Debate presidencial: analista político advierte que peruanos definirán su voto pocos días antes del 12 de abril

Debate presidencial y voto indeciso: expertos señalan que la decisión final será de último minuto. (Foto: Agencia Andina)

A poco menos de una semana de las elecciones generales, los candidatos presidenciales centrarán sus esfuerzos en conquistar a los votantes indecisos, en un contexto de alta fragmentación y volatilidad del electorado, afirmó el analista político y exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla.

“En el Perú, en realidad casi todo se decide en estos ya 10 días”, sostuvo Tuesta en entrevista con Agencia Andina, al explicar que el tramo final de la campaña será determinante para captar a quienes aún no definen su preferencia, y que los candidatos deberán redoblar sus esfuerzos en estas jornadas críticas.

Fernando Tuesta: candidatos deben concentrarse en los votantes indecisos a pocos días de la elección. (Foto: Agencia Andina)

Decisiones de último momento

El especialista explicó que los votantes peruanos son altamente movibles. “Salvo pequeños núcleos, los votos ahora son movibles”, indicó, precisando que incluso quienes hoy rechazan a ciertos postulantes podrían cambiar de decisión en los últimos días previos a la elección.

Respecto a las encuestas, Tuesta advirtió que no existe un escenario definido. “No hay una distancia significativa que pueda llevarlos a confiarse”, afirmó para el citado medio, descartando que los candidatos que lideran los sondeos tengan asegurado su pase a la segunda vuelta.

ONPE explica cómo funcionará el voto cruzado en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Impacto de debates y mensajes efectistas

Sobre los debates presidenciales, el analista señaló que estos espacios no siempre se definen por la solidez argumentativa. “Los debates nunca se ganan por argumentación”, explicó, y agregó que “el cómo es más importante que el qué” en la percepción de los ciudadanos, destacando el valor de mensajes breves y de alto impacto.

En esta línea, indicó que los candidatos buscan generar titulares y contenido viral que logre resonancia en medios y redes sociales. “Están buscando el golpe efectista que le dé un titular y pueda hacerse viral”, y la destaca la creciente influencia de la comunicación digital en la campaña.

Peruvian presidential candidates attend a televised debate ahead of the general election on April 12, in Lima, Peru, March 31, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Estrategias y alcance territorial

Finalmente, Tuesta resaltó la importancia de combinar estrategias digitales con presencia territorial. “Una estrategia digital sin fortalecimiento territorial es insuficiente”, advirtió, señalando que no todos los postulantes cuentan con los mismos recursos para desplegarse de manera efectiva a nivel nacional.

El analista concluyó que, en estas circunstancias, la definición del voto presidencial ocurrirá en los últimos días antes de las elecciones, y que la capacidad de los candidatos para equilibrar su mensaje, visibilidad y trabajo en terreno será clave para captar a los electores indecisos en la recta final de la campaña.

ONPE anuncia que resultados de las elecciones presidenciales se conocerán el 13 de abril. (Foto: Agencia Andina)

Candidatos optan por confrontaciones y no propuestas

Durante el segundo ciclo del debate presidencial de 2026 en Perú, Proética alertó sobre la prevalencia de estrategias confrontacionales entre los candidatos. José Luis Gargurevich, director ejecutivo de la organización, señaló que los postulantes buscan captar la atención del electorado y generar impacto en las redes sociales a través de intervenciones agresivas y ataques directos. Esta tendencia se intensifica por la respuesta del público, que suele aplaudir y viralizar contenidos polémicos en plataformas digitales.

El comportamiento de los candidatos responde a la dinámica electoral actual, donde la visibilidad en medios y redes sociales se ha convertido en un factor decisivo. Según Gargurevich, los aspirantes evalúan constantemente el efecto de sus intervenciones, recurriendo a la confrontación para ganar notoriedad, especialmente quienes se encuentran rezagados en las encuestas. El especialista advirtió que este enfoque limita la profundidad de los debates y reduce las oportunidades para que los electores conozcan propuestas concretas sobre temas estructurales.

Doce candidatos participan en el Debpate Presidencial JNE del 30 de marzo. (JNE)

Proética enfatizó la necesidad de que los candidatos prioricen la presentación de propuestas y el análisis de soluciones a los problemas nacionales durante los debates. La organización recordó la importancia de respetar el Pacto Ético Electoral y evitar el uso del tiempo para ataques personales. A pesar de algunos intentos por abordar temas como empleo, educación e innovación, la jornada estuvo marcada por la confrontación, lo que generó cuestionamientos sobre la calidad del debate y la utilidad de estos espacios para la ciudadanía.