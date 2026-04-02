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Iglesias y arquitectura de Lima en la ruta de Semana Santa

Estos espacios congregan fieles y turistas no solo por su valor religioso, sino también porque encarnan la memoria y el espíritu del lugar

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Semana Santa - Semana Santa 2025 - siete iglesias - Pasión de Cristo - Lima -Perú - historias - 13 abril
La ruta de siete templos simboliza los pasos de Jesús desde la Última Cena hasta su juicio, una tradición que renueva la fe y crea momentos de recogimiento espiritual en Semana Santa. (Andina)

En el centro histórico de Lima, la Semana Santa transforma el espacio urbano en una experiencia que combina arquitectura, ritual y memoria colectiva. En ese contexto, la tradicional visita de las siete iglesias organiza el recorrido devocional y le da sentido a la ciudad como escenario de fe.

Entre los templos más visitados se encuentran la Catedral de Lima y el Sagrario; la iglesia del convento de San Francisco y el templo anexo de La Soledad; la iglesia de La Merced; la iglesia del convento de Santo Domingo; la iglesia de San Pedro; el santuario de Las Nazarenas y la iglesia de Santa Rosa de Lima. En Barrios Altos, destacan, además, las iglesias del Carmen y de Santa Catalina.

Estos espacios congregan fieles y turistas no solo por su valor religioso, sino también porque encarnan la memoria y el espíritu del lugar. En ellos se expresa la herencia virreinal y la huella de órdenes como dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas.

A ello se suma la presencia de amplios claustros conventuales, una característica menos frecuente en templos de otras ciudades del país.

A diferencia de ciudades como Cusco, Arequipa o Cajamarca, donde predomina la piedra, Lima desarrolló una arquitectura adaptada a los terremotos. El uso de técnicas como los telares de quincha y las bóvedas encamonadas permitió edificaciones más ligeras y flexibles.

Otro rasgo distintivo es su diversidad estilística. Las iglesias no responden a un único estilo, sino a una superposición de lenguajes arquitectónicos producto de reconstrucciones tras sucesivos sismos. Esta evolución ha configurado una identidad dinámica.

En el siglo XVI predominó una arquitectura que fusionaba elementos del gótico isabelino, cubiertas mudéjares y fachadas renacentistas. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, el barroco se impuso con portadas ornamentadas. Desde inicios del siglo XIX, el neoclásico introdujo mayor sobriedad en las fachadas.

Durante Semana Santa, estos templos adquieren una dimensión sensorial particular. Retablos dorados, yeserías, azulejos, esculturas y óleos se integran con la luz tenue, el incienso y la acústica, intensificando la experiencia devocional.

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