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Debate presidencial 2026: Mario Vizcarra impulsa un modelo nacional de agua potable y educación con inteligencia artificial

El candidato de Perú Primero presentó en el debate presidencial sus propuestas para garantizar agua potable en asentamientos humanos y transformar la educación pública con tecnología

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Mario Vizcarra, de Perú Primero, durante el debate presidencial del miércoles 25 de marzo.
Mario Vizcarra, de Perú Primero, durante el debate presidencial del martes 31 de marzo.

Una nueva edición del debate presidenciales 2026, celebrada este martes 31 de marzo, reunió en el Centro de Convenciones de Lima a los principales aspirantes al gobierno peruano, donde Mario Vizcarra Cornejo, representante de Perú Primero, expuso algunas ideas de su plan nacional.

El candidato habló sobre garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida en los asentamientos humanos. Situó la falta de saneamiento básico como una de las carencias más extendidas del país, con impacto especial en la selva peruana y zonas rurales.

Vizcarra recordó la experiencia desarrollada en Moquegua, donde junto a su hermano Martín Vizcarra, lideró proyectos de irrigación y represamiento en Pasto Grande, permitiendo el acceso sostenible al recurso hídrico tanto para consumo humano como para el regadío.

“Ya tenemos ejemplo de haber hecho eso... hemos llevado adelante una irrigación, un represamiento en Pasto Grande, Moquegua, que permitió que ahora Moquegua tenga agua para regadío y también para consumo humano, y eso hay que hacer de manera permanente para no tener carencia de agua”, declaró.

El político sostuvo que Perú Primero propone replicar este modelo a nivel nacional, priorizando la atención en los sectores más vulnerables. Durante el bloque dedicado a las preguntas ciudadanas, Vizcarra insistió en que la solución al déficit de agua potable debe apoyarse en proyectos de irrigación y en la gestión eficiente de los recursos disponibles, como una respuesta estructural a uno de los principales desafíos sociales.

Durante su tiempo de intervención, Mario Vizcarra primero se dirige a otro candidato para defender a su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, para luego abordar la problemática del saneamiento básico y proponer soluciones basadas en experiencias previas.

Infraestructura educativa e inteligencia artificial

En cuanto a materia educativa, Mario Vizcarra planteó la creación de una Agencia Nacional de Infraestructura Educativa, orientada a revertir “la situación paupérrima” de la educación pública.

Según datos proporcionados por el candidato, el déficit del sistema educativo peruano asciende a 170 mil millones de soles, una cifra que, según detalló en el debate, representa la magnitud del reto a enfrentar.

La propuesta incluye el pago de “la deuda social” a los profesores como reconocimiento a su labor, además de una estrategia centrada en la innovación y la tecnología. Vizcarra anunció el desarrollo de un sistema de “escudo digital” que utilizaría inteligencia artificial para detectar actividades delictivas antes de que se materialicen.

La iniciativa busca modernizar la seguridad en el entorno escolar y proteger a la comunidad educativa, como explicó el candidato ante los asistentes y los televidentes.

Perú Primero aspira a que la nueva agencia estatal asuma la tarea de planificar, construir y supervisar la infraestructura educativa, con el objetivo de cerrar brechas históricas y garantizar condiciones dignas para los estudiantes en todo el territorio nacional.

El evento marcó el inicio oficial de la quinta fecha de debates, presentando a cada candidato ante el público y la audiencia televisiva.

Además de Mario Vizcarra, participaron figuras como Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Marisol Pérez Tello (Primero La Gente), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional), Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Paul Jaimes (Progresemos), Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), Vladimir Cerrón (Perú Libre), Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido del Perú) y Mesías Guevara (Partido Morado).

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