticas que garanticen educación, salud, seguridad y desarrollo económico.

Las propuestas de José Williams, aunque ambiciosas, fueron objeto de análisis por parte de expertos como Martín Valencia, del Instituto Peruano de Economía, quien consideró que la meta de formalizar 1,3 millones de trabajadores requeriría un crecimiento sostenido del empleo formal y un diseño responsable de los programas de crédito a pymes, para evitar incentivos negativos y riesgos financieros.